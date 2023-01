Dacia Spring – Mehr Power und Ausstattung

Dacia präsentiert auf dem Brüsseler Autosalon vom 13. bis 22. Januar 2023 den rein elektrischen Dacia Spring mit der neuen Ausstattung „Extreme“ sowie dem leistungsstärkeren Motor Electric 65 mit 65 PS/48 kW.

Der erfolgreiche City-Stromer verzeichnet seit seinem Marktstart 2021 global bereits 100.000 Bestellungen und in Deutschland über 18.500 ausgelieferte Einheiten.







Outdoor-Look für Dacia Spring

Dacia verleiht dem Elektromodell Spring mit der neuen Ausstattungsvariante „Extreme“ eine markante Outdoor-Optik, die künftig ebenfalls für Sandero, Duster und Jogger erhältlich sein wird.

Der Dacia Spring Extreme Electric 65 steht darüber hinaus exklusiv für die Baureihe in der neuen Farbe „Schiefer-Blau“ zur Wahl und zeichnet sich durch exklusive Designmerkmale aus: Zu den äußeren Merkmalen zählen kupferfarbene Akzente an der Dachreling, den Außenspiegelgehäusen, den Radnaben, dem Dacia-Logo auf der Heckklappe und unterhalb der Scheinwerfer.











Dazu kommen Muster im Stil einer topografischen Karte an den Vordertüren sowie Dekorelemente im Stil der vertikalen Protektoren mit angedeutetem Luftauslass zwischen Türen und Kotflügeln beim Duster. Auch auf den unteren Schutzleisten findet sich das topografische Muster wieder.

Im Interieur setzt sich die Landkartengrafik auf den Türschwellern und den robusten Gummifußmatten fort. Auch die Farbgebung ist mit kupferfarbenen Elementen an den Türinnenverkleidungen vorne, den Lüftungsdüsen und der zentralen Bedieneinheit auf die Exterieurgestaltung abgestimmt. Dazu kommen kupferfarbene Ziernähte an den Sitzen, sowie das geprägte, neue Dacia Logo, der sogenannte „Dacia Link“, auf den vorderen Rückenlehnen.







Dacia Spring Extreme mit leistungsstärkerem ELECTRIC 65 Motor

Mit der Einführung der neuen Version „Extreme“ stellt Dacia auch den neuen Elektromotor Electric 65 mit 65 PS/48 kW Leistung vor. Der ausschließlich dem Spring Extreme vorbehaltene Antrieb ist mit einem neuen Getriebe gekoppelt, welches das auf die Antriebsräder übertragene Drehmoment steigert und gleichzeitig eine bessere Beschleunigung und effektivere Rekuperation ermöglicht.

In Verbindung mit dem neuen Electric 65 Motor erzielt der Spring Extreme eine Reichweite von 220 Kilometern im WLTP-Mixed-Zyklus und 305 Kilometern im WLTP-City-Zyklus. Der Einstiegsmotor Electric 45 mit 45 PS/33 kW steht unverändert für die Ausstattung „Essential“ zur Wahl.







Dacia Spring: Eine echte Erfolgsgeschichte

Mit der Markteinführung des Spring im Frühjahr 2021 hat Dacia Elektromobilität für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich und somit zugänglich gemacht. Einfach, agil und effizient, ist das kompakte Elektromodell der ideale Begleiter für den Alltag. Drei Viertel der weltweit bislang 100.000 bestellten Einheiten fallen auf den Privatmarkt. Überzeugende Kaufargumente für die Spring Kundschaft sind die praxisgerechte Ausstattung und der Preis. Die von den vernetzten Diensten des Fahrzeugs gesammelten Daten haben wertvolle Erkenntnisse darüber geliefert, wie das Fahrzeug die Bedürfnisse der Kunden wirklich erfüllt:

Die Kundinnen und Kunden legen im Durchschnitt täglich 31 Kilometer mit einer Geschwindigkeit von 26 km/h zurück.

Der Spring wird zu 75 Prozent zu Hause über eine durchschnittliche Dauer von 3,5 Stunden aufgeladen.











Darüber hinaus ist der Dacia Spring hervorragend für das Carsharing geeignet. In einigen europäischen Ländern ist das Modell seit Herbst 2022 auch in der Nutzfahrzeugvariante Spring Cargo erhältlich und ermöglicht Gewerbetreibenden, Handwerk und Lieferdiensten die uneingeschränkte Zufahrt in Stadtzentren, die strengen Umweltauflagen unterliegen. Ob für die Zustellung auf der letzten Meile oder für den Transport von sperrigen Gegenständen, erfüllt der Spring Cargo die Anforderungen nach geringen Energie- und Wartungskosten, Fahrkomfort sowie emissionsfreier Mobilität.

„In weniger als zwei Jahren haben mehr als 100.000 Bestellungen den Dacia Spring zu einem der am stärksten nachgefragten Elektrofahrzeuge weltweit gemacht. Im Jahr 2022 war der Spring das drittbestverkaufte Elektrofahrzeug im europäischen Privatmarkt“, sagt Xavier Martinet, Senior Vice President Marketing, Sales & Operations bei Dacia. „Oftmals zunächst als Zweitwagen für den Haushalt erworben, ist der Spring in 90 Prozent der Mehrpersonenhaushalte das Haupttransportmittel unter der Woche. Mit seiner Größe und seinen Eigenschaften ist der Dacia Spring perfekt auf die Mobilitätsbedürfnisse seiner Kundschaft abgestimmt“, so Martinet weiter.







Stets attraktive Preisgestaltung

In Deutschland starteten die Bestellungen für den Dacia Spring Extreme Electric 65 am 17. Januar zu Preisen ab 24.550 Euro (UPE zzgl. Überführungskosten, exklusive Elektrobonus). Der Spring Essential Electric 45 ist dann ab 22.750 Euro (UPE zzgl. Überführungskosten, exklusive Elektrobonus) verfügbar. Die neue Ausstattung „Extreme“ ersetzt das Optionspaket Expression, für das sich in Deutschland bisher neun von zehn Spring Käufern entschieden haben (weltweit acht von zehn). Die ersten Auslieferungen des Dacia Spring Extreme mit neuem Electric 65 Motor erfolgen noch vor Sommer 2023.







NewCarz meint dazu:

Die Ausstattungsbezeichnung „Extreme“ scheint Programm zu sein. Denn so extrem nach Outdoor sah kein Dacia vorher aus. Mit noch mehr Leistung obendrein, ist der Spring bestens für jedes kommende Outdoor-Abenteuer gewappnet.

Text: NewCarz/Dacia – Fotos: Dacia