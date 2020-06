Chevrolet Camaro Cabriolet – Unterm Radar

Dauertest Chevrolet Camaro Cabriolet

29.06.2020 – km-Stand: 92.132 | Unterm Radar

Die aktuellen Temperaturen bewogen unsere Redakteure dazu, das Pony Car des Öfteren offen zu fahren, was sich wieder einmal in außerordentlich positiven Bordbucheinträgen bemerkbar machte.

Fit für den Sommer ist er, gar prädestiniert dafür und trotzdem gibt es immer noch eine Kleinigkeit, die wir so gar nicht schön finden.



Don´t underestimate me!

Das Chevrolet Camaro Cabriolet ist ein Pony Car aus dem Lehrbuch. Kräftiger V8, brabbelnder Sound, martialische Optik. Hinzu kommt eine – in Relation gesehene – Vollausstattung, die kaum jemand aus unserer Redaktion mehr missen möchte.







„Die Sitzbelüftung ist eine echte „Offen-Barung“! Die Konkurrenz verlangt hierfür teilweise vierstellige Aufpreise! Gut gemacht, Chevrolet!“

Diesem Kommentar pflichten wir bei. Es gibt durchaus Fahrzeuge, deren Grundpreis bereits im sechsstelligen Bereich liegt und bei denen trotzdem noch über 1.000 Euro für ebendieses Feature aufgerufen werden.

Wir wollen es nicht allzu spannend machen: Der eingangs erwähnte Punkt, diese „Kleinigkeit“, die uns so gar nicht gefällt, hat nicht wirklich etwas mit dem Auto zu tun, sondern vielmehr mit dessen Wahrnehmung. Nicht selten gehen beim Camaro die Meinungen auseinander. Von „billiger Ami-Kiste“ über „krasser Spritvernichter“ bis hin zu „garantiert exorbitant teures Spielzeug“ haben wir in den letzten Jahren nahezu jeden Kommentar zu hören bekommen, den man sich denken kann.







Wirklich schade finden wir, dass viele den Camaro vorverurteilen – und das gleich in mehreren Punkten. Oft wird eine unzureichende Verarbeitungsqualität und ein viel zu hoher Spritverbrauch unterstellt, was die deutsche Premium-Konkurrenz angeblich viel, viel besser kann.

Um es kurz zu machen: Ja, es gibt durchaus nicht wenige Cabrios jenseits der 400 PS, deren Materialauswahl hochwertiger ist. Auch an einigen Stellen konnten wir bei ebendiesen Fahrzeugen eine noch bessere Verarbeitungsqualität feststellen, die teilweise mit den teureren Materialien einherging.







Die Krux hierbei haben wir implizit schon erwähnt: Die meisten dieser „Premium-Konkurrenten“ kosten mindestens doppelt, teilweise auch dreimal so viel wie das amerikanische Pony. In Summe raten wir daher jedem Interessen den Weg zum Händler an, um wenigstens einmal probezusitzen und idealerweise auch mal zu -fahren. Wir denken, dass sich schon nach einem ersten Kontakt viele dieser Vorurteile in Schall und Rauch auflösen sollten.

Dem anderen Punkte widmen wir uns im nächsten Kapitel noch einmal.



Der Verbrauch des Chevrolet Camaro Cabriolet

Wie wir bereits in vielen unserer vorherigen Berichten angesprochen haben, widmen wir uns nun dem aktuellen Verbrauch des V8-Cabrios. Noch einmal kurz für alle, die das Lesen unseres Dauertests mit diesem Bericht beginnen: Unser Chevrolet Camaro Cabriolet verfügt über einen 6,2 Liter großen V8-Sauger, der 453 PS leistet und 617 Newtonmeter auf die Kurbelwelle wuchtet.







Der kombinierte Verbrauch hat sich aktuell bei 10,8 Litern Super eingependelt – im Vergleich zum Vormonat sank dieser somit um 0,6 Liter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Fahrzeug überwiegend auf Landstraßen und in der Stadt und weniger auf der Autobahn bewegt wurde. Auf der anderen Seite wurden jedoch auch relativ viele Kurzstrecken gefahren.

Im reinen Stadtbetrieb genehmigte sich der Achtender bei Temperaturen um die 24 Grad 12,7 Liter, abseits davon 10,2 Liter. In Anbetracht der reinen Leistungsdaten sind dies beachtliche Werte und liegen – das können wir aus Erfahrung sagen – weit entfernt von ausufernden Trinkgewohnheiten.







Ebenfalls schade finden wir – und damit nehmen wir Bezug auf den Titel dieses Beitrags – dass der Camaro bei vielen teilweise unterm Radar läuft. Im Laufe der letzten Jahre hatten wir unter anderem Kontakt mit vielen Mustang-Fahrern, von denen einige den Camaro nicht einmal kannten. Gleiches gilt vermutlich auch für viele Sportwagen-Interessenten, die das sympathische Pony Car vermutlich aus Gründen der Unwissenheit gar nicht in ihre Überlegung miteinbeziehen. Wir hoffen, mit unserem Dauertest hier ein wenig mehr Sichtbarkeit geschaffen zu haben beziehungsweise immer noch zu schaffen.







Im nächsten Bericht widmen wir uns noch einmal intensiv der Alltagstauglichkeit des Camaro – einschließlich dem sicheren Transport von Kindern. Eines können wir schon vorab verraten: Der Camaro war bei diesen Szenerien inmitten einer Horde von „Eltern-SUVs“ sicherlich das schwarze Schaf, dafür aber der coolste motorisierte Begleiter vor der Schule.

