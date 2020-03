Renault Espace Modellpflege – Die Preise

Dass der Renault Espace Modellpflege erhält, war längst bekannt – nun stehen die Preise fest und der Bestellstart hat begonnen.







Die Preise für die Renault Espace Modellpflege

Drei Ausstattungsversionen werden angeboten. Die Basisvariante Life wird ab 42.250 Euro auf den Markt kommen. Die Versionen Limited und Initiale Paris beginnen in Kombination mit dem Turbovierzylinder Benzinmotor TCe 225 EDC GPF bei 44.800 Euro beziehungsweise 51.700 Euro.







Viel Ausstattung bereits im Basismodell

Der modernisierte Espace erhält bereits in der Einstiegsvariante Life eine umfangreiche Ausstattung. Unter anderem finden sich an Bord eine Einparkhilfe hinten, Voll-LED-Scheinwerfer und das schlüssellose Zugangs- und Startsystem Keycard Handsfree. Erstmals in der Basisvariante zu finden ist das Renault Multi-Sense-System, mit dem die Personalisierung von Fahrerlebnis und Innenraumambiente möglich wird.











Ebenfalls seit der Modernisierung ist das permanent vernetzte Infotainmentsystem Easy Link mit Navigation an Bord, welches über einen 9.3-Zoll-Touchscreen bedient wird. Als Life fährt die Renault Espace Modellpflege ausschließlich mit dem 160 PS starken Turbodiesel Blue dCi 160 EDC vor.







Die Ausstattungsstufe Limited

Ab dieser Ausstattung ist die neue Ausbaustufe des „Full-Park-Assistenten“ enthalten. Dieser übernimmt neben der Lenkarbeit beim Ein- und Ausparken ab sofort auch das Gasgeben und Bremsen. Zusätzlich zur Basisausstattung Life erhält der Espace als Limited Sitzheizung für die Vordersitze, einen Fernlichtassistenten, einen Spurhalteassistenten sowie Müdigkeits- und Querverkehrswarner.

Als Limited kann die Renault Espace Modellpflege in drei Antriebsvarianten geordert werden: Einmal steht der Turbovierzylinder Ottomotor TCe 225 EDC GPF mit 225 PS zum bereits benannten Einstiegspreis von 44.800 Euro zur Verfügung, den Einstiegsdiesel BLUE dCi 160 EDC erhält man ab 46.650 Euro und der große Diesel Blue dCi 200 EDC mit 200 PS steht ab 48.200 Euro in der Bestellliste.







Die Topausstattung Initiale Paris

Als Flaggschiff rollt der Renault Espace ab Werk zusätzlich zu den Ausstattungen der Limited mit einem adaptiven Fahrwerk und einer adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage auf den Händlerhof. Weiterhin befinden sich ein digitales Kombiinstrument mit 10.2 Zoll Bildschirmdiagonale, ein Bose-Soundsystem und eine induktive Ladestation für Smartphones an Bord eines Initiale Paris.











Eine erhöhte Fahrsicherheit sowie eine verbesserte Lenkpräzision sichert zudem die dynamische Allradlenkung „4Control“. Mit dem Turbobenziner TCe 225 EDC GPF startet die Topausstattung ab 51.700 Euro. Der kleine Diesel ist nicht als Initiale Paris zu haben. Mit dem Diesel Blue dCi 200 EDC beginnt der Preis des Flaggschiffs bei 55.100 Euro.

Die Bestellbücher für die Renault Espace Modellpflege sind bereits geöffnet.

Text: NewCarz / Fotos: Renault