Lexus RX 450h+ – Premium-SUV mit niedrigstem Verbrauch

Bühne frei für den neuen Lexus RX 450H+: In der fünften Modellgeneration elektrisiert das Premium-SUV mehr denn je. Neben zwei Vollhybriden, darunter der erste Turbo-Hybrid, fährt die Neuauflage auch als Plug-in-Hybrid vor.

Der Lexus RX 450h+ (Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 1,1 l/100km, CO2-Emissionen (gewichtet, kombiniert): 25 g/km, elektrische Reichweite (EAER): bis zu 68 km, elektrische Reichweite (EAER City) bis zu 90 km – nach WLTP) kombiniert das Beste zweier Welten.

Lexus hat vor nunmehr 17 Jahren mit der Elektrifizierung seiner Premiumfahrzeuge begonnen. Diese langjährige Expertise mündet nun im Lexus RX 450h+. Die Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor sorgt für hohe Effizienz und kraftvolle, reaktionsschnelle Leistung. Bei einer Systemleistung von 227 kW (309 PS) beschleunigt das Fahrzeug in 6,5 Sekunden von null auf 100 km/h. Dabei liegt der Kraftstoffverbrauch bei gerade einmal 1,1 Litern je 100 Kilometern, was einem CO2-Ausstoß von 25 g/km entspricht. Bis zu 90 Kilometer (WLTP) legt der extern aufladbare Plug-in-Hybrid sogar rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurück.

Lexus RX 450h+ – Hybrid statt reiner Verbrenner

Mit dem Lexus Plug-in-Hybridsystem hat der RX 450h+ einen entscheidenden Vorteil gegenüber seinen Wettbewerbern: Ist die Batterie leer, wechselt das Fahrzeug nahtlos in den selbstaufladenden Hybridmodus – und bietet so seine hohe Kraftstoff- und Emissionseffizienz bei ausgezeichneter Reichweite. Damit unterscheidet sich das Lexus System von denen der meisten anderen Hersteller, die bei leerer Batterie allein auf den Verbrennungsmotor umschalten.

Der Fahrer kann auch selbstständig zwischen verschiedenen Fahrmodi wählen. Standardmäßig ist der EV-Modus aktiv, mit dem der Lexus RX 450h+ so lange elektrisch unterwegs ist, bis die in der Batterie gespeicherte Energie aufgebraucht ist. Das gilt unabhängig davon, wie stark das Gaspedal betätigt wird. Im „Auto EV/HV“-Modus wird der Hybridmotor vorübergehend zugeschaltet, um zusätzliche Leistung abzurufen und die Batterie zu entlasten – beispielsweise beim Beschleunigen. Im „HV“-Betrieb wird die elektrische Reichweite aufgespart, um sie beispielsweise am Ende der Fahrt in der Innenstadt zu nutzen.

Neue Generation mit umfassenden Verbesserungen

Die markentypische Lexus Driving Signature verleiht dem RX ein angenehmes Ansprechverhalten und ein direktes Handling. Hierzu trägt auch die nochmals verbesserte GA-K-Plattform bei: Dadurch lässt sich die Hybridbatterie vollständig unter dem Fahrzeugboden montieren, was den Schwerpunkt senkt und die Fahrdynamik begünstigt. Die großzügigen Platzverhältnisse im Innenraum sind ein weiteres Beispiel für das intelligente Packaging.

Daneben profitieren Insassen unabhängig von der Antriebsart von einer umfassenden Ausstattung, fortschrittlichen Sicherheits- und Assistenzsystemen der neuen Generation sowie dem einzigartigen Luxus der Takumi Handwerkskunst. Das Innenraumklima ist perfekt geregelt, Unterhaltung und Konnektivität sind nahtlos ins Fahrzeug eingebunden.

NewCarz meint dazu:

Wow! Ansprechendes Design, komfortable Ausstattung, ordentlich PS, ein bisschen mehr als ein Liter Kraftstoffverbrauch und das alles in einem SUV? Genau das soll also der Lexus RX 450h+ bieten. 2018 haben wir zuletzt den Lexus RX 450h testen dürfen. Demnach freuen wir uns umso mehr auch die neue Generation einem zukünftigen Praxistest zu unterziehen. Wir dürfen gespannt bleiben.

Text: NewCarz/Lexus – Foto: Lexus