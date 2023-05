Hyundai i20 Facelift – Mehr Eleganz und Sportlichkeit

Der koreanische Automobilhersteller Hyundai frischt seinen Kleinwagen auf: das Hyundai i20 Facelift kommt.

Neben einem überarbeiteten Design kann das Facelift der dritten i20 Generation mit einem umfangreichen Sicherheitspaket und klassenbesten Konnektivitätsfunktionen punkten.

Der überarbeitete i20 überzeugt in vielen Punkten mit einem verfeinerten Design, das ihn zu einem echten Blickfang macht. Durch eine neue Form des vorderen Stoßfängers sowie des Kühlergrills hat Hyundai bei seinem beliebten Kleinwagen einen eleganten Look mit sportlichen Elementen geschaffen. Das Heck zeichnet sich durch einen ebenfalls überarbeiteten Stoßfänger sowie LED-Rückleuchten mit einer dynamischen Lichtsignatur aus. Neu gestaltete 16- und 17-Zoll-Räder unterstreichen den dynamischen Auftritt.











Dank seiner flachen, kompakten Silhouette und des langen Radstandes behält der aufgefrischte i20 seine sportliche Haltung bei. Zudem verbessern diese Designmerkmale Aerodynamik und Luftwiderstand und damit das Fahrverhalten sowie die Kraftstoffeffizienz.

Das Facelift des Hyundai i20 ist in acht Außenfarben und optional mit schwarzlackiertem Dach erhältlich. Drei Außenfarben sind neu im Angebot: Lucid Lime Metallic sowie die Mineraleffekt-Lackierungen Lumen Grey und Meta Blue. Zu den bereits bekannten Lackierungen gehören Atlas White, Phantom Black, Aurora Grey, Dragon Pearl und Mangrove Green.

Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet der Hyundai i20 viel Platz im Innenraum. Der Kofferraum hat ein Volumen von 352 Litern (VDA-Norm) beziehungsweise 1.165 Litern bei umgeklappten Rücksitzen.

Neu ist auch das Lucid-Lime-Farbpaket für das Interieur. Es umfasst Sitze mit einem strukturierten Muster und limettenfarbene Ziernähte im Innenraum, die den sportlichen Charakter des Modells unterstreichen.







Die aktualisierte Modellgeneration des Hyundai i20 ist ausgestattet mit den neuesten Konnektivitätsfunktionen. Je nach Ausstattung sind ein 4,2-Zoll-LCD-Bordcomputer, USB-C-Anschlüsse oder ein digitales Cockpit mit 10,25-Zoll-Farbdisplay eingebaut. Dazu kommt ein ebenso großer Farb-Touchscreen inklusive Navigationssystem und den Bluelink-Telematikdiensten. Apple CarPlay und Android Auto, eine kabellose Ladefunktion und Over-the-Air-Updates für die Navigationskarten runden die Konnektivitätsfunktionen ab.











Zu den serienmäßigen Sicherheitsfunktionen Hyundai Smart Sense gehört der autonome Notbremsassistent inklusive Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung. Der Spurfolgeassistent sorgt dafür, dass das Fahrzeug in der aktuellen Fahrspur bleibt.

Optional sorgen weitere Smart Sense Systeme für die Sicherheit der Passagiere im i20. Der Querverkehrsassistent bremst beim Rückwärtsausparken, wenn er die Gefahr eines Zusammenstoßes mit Fahrzeugen hinter und neben dem i20 erkennt. Der aktive Totwinkelassist warnt akustisch und visuell über die Außenspiegel, wenn das System ein Fahrzeug im toten Winkel erkennt. Zudem bremst er selektiv einzelne Räder, um den Wagen wieder in die Spur zurückzuholen. Die navigationsbasierte intelligente Geschwindigkeitsregelung nutzt das Navigationssystem, um Kurven oder Geraden auf Autobahnen vorherzusehen und passt die Geschwindigkeit automatisch an.

LED-Technologie verbessert die Beleuchtung im Fahrzeug. So verfügt das Hyundai i20 Facelift jetzt über eine mehrfarbige Ambientebeleuchtung, mit der die Fahrgäste die Farbe der Innenbeleuchtung ihrer Stimmung anpassen können. Optional steht ein BOSE Premium Sound-System zur Verfügung.







Bei den Antrieben kann der Kunde den 1.0 T-GDI-Benzindirekteinspritzer mit einem 48-Volt-Hybridsystem kombinieren. Zur Wahl stehen zwei Leistungsstufen mit 74 kW (100 PS) und 88 kW (120 PS). Das 48-Volt-Hybrid-System ist auf maximale Effizienz und Leistung ausgelegt und trägt zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen bei.











Der aufgefrischte Hyundai i20 ist mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT) oder einem intelligenten Sechsgang-Schaltgetriebe (iMT) erhältlich. Nimmt der Fahrer den Fuß vom Gas, koppelt iMT das Getriebe vom Motor ab und schaltet diesen aus. Dadurch segelt der i20, ohne vom Motorschleppmoment gebremst zu werden und reduziert so den Kraftstoffverbrauch.

Die Produktion des Hyundai i20 Facelift beginnt im dritten Quartal 2023 im türkischen Hyundai Werk in Izmit. Weitere Varianten werden folgen.

Umfassend saniert startet der i20 in die zweite Lebensphase der dritten Generation. Somit dauerte es knapp vier Jahre bis zum ersten großen Facelift, welches nun umso großzügiger ausfällt, wie die Ankündigung von Hyundai offenbart. Optisch sind es zwar nur kleine Änderungen – die aber an richtiger Stelle. Besonders erfreulich finden wir außerdem den LED-Ersatz für die Halogenscheinwerfer sowie die OTA-Funktion, die es dank permanenter Internetverbindung erlaubt, beispielsweise Navigations-Kartenupdates einfach per Download zu erledigen.