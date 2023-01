BMW ALPINA B5 GT – Stärkster APLINA aller Zeiten

ALPINA blickt auf eine lange Tradition exklusiver Sondermodelle zurück, welche allesamt Außergewöhnliches darstellen; in Fortführung dieser Tradition aufregender Editionen entstand der BMW ALPINA B5 GT.

Er kombiniert ein nuanciertes, eigenständiges Erscheinungsbild mit dem leistungsstärksten Antrieb der Firmengeschichte.

Der B5 GT markiert den Höhepunkt der BMW 5er Baureihe bei ALPINA.







Der leistungsstärkste ALPINA aller Zeiten

Der ALPINA B5 GT wird von dem bekannten 4,4 Liter V8 Bi-Turbo Motor angetrieben. Dieser stellt erstmalig 634 PS und ein maximales Drehmoment von 850 Nm zur Verfügung und ist somit der kraftvollste Antrieb der ALPINA Firmenhistorie.











Der Sprint von 0 auf 100 km/h erfolgt in unter 3,4 Sekunden (Touring: unter 3,6 Sekunden) – besonders außergewöhnlich ist der kontinuierlich anhaltende Schub bis zur Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h (Touring: über 322 km/h). Diese Werte sind Benchmark im Segment.







Kraftvoller Auftritt und Sonderlackierungen

Neue Details verleihen dem B5 GT einen kraftvollen Auftritt. Die Front zieren dezente Canards und ein Frontsplitter optimiert die Aerodynamik. Neben den klassischen Traditionsfarben ALPINA Blau (Serie) und ALPINA Grün (Serie) sind sechs speziell ausgewählte Sonderlackierungen erhältlich: Petrol Mica, Verde British Racing, Kreide, Imolarot, Daytonaviolett oder Arctic Race Blue.











Die traditionsreichen Exterieurzierstreifen, als ALPINA Deko-Set bekannt, sind exklusiv in Marron Volciano, Blau matt und Grün matt wählbar.







Exklusive Details im Interieur des BMW ALPINA B5 GT

In den vorderen Kopfstützen finden sich hochwertig gestickte “B5 GT“ Schriftzüge in Marron Volciano mit weißer Outline. Exklusiv für die Sonderedition vorgehalten ist die B5 GT Bespoke Ausstattung mit Sportsitzen in Schalensitzoptik, die perfekten Halt bei sportlicher Fahrweise bieten.











Die handgefertigte und limitierte Polsterung mit eigenständigem Design kombiniert Leder Dakota Schwarz mit Sitzmittelstreifen in Alcantara Schwarz inklusive blauer Farbakzente und geprägtem ALPINA Schriftzug (Vordersitze).







Markteinführung des BMW ALPINA B5 GT

Die B5 GT Modelle sind limitiert auf 250 Einheiten weltweit. Die Sonderedition ist ab sofort bestellbar, voraussichtlich lieferbar ab Juli 2023.

Die unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. ab Werk Buchloe beträgt:

BMW ALPINA B5 GT Limousine: 145.500,- Euro

BMW ALPINA B5 GT Touring: 148.500,- Euro







NewCarz meint dazu:

Das könnte eng werden: Nur 250 Exemplare werden gebaut – weltweit. Da sollte man nicht zögerlich sein, wenn man den stärksten ALPINA aller Zeiten sein eigen nennen möchte. Wertsteigerung höchstwahrscheinlich inklusive, denn eine derart strenge Limitierung ruft sogleich Sammlerleidenschaften auf die Bühne der Interessenten. Noch sind Anfragen über den Konfigurator möglich. Fragt sich nur, wie lange noch.

Text: NewCarz/ALPINA – Fotos: ALPINA