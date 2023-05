Nissan Juke N-Style – Sonderedition ab sofort bestellbar

Markantes Design trifft ein Plus an Ausstattung: Das Sondermodell Nissan Juke N-Style ist ab sofort bestellbar, die Preise beginnen bei 22.290 Euro.

Der Nissan Juke N-Style kombiniert unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und schwarze Sportsitze mit synthetischem Teilleder.

Den Vortrieb des Coupé-Crossovers übernimmt dabei der bekannte, 84 kW/114 PS starke 1,0-Liter-Turbobenziner.

Der Nissan Juke N-Style baut auf der Ausstattungslinie Visia auf, die bereits mit Voll-LED-Scheinwerfern, Multifunktionslenkrad, einer Geschwindigkeitsregelanlage, elektrischen Fensterhebern, Klimaanlage und elektrisch einstellbaren Außenspiegeln aufwartet. Auch wichtige Assistenzsysteme sind bereits an Bord: Von der Verkehrszeichenerkennung über den Fernlicht- und aktiven Spurhalteassistenten bis zum autonomen Notbremsassistenten mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung.

Das Sondermodell verfügt darüber hinaus über verdunkelte Heck- und hintere Seitenscheiben. Neben einem auffälligen Rot stehen eine „Dark Grey“-Metallic-Lackierung und eine weiße Perleffekt-Lackierung zur Wahl. Damit eignet sich die Edition perfekt als Einstiegsmodell für designorientierte Kunden.

Angetrieben wird der Nissan Juke N-Style vom 1.0 DIG-T Einstiegsbenziner: Aus einem Liter Hubraum entwickelt der turbogeladene Dreizylinder 84 kW/114 PS und 200 Nm Drehmoment, das bei 3.000 U/min anliegt. Ein Sechsgang-Schaltgetriebe schickt die Kraft an die Vorderräder.

Als Alternative zum Kauf offeriert Nissan das Editionsmodell auch für loyale Nissan Kunden zu einer monatlichen Leasingrate von 129 Euro (Standard: 152 Euro). Die Laufzeit beträgt 48 Monate, der effektive Jahreszins für loyale Kunden 2,99 Prozent (Standard: 3,99 Prozent). Zu Vertragsbeginn wird eine Anzahlung in Höhe von 3.400 Euro fällig. Alle Details finden sich unter diesem Link.

Freunde von gepflegten Ausstattungen und sportiver Optik zum Vorteilspreis dürfen sich auf das Editionsmodell vom Nissan Juke freuen, denn genau das erwartet den geneigten Interessenten: Eine umfangreiche Ausstattung zum attraktiven Preis. Zudem belohnt Nissan treue Kunden und bietet parallel ein in der Tat verlockendes Angebot als Leasing an. Allzu lange sollte man allerdings nicht warten, denn die Verfügbarkeit von Sondermodellen ist in aller Regel limitiert.