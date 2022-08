Maserati – Das Extra 10 Garantieprogramm

Maserati führt zehnjähriges Garantieangebot ein.

Flexibilität, Innovation und Personalisierung: Das sind die grundlegenden Werte, die das Maserati Personal Service Lab bei der Entwicklung neuer Dienstleistungen für seine Kunden leiten.







Zehn Jahre, Laufleistung ist nicht relevant

Jetzt führt die Marke das neue Garantieprogramm Extra 10 ein. Es verlängert den Garantieschutz der Antriebsstrangkomponenten wie Motor, Getriebe und Kraftübertragung auf bis zu zehn Jahre. Dieser Service wird zusätzlich zum bestehenden Programm der Garantieverlängerung auf vier oder fünf Jahre angeboten.

Es steht weltweit allen Kunden zur Verfügung, die ein Maserati Automobil besitzen. Die Laufleistung des Fahrzeugs ist dabei unerheblich, nur das Datum der Erstzulassung ist entscheidend. Für den Abschluss darf das Fahrzeug nicht älter als neun Jahre und sechs Monate alt sein.







Ein Mehrwert für jeden Maserati

Der neue Service ermöglicht es dem Hersteller, allen seinen Kunden ein innovatives Angebot zu machen. Es schafft einen Mehrwert in Form von beispielloser Flexibilität in der Automobilwelt. Damit ist es ein wichtiges neues Merkmal für die Marke und zielt darauf ab, den Wert der Automobile im Laufe der Zeit zu festigen sowie höchstmögliche Kostensicherheit und Sorgenfreiheit in Bezug auf die Fahrzeuge zu garantieren.











Mehr zu dem Garantieprogramm Extra 10 erfahren Kunden bei den autorisierten Maserati Partnern. Sie erläutern ihnen auch alle zusätzlichen Dienstleistungen, die mit Extra 10 einhergehen können – einschließlich Abhol- und Bringservice sowie Ersatzfahrzeug.







NewCarz meint dazu:

Genau so sieht Kundenbindung und Vertrauensbildung aus. Und nebenbei bedeutet eine solche zusätzliche Fahrzeuggarantie einen entscheidenden Pluspunkt bei der Werterhaltung des jeweiligen Fahrzeugs mit dem Dreizack im Markenemblem. Und das gilt nicht nur dafür, sondern steigert auch den Wiederverkaufswert eines jeden Autos der Marke, dem man diese Garantieerweiterung zuteil werden lässt.

Text: Maserati/NewCarz – Fotos: Maserati