G8M HURRICANE RR – Gedoptes M8 Gran Coupe

G-POWER G8M HURRICANE RR – die Bezeichnung für ein besonders veredeltes BMW M8 Gran Coupe hat es in sich.

Die Marke G-POWER garantiert seit fast vier Jahrzehnten stets für herausragende Performance-Upgrades, die leistungsstarke Topmodelle und Sportwagen der deutschen Premium-Hersteller in ungekannte Leistungssphären katapultieren.

Die Basis bilden dabei – wenngleich dies nicht mehr ausschließlich so ist – traditionell BMW M-Fahrzeuge. Wenngleich die resultierenden Umbauten häufig auch optisch extrovertiert auftreten, muss dies nicht immer so sein: Dies stellt das hiermit vorgestellte, jüngste Exemplar des G-POWER G8M HURRICANE RR unter Beweis.







G-POWER G8M HURRICANE RR mit optischem Understatement

Hauptverantwortlich für den recht dezenten Look ist der Verzicht auf die sonst beim HURRICANE RR übliche Folierung in GP-Orange. Stattdessen trägt der G8M einen dunklen Aubergine-Ton, von dem sich etwa die ebenfalls im Paket inbegriffene VENTURI RR-Motorhaube mit ihrem schimmernden Vollcarbon-Finish nur marginal absetzt. Alternativ ist die Carbon-Haube, welche zusätzlich auch das Thermomanagment des Motorraums optimiert, auch als VENTURI RS-Version in Wagenfarbe erhältlich.











Ebenfalls elegant in das Fahrzeugbild integrierten sich die HURRICANE RS-Schmiedefelgen in Jet Black mit Diamond Cut V1, bei dem die Fronten nur am Rand und den äußeren Bereichen der Speichen poliert sind. Die Dimensionen betragen 9×21 und 10,5×21 Zoll, die zugehörigen Reifen messen 285/30 R21 und 295/30 R21. Auffälligste optische Neuerung ist unterdessen wohl der große feststehende DYNAMIC-Heckflügel aus Carbon.







Der große Unterschied liegt im Antrieb

Angesichts des zurückhaltenden Auftritts kommt die brachialen Urgewalt, mit welcher der G8M HURRICANE RR zu Werke zu gehen vermag, für den unbedarften Betrachter umso überraschender. Der 4,4-Liter-S63-Biturbo-V8 generiert nach dem G-POWER-Upgrade nämlich nicht weniger als 900 PS und 1.050 Nm. Die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit wird unter Berücksichtigung der Reifenfreigabe elektronisch auf 330 km/h angehoben.











Zu verdanken ist dieser Leistungszuwachs von fast 50 Prozent einem umfangreichen Motorumbau: G-Power verbaut geschmiedete Kolben und Pleuel, zwei eigenentwickelte Ladeluftkühler und optimiert die OEM-Turbolader weitreichend mit unter anderem größeren Gehäusen sowie CNC-gefrästen Verdichter- und Turbinenrädern. Hinzu kommt die bewährte G-POWER DEEPTONE-Abgasanlage mit 100/110-Millimeter-Carbon-Endrohren und ihrem einzigartigen, unverwechselbaren Klang, die zudem für eine Reduktion von Abgasgegendruck und -temperatur sorgt. Sie schließt über Sport-Downpipes mit 200-Zellen-Metall-Katalysatoren an den V8 an.











Übrigens: Wer mit einem etwas weniger extremen Upgrade für seinen M8 liebäugelt, wird bei G-POWER ebenfalls fündig: Die Spezialisten aus Aichach nahe Augsburg bieten auch noch diverse weitere Komplettpakete oder auch separate Performance-Softwares an, die eine Spanne von 700 bis 840 PS abdecken.

Weiteren Informationen gibt es direkt bei: www.g-power.com







NewCarz meint dazu:

Die fliegende Aubergine, oder besser der bärenstarke G-POWER G8M HURRICANE RR? Wie auch immer man dieses zweifellos monströs kräftige Coupé auch selbst benennen möchte, es ist ein echtes Highlight unter den akribisch getunten Fahrzeugen von G-Power. Die Zurückhaltung optischer Natur ist nicht nur ein Understatement schlechthin, sondern sie verbirgt auch mit Stil, was dieser Berserker zu leisten imstande ist. So ist der geneigte Besitzer quasi „inkognito“ unterwegs, mit einem bitterbösen Wolf im Schafspelz. Ein Wolf, der sich beim beherzten Tritt aufs Gaspedal dank 900 PS das Fell vom Leibe reißt und alle sich gern mit ihm messen zu können Glaubenden in erniedrigender Art und Weise die brandheißen Carbon-Endrohre zeigt. Aber nur kurz, denn diese sind sicherlich alsbald außer Sichtweite.

Text: NewCarz/G-Power – Fotos: G-Power