Opel Corsa – Meistverkaufter Kleinwagen

Ob rein elektrisch oder als Verbrenner – nach jüngsten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes bleibt der Opel Corsa auf dem wichtigen deutschen Heimatmarkt weiterhin die Nummer 1 im Kleinwagensegment.

Mit fast 5.800 Neuzulassungen setzte sich der Bestseller aus Rüsselsheim im Monat Juni erneut an die Spitze seines Segments.

Dabei sicherte sich der Corsa einen Segment-Markanteil von über 20 Prozent. Und mit mehr als 25.000 Neuzulassungen im ersten Halbjahr führt der Corsa auch die bisherige Jahreswertung bei den Kleinwagen an.







Opel Corsa-e führt Verkaufsranking der E-Autos

Auch der Opel Corsa-e führt das Verkaufsranking im elektrischen Kleinwagensegment an. Mit 1.500 Neuzulassungen im Juni und mehr als 6.500 Neuzulassungen im bisherigen Jahresverlauf war fast jeder vierte neu zugelassene Elektro-Kleinwagen ein Corsa.











„Der Corsa feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Unsere jüngste Generation schließt nahtlos an die Erfolge der Vorgänger mit insgesamt über 14 Millionen gebauten Fahrzeugen an. Besonders freut uns der Erfolg des batterie-elektrischen Corsa-e. Mit dem neuen Astra und Astra Sports Tourer werden schon im kommenden Jahr zwei weitere rein elektrische Modelle folgen, die uns weiteren Schwung geben werden“, sagt Opel Deutschland Chef Andreas Marx.







Opel auch stark in anderen Fahrzeugsegmenten

Neben dem Corsa erfreut sich auch der stylishe Opel Mokka weiterhin großer Beliebtheit: Das Kompakt-SUV liegt im bisherigen Jahresverlauf auf einem starken dritten Platz in seinem Segment. Bei den rein elektrischen Varianten schneidet der Mokka-e, Gewinner des „Goldenen Lenkrads 20211“, noch besser ab und liegt sogar auf dem zweiten Rang. Weitere Topplatzierungen sicherten sich auch die elektrischen Opel Combo-e Life (Nummer 1 im Segment) und Opel Zafira-e Life (Nummer 2 im Segment).

Über alle Modellreihen hinweg erzielte Opel im Juni einen BEV-Marktanteil (Battery Electric Vehicle) von 7,7 Prozent und verbesserte so seinen Marktanteil für das erste Halbjahr auf 6,0 Prozent. Weiteren Aufschwung erwartet die Marke mit Blitz auch in naher Zukunft – die batterie-elektrischen Astra und Astra Sports Tourer werden im kommenden Jahr zusätzlich zu den bereits bestellbaren Plug-in-Hybriden zu den Händlern rollen.







NewCarz meint dazu:

Der Opel Corsa war schon immer ein Bestseller und verkaufte sich auch in der Vergangenheit bestens. Unter anderem war er 2020 bereits meistverkaufter Kleinwagen. Dies zeigt, dass sich der Corsa – auch als Elektroauto – weiterhin großer Beliebtheit erfreut. Dass dies nicht einfach so vom Himmel fällt, sollte einleuchtend sein und unterstreicht einmal mehr Opels Erfolg im Kleinwagensegment, den sie insbesondere durch Design, Qualität und Technik seit einem längeren Zeitraum aufrechterhalten und dieses Ranking entsprechend für sich entscheiden können.

Text: NewCarz/Opel – Fotos: Opel