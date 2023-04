Land Rover Defender 130 Outbound – Neues Sondermodell

Der neue Land Rover Defender 130 Outbound ist die besondere Wahl für den Abenteurer.

Der Modelljahrgang 2024 des robusten Defender bringt außerdem mehrere neue Versionen und Optionen.

Dabei ragen besonders der luxuriöse Defender 130 Outbound und der nun auch im Defender 130 mit einer Leistung von 368 kW (500 PS) verfügbare V8-Kompressorbenziner aus dem erweiterten Angebot des vielseitigen Briten heraus.

Darüber ist der legendäre Geländewagen als Defender 110 jetzt auch mit dem neuen County Exterieur Pack lieferbar, das seine Inspiration aus der 75-jährigen Geschichte der Baureihe bezieht. Mit den neuen Varianten erhöht Land Rover die Attraktivität seines Verkaufsschlagers weiter, eröffnen doch die neuen Angebote noch mehr Auswahl.

Außerordentlichen Komfort, hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit auf jedem Untergrund hat der Defender ohnehin serienmäßig an Bord.











Mark Cameron, Geschäftsführer von Defender sagt dazu:

„Der neue Defender 130 Outbound ist eine überaus begehrenswerte Erweiterung der Defender Familie: vor allem für unsere abenteuerlustigsten Kundinnen und Kunden, die es lieben, draußen zu sein und Neues zu entdecken – und dabei eine hohe Ladekapazität und fünf Sitzplätze benötigen. Exklusive Verfeinerungen des Designs und ein großzügiges Interieur ergeben eine überzeugende Mischung aus Leistungsfähigkeit und Praktikabilität. In der Modellpalette unseres beliebten 4×4 ist für jeden Wunsch etwas dabei – nunmehr auch der kraftvolle V8 im Defender 130. Daneben präsentiert das County Exterieur Pack eine moderne Interpretation des klassischen Defender Designs.„







Der Land Rover Defender 130 Outbound im Detail

Das Sondermodell kommt auf Basis des fünfsitzigen Defender 130 mit allerlei Anpassungen in puncto Design. In Deutschland wird der Outbound ausschließlich mit dem D300 angeboten – einem Reihensechszylinder Turbodiesel mit 300 PS. Ausgestattet wird das Sondermodell wahlweise mit Rädern in Glass Black 20 Zoll oder Satin Dark Grey 22 Zoll. Die verfügbaren Außenfarben heißen Eiger Grey, Carpathian Eiger Grey, Santorini Black und Fuji White.







Bei der Innenausstattung besteht die Wahl aus Windsor Leder oder Resist Stoff – einem besonders strapazierfähigen Bezug. Ebony wird das dunkle Interieur genannt, zu dem auch ein Dachhimmel in Ebony Morzine gehört und durch spezielles Robustec Furnier abgerundet wird. Ein Laderaumpaket inkludiert zusätzliche Verzurrösen und ein Spannnetz fürs Gepäck. Praktisch für den Einsatz im Off erhält der Land Rover Defender 130 Outbound obendrein Gummifußmatten und eine Gummimatte für das Ladeabteil, welche ausgeklappt als Schutz über die Ladekante geklappt werden kann.

Zusätzliche Ablagen im Fond runden das Gesamtpaket ab. Das Sondermodell startet bei 100.300 Euro.







Die Defender des Modelljahres 2024 im Überblick

Noch mehr Möglichkeiten : Das Defender Modellangebot wächst weiter – neue Varianten verbreitern die Auswahl für die Kundinnen und Kunden von Defender nochmals

: Das Defender Modellangebot wächst weiter – neue Varianten verbreitern die Auswahl für die Kundinnen und Kunden von Defender nochmals Luxuriöser Entdecker : Der neue Defender 130 Outbound präsentiert sich als perfekter Begleiter für extreme Abenteuer, mit fünf Sitzen und reichlich Platz für alles Notwendige und Wichtige

: Der neue Defender 130 Outbound präsentiert sich als perfekter Begleiter für extreme Abenteuer, mit fünf Sitzen und reichlich Platz für alles Notwendige und Wichtige Breitere Motorenpalette : Für den Defender 130 ist ab dem Modelljahrgang 24 erstmals der V8-Kompressorbenziner mit einer Leistung von 368 kW (500 PS) erhältlich – für komfortables Reisen auf fünf oder acht Sitzplätzen mit V8-Power und einem Spurtvermögen von 0 auf 100 km/h in 5,7 Sekunden

: Für den Defender 130 ist ab dem Modelljahrgang 24 erstmals der V8-Kompressorbenziner mit einer Leistung von 368 kW (500 PS) erhältlich – für komfortables Reisen auf fünf oder acht Sitzplätzen mit V8-Power und einem Spurtvermögen von 0 auf 100 km/h in 5,7 Sekunden County Exterieur Pack : Der Defender 110 S und SE kann nun auch mit dem neuen County Exterieur Pack geordert werden, das seine Inspiration aus der großen Geschichte der Baureihe bezieht

: Der Defender 110 S und SE kann nun auch mit dem neuen County Exterieur Pack geordert werden, das seine Inspiration aus der großen Geschichte der Baureihe bezieht Ab sofort verfügbar: Der Modelljahrgang 2024 des Defender inklusive Defender 130 Outbound und Defender 130 V8 kann ab sofort bei ihrem zertifizierten JLR-Händler bestellt werden.













NewCarz meint dazu:

Darauf haben die Kunden gewartet: Ein V8 im Defender! Nur schade, dass das vorgestellte Sondermodell hierzulande nicht mit diesem Motor zu haben sein wird. Doch großen Abbruch wird es dem Outbound dennoch nicht bescheren, denn als limitiertes Sondermodell ist das „Haben muss“-Gefühl obligatorisch. Abenteurer, Outdoor-Spezis und Freizeitaktivisten mit dem entsprechenden Kontostand werden diese Art des Defender in jedem Fall lieben.

Text: NewCarz/JLR – Fotos: JLR