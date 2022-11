Lamborghini Huracan Sterrato – Feuer auf allen Wegen

Der Lamborghini Huracan Sterrato wird der erste Supersportwagen für alle Untergründe mit V10-Motor und Allradantrieb darstellen.

Automobili Lamborghini präsentiert in Kürze mit dem neuen Huracán Sterrato den ersten Supersportwagen, der für maximalen Fahrspaß auch abseits des Asphalts entworfen wurde. Er interpretiert das Konzept der Sportlichkeit vollkommen neu und unterstreicht die Markenwerte „mutig, authentisch und unerwartet“.











Mehrere Video-Teaser hatten den Sterrato in unterschiedlichen Szenarien in Aktion gezeigt. Heute zeigt dieser unerwartete Supersportwagen zum ersten Mal seine echte Haut, nur gut zwei Wochen vor seiner offiziellen Weltpremiere.











Zum ersten Mal wird Automobili Lamborghini ein neues Fahrzeug auf der Art Basel in Miami enthüllen, und zwar am 30. November. Die Spannung steigt.







Andere nennen dieses Art von Modellen Cross Country, Allroad, Alltrack oder Scout. Doch im Falle des Lamborghini Huracan Sterrato handelt es sich um einen echten Supersportwagen! So etwas für unbefestigte Wege? Nun, allein der Name scheint Programm, denn das italienische „Sterrato“ heißt übersetzt so viel wie „Schotterpiste“. Mit diesem Lamborghini inklusive V10-Motor und Allradantrieb zeigt der passionierte Sportwagenhersteller also, wie so etwas geht. Es sind noch zwei Wochen bis zur Premiere und das, was man jetzt vorab auf Bildern sehen darf, sieht interessanter aus als gedacht und macht durchaus Appetit auf mehr. Ein höhengelegter Lamborghini, wer hätte vor einigen Jahren an sowas gedacht? Man darf in jedem Fall sehr gespannt auf diesen Offroad-Huracan sein. Mit diesem Exemplar erweitert Lamborghini seine große Riege der Huracan-Sondermodelle um ein weiteres, überaus exotisches Exemplar.