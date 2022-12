Renault Zoe E-Tech Electric – 10 Jahre Vorbildfunktion

Ein wesentliches Erfolgsgeheimnis: Da das Modell von Anfang an exklusiv für den Elektroantrieb konzipiert wurde, ließen sich erstmals wegweisende E-Technik-Innovationen in Großserie verwirklichen, die eine uneingeschränkte Alltagstauglichkeit ermöglichen. Weiterer Grund für die Beliebtheit: Durch stetige Optimierung der Batterie- und Antriebstechnik hält Renault den ZOE E-Tech Electric seit seinem Debüt bis heute auf dem neuesten Stand.





Schnell etabliert sich der Renault ZOE mit diesen Qualitäten an der Spitze der europäischen Zulassungstabelle für Elektrofahrzeuge mit zweistelligen Zuwachsraten von Jahr zu Jahr. Setzt Renault im ersten Verkaufsjahr 2013 noch 8.803 Einheiten des Modells ab, so sind es 2015 bereits 18.453 Fahrzeuge. Bis 2017 steigt die Zahl auf 31.207. Im Rekordjahr 2020 schließlich wechseln 100.905 ZOE in Kundenhand.

Auch in Deutschland ist der batterieelektrische Fünftürer seit Marktstart mit 89.401 Zulassungen bis Ende August 2022 ein Bestseller. 2020 ist er hier mit 30.400 verkauften Einheiten als erstes Elektrofahrzeug das meistverkaufte Renault Modell.







Immer mehr Leistung, immer mehr Reichweite

Die erste ZOE Generation weist eine Leistung von 58 kW/88 PS, eine Batteriekapazität von 22 kWh und eine Reichweite von 210 Kilometern im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) auf. Die tatsächliche Reichweite beträgt bis zu 150 Kilometer. Durch das neue, erstmals in Eigenregie entwickelte Elektroaggregat R240 kann Renault ab 2015 die Ladezeit verkürzen und die NEFZ-Reichweite auf 240 Kilometer verlängern. Im damals noch neuen, realitätsnahen WLTP-Testzyklus entspricht dies der Distanz von bis zu 168 Kilometern.