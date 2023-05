Aston Martin DBX707 AMR23 Edition – Ein Hauch Formel 1

Aston Martin feiert den Erfolg des Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Teams mit der Veröffentlichung der exklusiven Aston Martin DBX707 AMR23 Edition.

Das Sondermodell basiert auf dem leistungsstärksten Ultra-Luxus-SUV der Welt: den DBX707.







Aston Martin DBX707 AMR23 Edition als Zeichen des Stolzes

Die AMR23 Edition offeriert eine Hommage an den AMR23 F1-Wagen und auch an das offizielle Medical Car der Formel 1. Das Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team hatte einen unglaublichen Start in die Formel-1-Saison 2023 und belegt derzeit den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung 2023.

Anlässlich dieses Erfolgs wertet die DBX707 AMR23 Edition die Intensität und Straßenpräsenz Super-SUVs nochmals auf. Dabei legte man ausschließlich Wert auf optische Highlights. Was anderes ist in Anbetracht der vorhandenen 707 PS wohl auch kaum notwendig. Ach ja, 3,3 Sekunden von null auf Tempo 100 und 310 km/h als Top Speed – noch Fragen?







Die Highlights der Aston Martin DBX707 AMR23 Edition

Durch eine Auswahl besonderer Farb- und Ausstattungsmerkmale dank dem maßgeschneiderten Service von „Q by Aston Martin“, entstand ein DBX707, der einen Hauch Formel 1 mit dem DBX707 vereint und ihm einen äußerst dynamischen und echten Rennsport-Look verleiht. Die AMR23 Edition bringt eine maßgeschneiderte Podium Green-Lackierung der Karosserie mit, währenddessen ein „Q“-Badge by die vorderen Kotflügel verziert.











Bremssättel in Racing Green sowie ein Carbon-Bodykit mit Akzenten in Limetten-Grün vervollständigen die geschärfte Optik und erinnert gleichzeitig an das Formel-1-Rennfahrzeug sowie das F1-Medical-Car.



Auch im Innenraum der Aston Martin DBX707 AMR23 Edition finden sich auffällige limonenfarbene Kontrastnähte, die bestens zum Duotone Onyx Black/Eifel Green-Interieur harmonieren, Viel Carbon-Dekor sowie Aston-Martin-Logos in Limette auf den Kopfstützen ergänzen den außergewöhnlichen Look des Sondermodells.











Alex Long, Leiter Produkt- und Marktstrategie bei Aston Martin, meint zu diesem Sondermodell: „Die AMR23 Edition bringt den DBX707 auf ein neues Maß an Intensität und schafft ein herausragendes Ultra-Luxus-SUV mit unglaublicher Straßenpräsenz. Es ist uns eine wahre Freude, diese Sonderedition zur Feier der jüngsten Erfolge unseres Formel-1-Teams kreieren zu können. Wir konkurrieren erfolgreich an der Spitze des weltweiten Motorsports und dies stellt eine wichtige Säule unserer Marken- und Produktstrategie für unsere Straßenfahrzeuge dar. Wir freuen uns darauf, beim nächsten Rennen in Italien erneut hinter dem Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team zu stehen.“







Bestellbücher sind geöffnet; der Preis unbekannt

Die DBX707 AMR23 Edition kann ab sofort bestellt werden. Wie teuer das Sondermodell sein wird und wie viele davon produziert werden bleibt dabei offen. Der konventionelle DBX707 startet bei knapp 245.000 Euro – wir gehen davon aus, dass für die AMR23 Edition einige Tausender mehr fällig werden.











Text: NewCarz – Fotos: Aston Martin