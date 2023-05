Dacia – Fünf Jahre kostenlos Garantie und Service

Fünf Jahre Garantie sowie Wartung und Verschleiß kostenlos bei Leasing oder Finanzierung: Dacia bietet ein attraktives Angebot für Neuwagenkunden und -kundinnen bis zum 30. Juni 2023 an.

Die Aktion gilt für sämtliche Fahrzeugmodelle der Marke Dacia. Voraussetzung ist der Abschluss eines Leasing- oder Finanzierungsvertrags im Angebotszeitraum für einen Neu- oder Vorführwagen mit mindestens 60 Monaten Laufzeit über Dacia Financial Services.

Das umfangreiche Full-Service-Paket des Automobilherstellers ermöglicht unbeschwerte Mobilität über die gesamte Vertragslaufzeit von fünf Jahren.

„Ganz im Sinne von Dacia als authentische, aufs Wesentliche konzentrierte Marke ist in unserer Fünf-Jahres-Garantie genau das enthalten, was die Kunden und Kundinnen wirklich brauchen: Sorgenfreie Mobilität“, sagt Thilo Schmidt, Managing Director Dacia Deutschland. „Wichtig dabei ist, dass der Paketinhalt bei uns nicht vom Kundenprofil oder vom Fahrzeugmodell abhängt, sondern für alle Nutzerinnen und Nutzer in ganz Deutschland gleich ist.“

Das gehört bei Dacia zum Leistungsumfang

Zum Leistungsspektrum der Dacia Fünf-Jahres-Garantie zählen beispielsweise der kostenfreie Austausch und die Reparatur defekter mechanischer, elektrischer und elektronischer Teile sowie von Kupplung, Auspuffanlage und der Fahrzeugbeleuchtung. Darüber hinaus schließt es die Kostenübernahme für die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten ein. Dies betrifft unter anderem den Wechsel von Motor-, Getriebe- und Hinterachsöl, Bremsflüssigkeit und Zündkerzen ebenso wie den Austausch von Zahn- und Rillenriemen, Diesel- und Reinluftfilter.

Ebenso inbegriffen sind Verschleißteile wie Stoßdämpfer vorne und hinten, Wischerblätter, Batterie und Glühkerzen. Hinzu kommen Bremsbeläge und Bremsscheiben ringsum, Rußpartikelfilter, Lampen und Kontrollleuchten, Auspufftopf und Endschalldämpfer.

TÜV und Pannenschutz sind ebenfalls inklusive

Die Dacia Fünf-Jahres-Garantie deckt darüber hinaus die Kosten für die erste Hauptuntersuchung nach drei Jahren ab. Eingeschlossen sind ebenfalls die Dacia Assistance rund um die Uhr sowie Zusatzleistungen, wie etwa ein Ersatzwagen, wenn das Fahrzeug nicht innerhalb von drei Stunden beziehungsweise am selben Tag repariert werden kann.

NewCarz meint dazu:

Attraktiver geht es wohl kaum! So eine Art Wunschlos-Glücklich-Paket wünscht sich wohl jeder beim Kauf eines fahrbaren Untersatzes. Gut, streng genommen ist ein Leasing oder eine Teilfinanzierung kein direkter Kauf, doch macht dieses fast unmoralische Angebot derartige Möglichkeiten zur Nutzung eines eigenen Fahrzeugs doppelt interessant. Keine unerwarteten Kosten und Sorgen für die gesamte Laufzeit von fünf Jahren – dadurch sollten letzte Zweifel endgültig ausgeräumt sein. Die aktuellen Modelle bieten ja mittlerweile eh eine hervorragende Basis. Bis 30. Juni sollten sich geneigte Interessenten entschieden haben – so lange gilt dieses Angebot. Eine tolle Aktion, welche aus unserer Sicht gern bei anderen Marken Schule machen darf.

Text: NewCarz/Dacia – Foto: Dacia