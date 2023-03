Nissan Townstar EV – Ab sofort auch vollelektrisch

Der neue Townstar EV steht bereits seit einigen Wochen in den Ausstellungsräumen der Nissan Händler.

Die vollelektrische Variante des Transporters startet zu Preisen ab 33.750 Euro netto und ist als Kastenwagen in zwei Längen erhältlich. Die Kombivariante rollt in Kürze auf den deutschen Markt.

Der Townstar EV knüpft an den Erfolg des e-NV200 an, mit dem Nissan bereits 2013 den Elektroantrieb in das Segment der leichten Nutzfahrzeuge gebracht hat. Der neue Townstar EV verfügt über einen optimierten Antriebsstrang mit intelligentem Energiemanagement und Batteriekühlung. Zusammen mit dem aerodynamischen Design sorgt dies für einen effizienten Betrieb und eine Reichweite von über 300 Kilometern (nach WLTP). Der Elektromotor leistet 90 kW (122 PS) und entwickelt 245 Nm Drehmoment. Die 45-kWh-Batterie kann mit Wechselstrom (11 kW oder 22 kW) oder Gleichstrom über den CCS-Anschluss des Fahrzeugs aufgeladen werden. Letzteres ermöglicht ein Aufladen von 15 auf 80 Prozent in nur 37 Minuten.

„Mit dem neuen Townstar EV erfüllen wir die steigende Nachfrage unserer Kunden nach nachhaltigen Antriebslösungen für den Geschäftsalltag“, sagt Nicolas Tschann, Direktor LCV bei Nissan Europe.







Der Nissan Townstar EV außen und innen

Der Townstar zeichnet sich durch ein frisches und modernes Design aus, das sich in die aktuelle Modellpalette von Nissan einfügt. Die Frontschürze ist mit einem aufwändigen Kumiko-Muster versehen, das die japanische DNA des Modells widerspiegelt und dem Fahrzeug einen hochwertigen Charakter verleiht.











Im Innenraum stehen Funktionalität und Ergonomie an erster Stelle. Mit modernen Features wie dem digitalen 10-Zoll-Instrumentendisplay sowie den integrierten Konnektivitäts-Services ist der Townstar EV der fortschrittlichste Transporter im LCV-Portfolio der Marke. Zu den Highlights zählt außerdem das Fahrassistenzsystem ProPILOT Assist, dass hier Einzug in das Nutzfahrzeugprogramm von Nissan hält. Das System bietet zusammen mit dem intelligenten Nissan Around View Monitor (AVM) zusätzliche Fahrerunterstützung. Für zusätzlichen Komfort bei niedrigen Temperaturen sorgen ein beheizbares Lenkrad, beheizbare Vordersitze und eine Wärmepumpe, die die Wärme der Batterie in den Innenraum leitet und damit auch zur Effizienz beiträgt.

Je nach Ausstattung bietet der Townstar EV eine Nutzlast von 537 bis 702 Kilogramm. Der vielseitige Laderaum fasst zwischen 3,3 und 4,9 Kubikmeter, genug für zwei Europaletten. Die maximale Anhängelast beträgt bis zu 1.500 Kilogramm.

Zu den zahlreichen aktiven und passiven Sicherheitstechnologien gehören ein Totwinkel- und ein Notbremsassistent, intelligenter Around View Monitor (AVM), Hands-Free Parking, ein aktiver Tempomat, ein Seitenwindassistent sowie ein Anhänger-Stabilitäts-Assistent.







Die Ausstattungslinien des Nissan Townstar EV

Zur wesentlichen Serienausstattung der Einstiegsvariante MY23 des Townstar EV Kastenwagens (ab 33.750 Euro netto) gehören unter anderem eine intelligente Fahrtlichtautomatik, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Regensensor sowie ESP mit Seitenwind-Assistent.

Bei der Ausstattungsoption Acenta (ab 36.700 Euro netto) kommen unter anderem eine Einparkhilfe hinten, ein Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer sowie ein höhenverstellbarer Fahrersitz hinzu. Auch lässt sich der Townstar ab diesem Ausstattungsniveau mit bis zu 22 kW über Wechselstrom sowie 80 KW über Gleichstrom laden.

Ab der Option N-Connecta (ab 39.200 Euro netto) wächst der zentrale Bildschirm auf acht Zoll. Hierüber lassen sich dank Smartphone-Einbindung via Apple CarPlay und Android Auto auch die persönlichen Apps direkt im Fahrzeug nutzen. Hinzu kommen Ausstattungshighlights wie ein intelligenter 360-Grad-Flankenschutz, eine Rückfahrkamera, ein höhenverstellbarer Beifahrersitz, elektrisch anklappbare Außenspiegel und Nebelscheinwerfer.











Das Topmodell der Ausstattungsoption Tekna (ab 41.750 Euro netto) bietet neben einem Fernlicht-Assistenten auch das Infotainment-System NissanConnect mit Acht-Zoll-Touchscreen und Navigationssystem. Highlights wie eine induktive Lademöglichkeit für Smartphones, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer und ein intelligenter Around View Monitor (AVM) sind ebenfalls mit an Bord. Rund um das Fahrzeug verteilte Kameras liefern hier eine 360-Grad-Rundumsicht, die das Einparken und Manövrieren auf engstem Raum erleichtern.

Wie für alle neuen Nissan Nutzfahrzeuge gewährt der japanische Automobilhersteller auch auf den Townstar eine branchenführende europaweite Fünf-Jahres-Garantie bis 160.000 Kilometer Laufleistung. Auf die Batterie wird eine Garantie von acht Jahren gewährt; Nissan garantiert damit, dass die Kapazität nach dieser Zeit mindestens noch 70 Prozent beträgt.











„Unser Know-how und unsere führende Rolle im Bereich der Elektromobilität waren entscheidende Faktoren bei der Entwicklung des vollelektrischen Nissan Townstar“, so Nicolas Tschann. „Wir sind zuversichtlich, dass der Townstar EV mit seinem hohen Maß an fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen, vielseitigen Konfigurationen und praktischen Funktionen den Anforderungen an einen nachhaltigen Geschäftsbetrieb bestens gerecht wird.“







NewCarz meint dazu:

Nun, nachdem die Preise feststehen und der Verkauf gestartet ist, steht der fortschreitenden Elektrifizierung im Nutzfahrzeugsegment nichts mehr im Weg. Der Townstar EV wird vor allem für den innerstädtischen Einsatz prädestiniert sein und durch seine vielseitige Ausstattungsvariabilität eine entsprechend breitbandige Zielgruppe ansprechen können.

Text: Nissan/NewCarz – Fotos: Nissan