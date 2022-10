Suzuki – Da kommt bald was geflogen

Um neue Mobilitätslösungen zu entwickeln, beteiligt sich die Suzuki Motor Corporation an SkyDrive Inc.

Das japanische Unternehmen ist auf die Entwicklung von fliegenden Autos und Frachtdrohnen spezialisiert.

SkyDrive ist das einzige Unternehmen in Japan, das erfolgreich bemannte Testflüge durchgeführt hat und nun als Mitglied des japanischen öffentlich-privaten Rates für fortschrittliche Luftmobilität an der Entwicklung einer entsprechenden Technologie für den individuellen Luftverkehr arbeitet.

Herzlich Willkommen in der Zukunft! Worüber man noch vor einigen Jahren in Science-Fiction-Filmen wie beispielsweise „Das Fünfte Element“ noch staunend geraunt hat, scheint nun fast als greifbare Realität zu erscheinen. Es könnte also sein, als dauert es nicht mehr allzu lange und aus dem obligatorischen Führerschein wird alsbald eine Art Flugschein. Sicherlich vergehen bis dahin noch einige Jährchen, aber einen wichtigen Schritt ist Suzuki hiermit gegangen. Das dürfte eine in jeder Hinsicht spannende Entwicklung unserer zukünftigen Mobilität werden: Vom Automobil zum „Flying Car“. Vielleicht macht Bruce Willis ja dann tatsächlich seinen Taxischein.