Renault – Innovationsprämie für E-Autos garantiert

Renault garantiert im März 7.200 Euro Innovationsprämie für Elektromodelle.

Attraktiver Aktionsmonat für Renault Elektrofahrzeuge: Renault garantiert für seine rein elektrischen Modelle Megane E-Tech Electric und Kangoo Rapid E-Tech Electric die Auszahlung der vollen Innovationsprämie in Höhe von 7.200 Euro für Bestellungen im gesamten Monat März.

Dies gilt auch dann, wenn sich die Auslieferung ungeplant verspätet und dadurch eine BAFA-Förderung in aktueller Höhe nicht mehr möglich ist.







Renault zahlt ohne Wenn und Aber

Mit der Aktion reagiert Renault auf die stufenweise Anpassung der Förderrichtlinie. Diese sieht für 2024, oder wenn das Budget in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ausgeschöpft ist, eine nochmals reduzierte Prämie vor. Ebenso, wenn die Auslieferung nach dem 31. August 2023 erfolgt, und es sich um keine Privatbestellung handelt. In diesem Fall zahlen die ausliefernden Renault Partner nachträglich den Differenzbetrag zwischen der Innovationsprämie 2023 und dem geplanten Umweltbonus 2024 aus.

Die Garantie für die volle Innovationsprämie schließt an die erfolgreiche Vorjahresaktion an, die dem Absatz von reinen Elektrofahrzeugen einen deutlichen Schub verliehen hat. Sie ermöglicht die Bestellung eines neuen Megane E-Tech Electric oder Kangoo Rapid E-Tech Electric ohne Risiko einer reduzierten Prämie durch eine verzögerte Auslieferung. Die Garantie gilt für alle bestellbaren Modellversionen von Megane E-Tech Electric und Kangoo Rapid E-Tech Electric.







Massgeschneiderte Elektrofahrzeuge für nachhaltige Mobilität

Der kompakte Fünftürer Megane E-Tech Electric und die zweite Generation des City-Lieferwagens Kangoo Rapid E-Tech Electric verkörpern mit einer Vielzahl von Innovationen den Wandel der Marke zum integralen Mobilitätsanbieter und Betreiber eines voll vernetzten Ökosystems für Elektromobilität.

Der in zwei Leistungsstufen mit 96 kW/131 PS und 160 kW/218 PS angebotene Megane E-Tech Electric ermöglicht bis zu 470 Kilometer Reichweite im WLTP-Prüfzyklus. Zu den Highlights zählen der mit 11,0 Zentimeter Höhe schlankste Akku auf dem Markt und die größte Info-Display-Fläche in einem Fahrzeug der Kompaktklasse.

Der Kangoo Rapid E-Tech Electric ist rundum auf die gewerbliche Nutzung zugeschnitten und eignet sich speziell für den Einsatz in der Stadt. Neben einer praxisgerechten WLTP-Reichweite von bis zu 293 Kilometern bietet er unter anderem eine Ladekapazität, die derjenigen in den Varianten mit Verbrennungsmotor in nichts nachsteht.







NewCarz meint dazu:

Sorgenfrei ein vollelektrisches Auto kaufen? Renault macht dies in diesem Monat besonders attraktiv. Gleichgültig, ob die Lieferung des neuen E-Renaults erst nach dem 31. August erfolgt oder das Förderungsbudget bereits aufgebraucht wurde – wer bis zum 31. März kauft, erhält die volle Innovationsprämie. Keine neue Idee, aber eine wirkungsvolle in jedem Fall, wie die Vorjahresaktion des französischen Herstellers eindrucksvoll bewiesen hat.

Text: Renault/NewCarz – Foto: Renault