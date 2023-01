Jaguar I-PACE – Die Neuigkeiten im Modelljahr 2024

Der britische Automobilhersteller wertet den Jaguar I-PACE zum neuen Modelljahr im Detail auf.

Mit verfeinertem Design, mehr Ausstattungsmöglichkeiten, R-Dynamic Modellen und – erstmals beim I-PACE – mit aufsehenerregenden Satin-Lackierungen in zwei Metallic-Farbtönen.

Mehr als 90 Auszeichnungen weltweit hat der Jaguar I-PACE seit seinem Debüt gewonnen – darunter das beispiellose Triple im Jahr 2019 bei den World Car oft the Year Awards, wo er bei World Car Design of the Year, World Green Car und World Car of the Year ganz oben auf dem Podest landete. Als einer der ersten vollelektrischen Performance-SUV legte er die Messlatte weit nach oben.

Mit seinem niedrigen Schwerpunkt, der fortschrittlichen Fahrwerkstechnologie und den kompakten, effizienten E-Maschinen an beiden Achsen bietet der I-PACE eine unübertroffene Balance aus vollelektrischer Allrad-Performance und außergewöhnlichem Alltagskomfort. Dank nahtloser Over-the-Air-Updates wurden Fahrzeugtechnologien und Funktionen kontinuierlich verbessert – und werden es auch in Zukunft.

Der I-PACE bietet seit jeher das, was Kunden von einem Jaguar erwarten: ein umfassendes Paket aus Leistung, Agilität, Technologie und Alltagstauglichkeit – kombiniert mit einem sanften, leisen und mühelosen elektrischen Fahrerlebnis. Zum neuen Modelljahr bleiben wir diesem Ansatz treu und fügen dem vollelektrischen Performance-SUV ausgewählte reichhaltige Ausstattungsmöglichkeiten hinzu.

so Nick Collins, Leiter Fahrzeugprogramme Jaguar.







Neues Exterieur-Design für den Jaguar I-PACE

Mit seinem radikalen Cab-Forward-Profil, den kurzen Überhängen und den straffen, muskulösen Hüften ist der I-PACE sofort erkennbar und hebt sich deutlich von anderen vollelektrischen SUV ab. Nun hat Jaguar das preisgekrönte Design weiterentwickelt – mit sorgfältig durchdachten Verbesserungen und Feinheiten, die für noch mehr Präsenz sorgen.











Der neugestaltete Frontgrill mit dem schwarz-silbernen Jaguar-Emblem verzichtet auf das bisherige schwarzglänzende Rautenmuster und zeigt stattdessen eine glatte, geschlossene Form in markantem Atlasgrau. Auch die vertikalen Blenden an den Seiten der unteren Kühlluftöffnungen sind in Atlasgrau gehalten. Die Zierleisten des vorderen Stoßfängers, die unteren Türzierleisten sowie der Heckdiffusor sind jetzt in Wagenfarbe statt in glänzendem Schwarz ausgeführt. Das verfeinerte Design mit dem reduzierten Finish beruhigt den optischen Gesamtreindruck und stärkt die von Natur aus elektrische DNA des I-PACE.

Um den dynamischen Charakter und das Kraftpotenzial zu unterstreichen, tragen alle I-PACE Modelle mit 22-Zoll-Rädern einen dezenten Heckspoiler auf der Gepäckraumklappe.

Das serienmäßige Black Pack ergänzt das Design-Update des I-PACE mit Frontgrilleinfassung, Fenstereinfassungen, Außenspiegelkappen und Heck-Emblemen in glänzendem Schwarz. Optional ist das Panoramadach jetzt auch in Kontrastlackierung erhältlich. Passend zur geschwungenen Glasscheibe ist der hintere Teil des Dachs – bisher in Wagenfarbe – dann ebenfalls in Schwarz ausgeführt.

Erstmals können Kunden für ihren I-PACE eine Satin-Lackierung wählen. Diese Oberflächen, wahlweise in Eiger Grey oder im neuen Carpathian Grey, verleihen dem Fahrzeug einen eleganten zeitgemäßen Look.

Die angebotenen Serienräder des I-PACE sind nun allesamt diamantgedreht. Aus dem Räderprogramm heraus sticht das 22-Zoll-Rad mit satingrauem Finish und dazu passenden Karbon-Einsätzen (Style 5069). Alle 22-Zöller sind auf Wunsch mit selbstdichtenden Ganzjahresreifen erhältlich.







Kraftvolle elektrische Performance im Jaguar I-PACE

Zwei in die Vorder- und Hinterachse integrierte E-Maschinen treiben den I-PACE mit einer Systemleistung von 294 kW (400 PS) an, das maximale Drehmoment liegt bei 696 Nm. Die beiden Permanentmagnet-Elektromotoren sind leicht, effizient und bauen sehr kompakt. In nur 4,8 Sekunden sprintet der vollelektrische Performance-SUV aus dem Stand auf Tempo 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h.











Komfort und Agilität ohne Kompromisse – das hat Jaguar schon immer einzigartig gemacht. Der I-PACE fährt sich wie ein typischer Jaguar. Zusammen mit dem niedrigen Schwerpunkt und der leichten und zugleich steifen Aluminium-Karosseriestruktur bilden die fortschrittliche Doppelquerlenker-Vorderradaufhängung und die Integrallenker-Hinterradaufhängung die Basis für seine dynamischen Fähigkeiten. Die optionale Luftfederung mit der elektronisch gesteuerten Dämpfung Adaptive Dynamics steigert Fahrverhalten und Handling noch weiter.







Alltagstauglich, Reichweite und Lademöglichkeiten

Der 90-kW-Lithium-Ionen-Akku mit 432 Pouch-Zellen verhilft dem I-PACE zu einer Reichweite bis zu 469 Kilometer (WLTP-Zyklus). Beim Laden über das stetig wachsende Netz an öffentlichen Ladepunkten fließt an 100-kW-Schnellladesäulen in nur 15 Minuten Energie für eine Reichweite bis zu 127 Kilometer. Kunden können einstellen, dass der Ladevorgang beendet wird, wenn der Akku einen bestimmten Ladefüllstand erreicht – beispielsweise 80 Prozent. Von Null auf 80 Prozent vergehen lediglich 40 Minuten.

An einer dreiphasigen 11-kW-Wallbox lassen sich pro Stunde bis zu 53 Kilometer hinzufügen; die vollständige Befüllung dauert nur gut achteinhalb Stunden, was eine komfortable Aufladung während der Arbeitszeit oder über Nacht ermöglicht.











Die Vorkonditionierung ist eine weitere Technologie, die das Fahrerlebnis mit dem I-PACE verbessert. Während das Fahrzeug am Ladekabel hängt, heizt oder kühlt es den Akku automatisch auf seine ideale Temperatur. Auch der Innenraum wird vor Fahrtantritt auf die Wunschtemperatur gebracht. Da dazu Strom aus dem Netz entnommen wird, wird der Aktionsradius des I-PACE nicht geschmälert. Die aktualisierte Jaguar Remote App ist jetzt noch einfacher zu bedienen: Nutzer können den Ladevorgang mitverfolgen oder die beim aktuellen Ladezustand mögliche Reichweite abfragen.







Voll vernetzt: Infotainment und Over-The-Air-Updates

Das geräumige Interieur des I-PACE steckt voller Technologien, um jede Fahrt so angenehm wie möglich zu machen. Hochauflösende HD-Displays, Touchscreens, berührungsempfindliche Tasten und multifunktionale Drehregler mit haptischer Rückmeldung sorgen für ein hochintuitives Bedienerlebnis.

Das schnelle intuitive Infotainmentsystem Pivi Pro bietet nahtlose Konnektivität über drahtloses Apple CarPlay, Wireless Android Auto, integrierte Alexa-Sprachsteuerung, Spotify und what3words-Navigation. Dank Over-the-Air-Updates ist Pivi Pro – zusammen mit anderen Systemen im gesamten Fahrzeug – immer auf dem neuesten Stand.







Das kostet der Jaguar I-PACE des Modelljahres 2024

Der Jaguar I-PACE der Modelljahres 2024 kann in Deutschland ab sofort bestellt werden. Die Preise beginnen bei 92.400 Euro für den I-PACE EV400 R-Dynamic SE.







NewCarz meint dazu:

Feine Details verleihen der vollelektrischen Raubkatze neuen Glanz. In vielen Details wurde der Brite nachgeschärft, der uns bereits vor dieser Modellpflege positiv aufgefallen ist. Wir sind daher sicher, der I-PACE wird auch im neuen Modelljahr zu überzeugen wissen. Einzig beim Ladestrom hätten wir uns ein Upgrade versprochen, denn die 100 kW sind mittlerweile nur noch unterer Durchschnitt bei E-Autos in dieser Leistungsklasse.

Text: NewCarz/Jaguar – Fotos: Jaguar