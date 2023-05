Lamborghini präsentiert eine Sonderausgabe des Urus Performante, die dem Essenza SCV 12 gewidmet ist: den Lamborghini Urus Essenza SCV12 Special Edition.

Sie ist exklusiv den Kunden des in limitierter Auflage von nur 40 Stück produzierten Hypercars für die Rennstrecke vorbehalten.

Die Schaffung des Sondermodells wurde von der Ad-Personam-Abteilung von Lamborghini betreut, um jedem Essenza-SCV12-Kunden zu ermöglichen, ihren Urus Performante einzigartig zu konfigurieren. Er verfügt über ein spezielles Design und vom Rennsport inspirierte Details, die auch im Alltag maximale Sportlichkeit auf der Straße sicherstellen.







Carbon Unlimited für die Lamborghini Urus Essenza SCV12 Special Edition

Der exklusive Charakter dieses Urus-Sondermodells wird durch den großflächigen Einsatz von Sichtcarbon-Elementen in glänzender oder matter Ausführung betont. Sie geben die vom Kunden gewählte Gestaltung der Karosserie wieder: Dazu zählen nicht nur Motorhaube und Dach, sondern auch die Ventildeckel, die Außenspiegel und der Rahmen aus Carbonfaser mit dem zwischen den Heckleuchten eingelassenen Lamborghini-Logo.











Um die rennstreckenorientierten Fähigkeiten des Fahrzeugs zu unterstreichen, haben die Designer des Lamborghini Centro Stile zudem eine spezielle Ad-Personam-Lackierung mit an spezifische Kundenwünsche angepassten Farbkombinationen kreiert: Jedes einzelne Exemplar wurde in der werkseigenen Lackiererei von Lamborghini lackiert. Neben dem zweifarbigen Farbschema, das sich aus der Kombination aller von der Karosserie abgesetzten Carbonfaser-Elemente ergibt, ist der Unterboden schwarz gehalten und mit einer farbigen Kontrastlinie versehen.

Diese findet sich auch an der Dachwölbung wieder und betont die Silhouette des Fahrzeugs noch stärker. Die Karosseriefarbe und Lackierung wurden exklusiv und gemeinsam mit jedem Kunden nach dem Vorbild ihres Essenza SCV12 definiert. Das schließt auch die unverkennbaren Nummern ein, welche auf die Türen aufgetragen wurden. Darüber hinaus ist jedes Exemplar serienmäßig mit 23-Zoll-Felgen in Hochglanzschwarz und mit schwarzen Bremssätteln ausgestattet. Auf Wunsch können die Kunden jedoch Felgentyp und -farbe frei aus allen verfügbaren Varianten wählen.

„Der Lamborghini Urus SCV12 Edition verfügt über die individuellste und detaillierteste Lackierung, die wir je für den urus entworfen haben“, kommentiert Mitja Borkert, Head of Design von Lamborghini. „Sie ist exklusiv mit jedem der 40 Kunden des Lamborghini Essenza SCV12 verbunden und persönlich für sie designt. Die Lackierung des Urus SCV12 ist im unteren Teil schwarz, um dem Urus noch sportlichere Proportionen zu verleihen. Die Außenfarbe steht direkt mit der exklusiven Außenfarbe des Essenza SCV12 in Verbindung, wobei ein farbiger Nadelstreifen Front, Seite und Heck grafisch miteinander verbindet. Das Ergebnis ist eine exklusive, einzigartige und farbenprächtige Sonderserie des Urus.“







Exklusivität auch im Innenraum

Der Innenraum verfügt über eine exklusive Alcantara-Ausstattung in Nero Cosmus mit Details aus Leder, Dekorelementen aus Carbonfaser in nach Wahl glänzender oder matter Ausführung, schwarz eloxierten Aluminiumteilen und dem Dark Package mit Ausnahme der kontrastierenden roten Türgriffe. Die Details aus Carbonfaser umfassen auch ein dekoratives Element am Armaturenbrett auf der Beifahrerseite und die mit Logo und Silhouette des Essenza SCV12 verzierten Einstiegsleisten.











Für einen noch einzigartigere Gestaltung wurden zwei Carbonfaser-Plaketten im Innenraum angebracht: eine davon mit dem Logo zum 60-jährigen Jubiläum von Lamborghini, die andere mit der Nummer des Fahrzeugs oder alternativ dem Namen des Kunden.







Lamborghini Urus Essenza SCV12 Special Edition auf Basis des Urus Performante

Der Urus Performante ist der sportlichste und kraftvollste Vertreter der Super-SUV-Modellpalette von Lamborghini. Dank seines V8-Biturbomotors mit 666 PS Leistung und 850 Newtonmetern maximalem Drehmoment, dem besten Leistungsgewicht seiner Klasse und einer optimierten Aerodynamik beschleunigt der Performante in nur 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 306 km/h.











Mit diesen Leistungswerten konnte sich der Urus Performante auf der Strecke des Pikes Peak International Hill Climb den Rekord in der Kategorie für Serien-SUV sichern. Er erreichte das Ziel auf 4302 Metern Höhe in 10:32,064 Minuten und schlug damit den vorherigen Rekord um über 17 Sekunden.







Essenza SCV12 – Rennsportwagen der Extraklasse

Der im Juli 2020 vorgestellte Essenza SCV12 ist ausschließlich für den Rennstreckeneinsatz konzipiert und wartet mit aus dem Rennsport abgeleiteten technischen Lösungen auf. Ausgestattet mit dem V12-Saugmotor, der im Aventador zur Verwendung kam, produziert er über 830 PS. Dazu trägt zum Teil die dynamische Aufladung bei hohen Geschwindigkeiten bei.

Die Leistung wird über ein tragendes Sechsgang-Getriebe verteilt, das quer an der Hinterachse verbaut und mit einem Hinterradantrieb gekoppelt ist. Auf diese Weise wird eine kompakte Bauform, strukturelle Kontinuität und eine größere Verwindungssteifigkeit gewährleistet. Das außergewöhnliche Leistungsgewicht von 1,66 Kilogramm pro PS wurde auch dank des neuen Monocoque-Chassis aus Carbonfaser erreicht. Es kombiniert Leichtbau mit den Sicherheitsstandards des FIA-Reglements für Prototypen zusammenführt.







NewCarz meint dazu:

Ein Stück Rennstrecke für die Straße: Wer sich einen der vierzig Hypercars Essenza SCV12 gönnen konnte, darf diese nur auf abgesperrten Rennstrecken fahren. Nun gibt es den dazugehörigen Urus, der optisch genau diese Exklusivität auch auf die Straße tragen darf. Bei einem Stückpreis von 2,6 Millionen für den Essenza SCV12 ist der Preis für die Lamborghini Urus Essenza SCV12 Special Edition eh nur Nebensache und die bislang fehlende Benennung dieses nur eine Randnotiz für potenzielle Käufer.

Text: NewCarz/Lamborghini – Fotos: Lamborghini