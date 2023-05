Cupra Tavascan – Die wichtigsten Details zur Premiere

Der CUPRA Tavascan ist das erste vollelektrische SUV-Coupé der Marke und ihr zweites rein elektrisches Modell nach dem CUPRA Born.

Er verkörpert die elektrifizierte Vision von CUPRA und bleibt dennoch dem Concept Car von 2019 treu.







Cupra Tavascan – Designversprechen eingehalten

Der CUPRA Tavascan ist der Impulsgeber für eine neue aufregende Designsprache: Sein Außendesign überzeugt durch starke und sportliche Proportionen. Von vorn sind die Matrix-LED-Scheinwerfer mit den unverwechselbaren dreieckigen Augen sofort zu erkennen. Der Innenraum ist dank der prägnant geformten Mittelkonsole und der schlanken Lüftungsschlitze, die nahezu unsichtbar sind, ein designtechnisches Meisterwerk.











Der CUPRA Tavascan basiert auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) des Volkswagen Konzerns und vereint die neuesten Technologien – Antrieb, Fahrwerk, Sicherheit und Komfort – in einem Gesamtpaket, das für eine neue Generation entworfen wurde.

Als emotionaler, auf Fahrspaß ausgerichteter SUV bietet der CUPRA Tavascan ein Sportfahrwerk mit DCC-Technologie und eine Progressivlenkung. Diese Attribute sowie die Hochleistungsreifen auf 21-Zoll-Leichtmetallrädern sorgen für ein einzigartig sportliches Fahrerlebnis.







Viel Power, Allrad und hohe Reichweite

Das erste vollelektrische SUV-Coupé der Marke ist in zwei Leistungsstufen erhältlich: mit 210 kW (286 PS) und 250 kW (340 PS). Die leistungsstärkere Version ist ein von zwei Elektromotoren angetriebener Allradler und bietet hohe Performance mit überragender Durchzugskraft. Darüber hinaus hat er dank eines Batteriepacks mit einer Nettokapazität von 77 kWh eine Reichweite von über 510 Kilometern.







Volldigital, voll vernetzt

Digitalisierung steht beim CUPRA Tavascan im Mittelpunkt: Das vollelektrische SUV-Coupé verfügt über ein 15-Zoll-Infotainment-System – das größte bislang in einem CUPRA Modell –, das in hohem Maße personalisiert werden kann und über ein neu gestaltetes und neu entwickeltes Human Machine Interface (HMI) verfügt. Außerdem bietet der CUPRA Tavascan ein HiFi-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Premium-Audiounternehmen Sennheiser entwickelt.













Sicherheit im Cupra Tavascan

Sicherheit und Komfort haben Priorität. Hierfür steht eine Vielzahl an modernsten Fahrassistenzsystemen zur Verfügung. Die neue Version des Connected Travel Assist verbessert die Leistung des Systems durch Daten aus der Cloud vor allem auf schlecht beschilderten Straßen. Auch ein automatischer Spurwechsel ist verfügbar, was den Fahrkomfort auf Autobahnen deutlich erhöht. Darüber hinaus bietet der CUPRA Tavascan moderne Parkfunktionen einschließlich des Remote-Parkassistenten (RPA).













Tavascan ist ein echter Spanier

Designt und entwickelt in Barcelona, wird der CUPRA Tavascan im Werk des Volkswagen Konzerns in Anhui (China), einem hochmodernen Innovationszentrum für Elektromobilität, produziert und soll 2024 auf den Markt kommen, wobei ein jährlicher Absatz von mehr als 50.000 Fahrzeugen angestrebt wird.







NewCarz meint dazu:

Cupra macht wieder einmal Nägel mit Köpfen. Wie bereits beim Cupra Formentor hielt man auch im Fall des Tavascan Wort und brachte das einstige Konzept mit nur wenigen Anpassungen in die Serienproduktion. Das ist nicht nur anerkennenswert, sondern zeigt auch eine Verbindlichkeit gegenüber den Interessenten und potenziellen Kunden, die Vertrauen schafft. Dazu beeindruckt das vollelektrische SUV-Coupé mit seinen Daten, weshalb wir entsprechend mit Spannung einem ausgiebigen Test entgegenfiebern.

Text: NewCarz/Cupra – Fotos: Cupra