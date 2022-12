Jaguar F-PACE P400e – Mehr Ausstattung und Reichweite

Mit umfangreicher Grundausstattung, einer klar strukturierten Angebotspalette, einem State-of-the-art-Infotainment und einer erhöhten elektrischen Reichweite für den Plug-in-Hybriden präsentiert sich der Jaguar F-PACE P400e attraktiver denn je.

Auch zum Modelljahr 2024 markiert die PHEV-Variante unter den zur Wahl stehenden elektrifizierten Antrieben die technologische Speerspitze.







Dank einer größeren Lithium-Ionen-Batterie mit neun statt zuvor acht Modulen steigt seine Akkuleistung auf 19,2 kWh. Als Folge erhöht sich der elektrische Aktionsradius von 53 auf 65 Kilometer – eine Verbesserung von über 20 Prozent. Als Konsequenz sinken die CO-Emissionen auf bis zu 37 g/km bei einem auf bis zu 1,6 l/100 km reduzierten Kraftstoffverbrauch. Mit einer Systemleistung von 297 kW (404 PS) beschleunigt der P400e in nur 5,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Wie alle Motoren läuft auch der Antrieb des P400e im Jaguar Land Rover Motorenwerk in Wolverhampton vom Band. Im Verbund mit Allradantrieb und 8-Gang-Automatikgetrieben stellen alle Motoren jenen Dreiklang aus Performance, Agilität und reaktionsschnellem Ansprechverhalten her, den Fahrer von einem Jaguar erwarten.







Eine Reichweitenverlängerung von 20 Prozent sind für einen Plug-in-Hybriden nicht wenig und könnten insbesondere für Pendler das Zünglein an der Waage der Kaufentscheidung sein. Mehr Ausstattung und bessere Vernetzung sowie nachgeschärfte Optik sprechen obendrein klar für das Modellupdate. So gesehen, hat die Modellpflege für den Jaguar F-PACE P400e genau an den richtigen Stellen für Optimierungen gesorgt.