Maserati mit Elektroantrieb – Der Sound ändert sich

Ein Maserati mit Elektroantrieb wird in naher Zukunft keine leere Worthülse sein, denn die Italiener meinen es ernst und testen derzeit den neuen Antriebsstrang.

Damit werden die Pläne von Maserati zur Elektrifizierung der Produktpalette konsequent umgesetzt. Zur Erprobung werden nun Versuchsfahrzeuge in Betrieb genommen, um die neuen elektrischen Antriebssysteme en detail zu testen.







Maserati mit Elektroantrieb künftig für jedes Modell

Dieser neue Anstriebsstrang soll zukünftig in jedem Modell der traditionsreichen Automobilmarke zu finden sein. Die Entwicklung der vollelektrischen Antriebe erfolgt zu 100 Prozent im neuen Maserati Innovation Lab in Modena. Der Test erfolgt aktuell in getarnten Modellen, welche eine Vielzahl an Fakten liefern, aus denen am Ende die

Ein vor allem für einen Maserati überaus wichtiger Punkt dabei, ist der Sound, den der neue Antriebsstrang generiert. Dieser wird in der aktuellen Entwicklungsphase festgelegt und soll zukünftig den charakteristischen Sound ebendieser Fahrzeuge sicherstellen. Durch diese akustische Charaktereigenschaft, welche seit jeher allen Modellen von Maserati innewohnt, bleibt ein Maserati auch mit Elektroantrieb der Tradition verpflichtet.

Für die Kunden bedeutet somit der Elektroantrieb nach Auffassung des Herstellers eine profitable Verknüpfung von Fahrfreude, Komfort und Leistung mit einem einzigartigen Klang. Verwechslung also ausgeschlossen.

Einen kleinen Vorgeschmack auf dieses Klangerlebnis findet sich hier.







Neue Mittelmotor-Sportwagen von Maserati?

Zeitgleich mit dem Test des neuen Antriebsstrangs, macht ein getarntes Modell auf sich aufmerksam, welches aktuell durch Modena fährt und nach Aussage von Maserati einen Vorreiter des neuen Antriebsstrangs besitzen soll. Das kann neben einem Hybridantrieb durchaus auch ein Mittelmotor werden. Genaueres ist derzeit nicht bekannt, das Geheimnis soll aber im Mai 2020 gelüftet werden.











Text: NewCarz / Fotos: Maserati, NewCarz / Video: Maserati