Porsche Carrera S – Sieben auf einen Streich

Die Zuffenhausener spendieren dem Porsche Carrera S ab sofort eine Alternative zum zum Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe: eine Sieben-Gang-Handschaltung





Aufpreisfreie Alternative für Porsche Carrera S und 4S

Diese Sieben-Gang-Handschaltung kann ohne Aufpreis geordert werden und ist grundsätzlich mit dem Sport-Chrono-Paket verknüpft. Dieses beinhaltet eine automatische Zwischengasfunktion, die beim Herunterschalten durch einen kurzen Gasstoß die Motordrehzahl erhöht, um Lastwechselreaktionen zu vermeiden.

Dynamische Motorlager, der PSM-Sport-Modus und der Mode-Schalter am Lenkrad mit den Fahrmodi Normal, Sport, Sport Plus, Wet und Individual gehören ebenfalls dazu. Dem Sport-Chrono-Paket zugehörig sind darüber hinaus die Stoppuhr und die Porsche-Track-Precision-App.











Mit dem manuellen Getriebe einhergehend ist zudem eine Gewichtsersparnis gegenüber dem PDK von 45 Kilogramm, wodurch der Porsche 911 Carrera S nun auf ein Leergewicht von 1.480 Kilogramm kommt.







Weitere Ausstattungsoptionen mit neuem Modelljahr

Das neue Modelljahr hält zusätzlich weitere neue Ausstattungsfeatures bereit, wie das Porsche InnoDrive sowie eine Smartlift-Funktion für die Vorderachse. Das Innodrive bietet eine Erweiterung des Abstandstempomaten, die nur in Verbindung mit PDK besteht. Dabei handelt es sich um eine vorausschauende Geschwindigkeitsregelung, die auf Basis von Navigationsdaten beruht und bis zu drei Kilometer voraus wirkt.

Die aufpreispflichtige Smartlift-Funktion ist eine programmierbare Anhebung der Vorderachse um vier Zentimeter. Dabei kann der Fahrer an entsprechenden Punkten per Knopfdruck die Position speichern, welche per GPS im System hinterlegt wird und das System beim Erreichen des Punktes automatisch aktivert.

Das Sport-Chrono-Paket wird um eine weitere Funktion ergänzt: Die Reifentemperaturanzeige gibt den aktuellen Temperaturstatus, der nur bei Sommerreifen gemessen wird, in farbigen Balken an. Blau bedeutet kalte Reifen und damit verringerte Haftungseigenschaften der Pneus. Bei zunehmender Erwärmung wechselt die Farbe über blau-weiß schlussendlich zu weiß für betriebswarme Reifen mit bestmöglichem Grip-Niveau.

Text: NewCarz / Fotos: Porsche