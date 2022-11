Lexus UX – Crossover umfassend aufgewertet

Mehr Funktionalität, mehr Sicherheit, mehr Reichweite: Der Lexus UX rollt umfassend aufgewertet auf die Straße.

Der kompakte Crossover verfügt sowohl als Vollhybrid Lexus UX 250h als auch als vollelektrischer Lexus UX 300e über erweiterte Sicherheitsfunktionen und ein verbessertes Multimediasystem.

Dieses bietet künftig mehr Konnektivität, eine schnellere und einfachere Bedienung sowie eine Cloud-basierte Navigation auf einem bis zu zwölf Zoll großen Touchscreen.

Das erste Lexus Elektroauto fährt ab dem kommenden Jahr zudem mit einem neuen Batteriesystem vor. Dadurch klettert die Reichweite des Lexus UX 300e um mehr als 40 Prozent auf bis zu 450 Kilometer (WLTP kombiniert). Feinschliff an Karosserie und Fahrwerk trägt darüber hinaus zum geschärften Fahrerlebnis bei.

Auch der bereits verfügbare neue Lexus UX 250h garantiert Fahrspaß und reaktionsschnelles Handling. Wer sich für den F SPORT entscheidet, profitiert nun serienmäßig von adaptiven variablen Stoßdämpfern an Vorder- und Hinterachse. Frische Farben, darunter Zweifarblackierungen, komplettieren die Neuerungen.







Elektrifizierter Antrieb im Lexus UX

Ein elektrifizierter Antrieb ist beim Lexus UX obligatorisch: Der Lexus UX 250h verfügt über einen 135 kW/184 PS starken Hybridantrieb, der einen zwei Liter großen Vierzylinder-Benziner mit zwei Elektromotoren kombiniert. Mit dem E-Four Allradsystem unterstützt ein zusätzlicher Elektromotor auf der Hinterachse beim Anfahren und Beschleunigen sowie bei Kurvenfahrten auf rutschigem Untergrund und optimiert so die Traktion.

Die Stabilitätskontrolle VSC verbessert nicht nur automatisch die Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse, sondern korrigiert auch ein Über- und Untersteuern und trägt so zum ausgezeichneten Kurvenverhalten bei. Der hintere Elektromotor dient zudem als Generator für das regenerative Bremssystem, was die Effizienz der Energierückgewinnung noch steigert.











Rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei ist der 150 kW/204 PS starke Lexus UX 300e unterwegs – und das jetzt sogar noch länger: Aufbauend auf der mehr als 15-jährigen Erfahrung der Premium-Marke in der Elektrifizierung, fährt das Elektroauto ab Frühjahr 2023 mit einer von 54,3 auf 72,8 kWh erstarkten Lithium-Ionen-Batterie vor. Dadurch steigt die Reichweite je nach Ausstattung und Bereifung um mehr als 40 Prozent auf bis zu 450 Kilometer (WLTP kombiniert).







Eingebaute Fahrspaßgarantie

Mit den beiden ebenso kultivierten wie geräuscharmen Antrieben bietet der Lexus UX höchsten Fahrspaß: Der sportlich-elegante Crossover baut auf der globalen GA-C Plattform auf. Verstärkter Stahl an den hinteren Türen sowie zusätzliche Schweißpunkte an Rückwand und Längsträgern verbessern die ohnehin schon hohe Steifigkeit der Fahrzeugarchitektur zusätzlich.

Um das Gewicht zu minimieren, kommt an Türen, Kotflügeln und Motorhaube Aluminium zum Einsatz. Für die Heckklappe werden Verbundwerkstoffe verwendet. In Verbindung mit dem niedrigen Schwerpunkt, der aus der Unterflur (UX 300e) bzw. unter den Rücksitzen (UX 250h) platzierten Batterie resultiert, ist ausgezeichnetes Handling garantiert. Das agile Fahrzeug weist einen Wendekreis von gerade einmal 10,4 Metern auf und reagiert unmittelbar auf Steuerbefehle.

Trotz der für Crossover üblichen höheren Sitzposition ist auch der Abstand zwischen Hüftpunkt und Rädern vergleichsweise klein. Die Folge: Der Fahrer scheint näher an der Straße als bei anderen SUV. Über den Lexus Fahrmodus-Regler kann er verschiedene Fahrmodi auswählen: Während standardmäßig ein optimales Gleichgewicht zwischen Fahrleistung und Kraftstoffverbrauch herrscht, ist der „ECO“-Modus auf höchste Effizienz ausgelegt. Hierfür werden unter anderem das Ansprechverhalten der Drosselklappe und der Betrieb der Klimaanlage geregelt. Der Sport-Modus sorgt für ein unmittelbares Ansprechen des Motors auf Gasbefehle und ein direktes Lenkgefühl.







Mehr Steifigkeit, mehr Sportlichkeit für den Lexus UX

Der Lexus UX F SPORT profitiert zudem serienmäßig von adaptiven variablen Stoßdämpfern (AVS) an Vorder- und Hinterachse: Das System regelt die Dämpfungskraft der Stoßdämpfer an allen vier Rädern in 650 Stufen in Abhängigkeit vom Fahrbetrieb und der Fahrbahnbeschaffenheit. Unebenheiten werden so harmonisch eliminiert. Zudem werden Wankbewegungen sowie hoch- und mittelfrequente Vibrationen reduziert.

Eine neue, steifere Verbindung zwischen Lenkgetriebe und Aufhängung verbessert zudem das Lenkgefühl. Im Einklang mit der durch zusätzliche Schweißpunkte nochmals erhöhten Karosseriesteifigkeit wurde die Kraft der Stoßdämpfer für eine optimale Leistung entsprechend angepasst.







Neues Multimediasystem

Buchstäblich im Mittelpunkt aller Lexus UX steht ein neues Multimediasystem mit einem je nach Ausstattung acht bzw. 12,3 Zoll großen Touchscreen. Das neue Display, das um 143 Millimeter nach vorne und näher an den Fahrer gerückt ist, ersetzt die bisherige Touchpad-Steuerung. Nutzer profitieren von gestochen scharfen Grafiken – auf dem 12,3-Zoll-Display sogar in HD-Auflösung – und einer schnelleren Reaktion auf Steuerbefehle dank einer höheren Prozessorleistung. Die serienmäßige Cloud-Navigation liefert Straßen- und Verkehrsinformationen in Echtzeit und ist in Kombination mit dem großen Bildschirm auch als Festplatten Navigationssystem erhältlich.

Mit „Hey Lexus“ lässt sich der gleichnamige Sprachassistent aktivieren, der nicht nur Telefon, Klimatisierung und Audiofunktionen steuert, sondern auch im Internet sucht. In Verbindung mit der Cloud-basierten Navigation liefert das On-Board-System auch Kraftstoffpreise in der Nähe und andere lokale Informationen. Durch gezielte Verbesserungen versteht der Sprachassistent mehr natürliche Begriffe und Befehle – und das dank neuer Mikrofone, die die Stimmen von Fahrer und Beifahrer wahrnehmen, selbst bei Hintergrundgeräuschen.

Viele Fahrzeugfunktionen lassen sich auch über die Lexus Link Smartphone-App aus der Ferne kontrollieren und steuern – darunter die Ver- und Entriegelung der Türen, die Bedienung der Klimaanlage und die Vorklimatisierung des Innenraums.











Smartphones können via Android Auto oder kabellos per Apple CarPlay mit dem Bordsystem verbunden werden. Über einen USB-A-Anschluss in der Mittelkonsole werden hochauflösende Musikquellen abgespielt, zwei weitere USB-C-Anschlüsse dienen zum Aufladen mobiler Endgeräte. Das Multimediasystem kann die persönlichen Profile von bis zu drei Nutzern speichern und so die Multimedia-, Audio- und Navigationseinstellungen individuell anpassen. Außerdem kann die Software über das integrierte DCM (Datenkommunikationsmodul) problemlos aktualisiert werden.

Der durch den Wegfall des Touchpads freigewordene Platz in der Mittelkonsole beherbergt je nach Ausstattung die Bedienung für die Sitzheizung oder ein weiteres kleines Ablagefach. Vor dem Bedienfeld der Klimaanlage befindet sich darüber hinaus eine beleuchtete Ablage, in die selbst größere Smartphones passen.







Neue Farben für den Lexus UX außen und innen

Zum neuen Modelljahr ist der Lexus UX auf Wunsch erstmals in Iridiumsilber lackiert: Bei diesem neuen Spezialfarbton kommt die fortschrittliche Sonic-Lacktechnologie von Lexus zum Einsatz, bei der eine nur wenige Mikrometer dicke Schicht die Metallic-Flocken im Lack in eine engere, einheitliche Ausrichtung bringt. Die Folge sind mehr Glanz und tiefere Schattierungen. Alternativ können sich Kunden auch für eine der vielen Zweifarblackierungen entscheiden.

Im Innenraum wird mit Alpakabraun ein neuer Farbton für die Sitze angeboten. Die ausstattungsabhängigen perforierten Ledersitze ziert ein neues Kagome-Muster, das von einem traditionellen japanischen Korbgeflecht inspiriert ist, während die Kunstleder-Bezüge auch die neuen Sashiko-Steppnähte aufweisen.

Die Armaturentafel ist bei allen Varianten im Washi-Design (Japanpapier) ausgeführt. Der obere Teil der Instrumententafel ist jetzt bei allen Ausstattungen schwarz und der Startknopf bei allen Modellen silberfarben.







Mehr Sicherheit

Für Sicherheit sorgt das verbesserte Lexus Safety System +, das neben dem nochmals optimierten Pre-Crash Safety System auch einen Kreuzungsassistenten zum sicheren Abbiegen und einen Notlenkassistenten umfasst. Dieser hilft beim sicheren Ausweichen von Hindernissen, ohne die Fahrspur zu verlassen. Die adaptive Geschwindigkeitsregelung umfasst eine neue Funktion zur automatischen Anpassung der Geschwindigkeit vor und in Kurven.







NewCarz meint dazu:

Der martialisch-charismatische Crossover darf nun nach knapp fünf Jahren seine erste Auffrischung präsentieren. Damit zeigt sich das kleinste SUV der Premium-Marke von Toyota moderner denn je. Seine auffallend kantig-faltige Optik behält er glücklicherweise als Gesamtbild und bleibt damit eine erfrischende Bereicherung des Mainstreams. Optisch und technisch gereift, wird er mit Sicherheit auch weiterhin seine Fans finden.

Text: NewCarz/Lexus – Fotos: Lexus