Corvette E-Ray – Hybridversion offiziell bestätigt

Nach der versehentlichen Enthüllung der Corvette E-Ray in einem Online-Konfigurator und diversen Erlkönig-Sichtungen, wurde diese nun offiziell von Chevrolet bestätigt.

Die Hybrid-Corvette mit der vollständigen Bezeichnung Chevrolet Corvette E-Ray 2024 wird bereits am 17. Januar dieses Jahres ihr offizielles Debüt feiern.

Die Facebook-Seite der Corvette hat ein Teaser-Video geteilt, um diesen Termin zu veröffentlichen. Im Video kann die E-Ray bereits vollständig ungetarnt gesehen werden. Als E-Ray wird dieses Modell die erste Corvette in der Geschichte mit einem Hybridantrieb sein.

Corvette E-Ray – Das ist bisher bekannt

In besagtem Teaser-Video wird ersichtlich, dass sich die Corvette E-Ray äußerlich kaum von der konventionellen Stingray unterscheiden wird. Die Unterschiede finden sich an abweichenden Felgenoptionen, den E-Ray-Emblemen und weiteren Details. Zudem wird ein Blick auf den Motorenbereich hinter der Kabine gewährt, aber es ist quasi unmöglich zu sehen, was sich unter der transparenten Abdeckung befindet.











Weiterhin wird vermutet, dass die E-Ray den gleichen Motor wie in der Stingray erhalten wird. Dabei handelt es sich um den 6.2-Liter-LT2-V8. Zusammen mit Elektromotoren an der Vorderachse beträgt die Systemleistung ungefähr 650 PS. Durch diese Anordnung der Antriebe wird die teilelektrifizierte Corvette auch die erste mit einem Allradantrieb sein. Ob die Kraftübertragung ebenfalls durch ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe übernommen wird, ist noch nicht bestätigt, allerdings sehr wahrscheinlich.

Vom Interieur ist im Video kaum etwas zu sehen, doch der versehentliche Konfigurator-Leak zeigte, dass es im Großen und Ganzen viele Analogien zur Corvette mit herkömmlichem Verbrenner geben wird. Neben einigen neuen Bedienelementen für die Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation) zeigt das Video eine kurze Vorschau auf einige neue Fahrmodi: In der E-Ray wird es unter anderem einen sogenannten „Stealth“-Modus geben, der als EV-Modus die Corvette rein elektrisch auf kurzen Strecken fahren lässt.











Es sind nur noch wenige Tage bis zur Premiere und es bleiben spannende Fragen offen. Wir warten daher gern diese Zeit ab und bedienen vorerst keine weiteren Gerüchte über Leistungsdaten, Reichweite oder den Preis.











Text: NewCarz – Fotos: Chevrolet/NewCarz