Neuer VW Touareg: finale Tests in Polarkreisnähe

In diesem Jahr schreibt Volkswagen die Erfolgsgeschichte des mehr als eine Million Mal verkauften Touareg mit einem umfassenden technischen und optischen Update fort.

Heck- und Frontpartie des Oberklasse-SUV sind neu gestaltet, das Fahrwerk wurde weiterentwickelt und überzeugt mit seiner Kombination aus Komfort und Performance.

Vor der Weltpremiere im Sommer gibt Volkswagen jetzt einen Ausblick auf das Update seines Topmodells. Noch ist der neue Touareg auf seinen finalen Erprobungskilometern im schwedischen Lappland getarnt unterwegs. Die Tarnung besteht aus den Pixeln eines überdimensionalen QR-Codes. Wer ihn mit dem Smartphone scannt, gelangt auf die Online-Seite Volkswagen-Touareg, die weitere Infos zum neuen Touareg liefert. Obwohl sich die Design-Modifikationen noch unter der QR-Code-Folie verbergen, liefern die Erlkönig-Bilder bereits konkrete Hinweise auf erste technische Details. Beispiel Frontpartie: Hier sind die neu entwickelten IQ.LIGHT HD-Matrix-Scheinwerfer sowie die Elemente einer ebenfalls neuen LED-Lichtleiste zu erkennen.

IQ.LIGHT HD-Matrix-Scheinwerfer mit 38.400 Micro-LED

HD steht für High Definition, eine sehr hohe Auflösung. Gemeint ist ein Meer aus extrem hellen Lichtpunkten – erzeugt von insgesamt 38.400 Micro-LED. Sie machen die Nacht zum Tage und sorgen für deutlich mehr Helligkeit auf der Straße – ohne den Gegenverkehr zu blenden. Jeweils 19.200 Micro-LED sind pro Fahrzeugseite auf die neuen Scheinwerfer verteilt. Das Matrixsystem projiziert einen interaktiven Lichtteppich in die Fahrspur des Oberklasse-SUV. Dieses so genannte „Lane Light“ macht Nachtfahrten komfortabler und erleichtert bei Dunkelheit das Durchfahren enger Autobahnbaustellen, da der Lichtteppich die Fahrspur optimal ausleuchtet.

Beleuchtetes VW Logo am Heck

Als erstes Modell von Volkswagen trägt der neue Touareg ein beleuchtetes Logo am Heck. Das rot illuminierte VW-Zeichen ist seit Januar 2023 auch in Europa zulässig. Bisher war das leuchtende Markenlogo nur in Märkten wie z.B. China oder den USA gestattet.

Neue Fahrwerksgeneration im VW Touareg

Volkswagen hat das Fahrwerk des stets allradgetriebenen Touareg weiterentwickelt. Unter anderem kommt nun ein Dachlastsensor zum Einsatz, der mit der Fahrwerkselektronik vernetzt ist. Der Vorteil: ein Plus an Agilität, wenn das Dach nicht beladen ist. Wird hingegen eine Dachbox montiert, erkennt das der Sensor und gibt diese Information an Assistenzsysteme wie das ESC weiter. Dadurch erhöht sich die Fahrstabilität des Touareg.

Das serienmäßige Stahlfederfahrwerk und auch das optionale Zweikammer-Luftfederfahrwerk wurden ebenfalls neu abgestimmt, so dass eine größere Spreizung aus maximalem Komfort auf der einen und optimaler Performance auf der anderen Seite erreicht wurde.

Weiterentwickeltes Interieur im neuen VW Touareg

Der Touareg ist mit dem „Innovision Cockpit“ ausgestattet. Die Bedienung erfolgt über den zentralen Touchscreen (Display-Diagonale: 38,1 Zentimeter respektive 15 Zoll), das Multifunktionslenkrad und analoge Elemente wie die Lautstärkeregelung in der Mittelkonsole. Das „Innovision Cockpit“ des neuen Touareg bietet unter anderem eine spurgenaue Navigation und hochauflösende HD-Kartendaten. Auch die Sprachbedienung wurde weiterentwickelt. Die App-Einbindung via Smartphone und „App Connect“ (Apple CarPlay, Android Auto) kann nun auch kabellos (wireless) erfolgen.

Das hohe Qualitätsniveau des Touareg wurde durch das Auswerten von Kundenfeedback weiter verbessert: So sind die Armauflagen und die Mittelkonsolenverkleidungen weicher ausgeführt – ein Plus an Komfort. Auch der neue Touareg steht damit für das Ziel, die Modelle von Volkswagen noch konsequenter auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden auszurichten. Das Update macht den Touareg zum ausgewogenen SUV-Allrounder, der die Langstrecke ebenso wie den Alltag meistert.

NewCarz meint dazu:

Wow! Der neue Volkswagen Touareg sorgt selbst im Tarnkleid für einen überragenden Auftritt. Besonders das rot-leuchtende VW Logo macht ganz schön etwas her. Nachdem wir 2019 den VW Touareg III und 2022 den VW Touareg R umfangreichen Tests unterzogen haben, sind wir gespannt, wie sich diese Optimierungen und Neuerungen auf das Fahrwerk sowie den Komfort und die Performance auswirken. Bis zur Weltpremiere im Sommer müssen wir uns aber noch etwas gedulden.

Text: NewCarz/VW – Fotos: VW