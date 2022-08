Suzuki S-Cross – Ab sofort auch als Vollhybrid

Ab sofort ist der kürzlich eingeführte neue Suzuki S-Cross auch mit einer Kombination aus einem 1,5- Liter-Benzin- und einem Elektromotor verfügbar.

Der Vollhybridantrieb des SUV erlaubt rein elektrisches Fahren auf kurzen Strecken und steigert damit insbesondere im Stadtverkehr Komfort und Effizienz.

Der S-Cross Vollhybrid ist ab 32.290 Euro konfigurier- und bestellbar sowie in den beiden Ausstattungslinien Comfort und Comfort+ erhältlich.







Suzuki S-Cross – Robust und athletisch

Der neue Suzuki S-Cross kombiniert die Robustheit eines SUV mit der Athletik eines sportlichen Crossovers. Als Vollhybrid verbindet er nun außerdem die uneingeschränkte Praxistauglichkeit eines konventionellen Benzinmotors mit den Vorzügen des rein elektrischen und lokal emissionsfreien Fahrens.

Herzstück des neuen S-Cross Vollhybrid ist ein 24 kW starker Elektromotor, der nicht nur den 1,5-Liter-DUALJET-Vierzylinder-Benzinmotor mit 102 PS/75 kW beim Beschleunigen unterstützt, sondern das Fahrzeug auch eigenständig antreiben kann. Die Systemleistung des Vollhybridantriebs beträgt 115 PS/85 kW.

Beim Bremsen und Verzögern agiert der Elektromotor als Generator, wandelt die kinetische in elektrische Energie um und speichert sie in einer Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie. Gekoppelt ist das System an ein automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe (AGS).











Daneben ist im Antriebsprogramm des Suzuki S-Cross auch weiterhin der 1,4 Liter große BOOSTERJET-Turbobenziner mit 129 PS/95 kW in Verbindung mit dem 48-Volt-Mild- Hybrid-System erhältlich. Der Turbo-Direkteinspritzer liefert schon bei niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment von bis zu 235 Newtonmetern und ermöglicht damit eine souveräne und effiziente Fahrweise. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Sechsgang-Schaltgetriebe.

In beiden Motorisierungen lässt sich der City-SUV mit dem leistungsfähigen ALLGRIP SELECT Allradantrieb ausrüsten. Das System verbessert die Stabilität und Fahrsicherheit auf Schnee und Eis sowie auf regennasser Fahrbahn. Über einen Drehregler können Fahrer und Fahrerinnen vier verschiedene Einstellungen wählen: Neben dem auf Kraftstoffeffizienz ausgelegten „Auto“-Modus stehen „Sport“, „Snow“ und „Lock“, bei dem eine Differenzialsperre die Kraft im Verhältnis 50:50 auf die Achsen verteilt, zur Verfügung.

Der neue Suzuki S-Cross Vollhybrid kann von nun an unter diesem Link konfiguriert werden. Die ersten Kundenfahrzeuge werden in Deutschland im Herbst 2022 ausgeliefert.







NewCarz meint dazu:

Als Vollhybrid verknüpft der Suzuki S-Cross die Vorteile eines Verbrenners mit denen eines E-Antriebs, ohne dabei von externen Ladequellen abhängig zu sein. So bildet er die effiziente Alternative zum konventionellen Antrieb und richtet sich an Interessenten mit besonderem Fokus auf Umweltfreundlichkeit und Sparsamkeit, welche vorwiegend in einer nicht ausgebauten Ladeinfrastruktur unterwegs sind.

Text: Suzuki/NewCarz – Fotos: Suzuki