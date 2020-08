Mercedes-AMG Project ONE – In heißer Testphase

Pressemitteilung: Die Entwicklung des Hypercars Mercedes-AMG Project ONE taucht in eine neue Phase ein und kommt damit der Serienreife immer näher:

Auf dem konzerneigenen Prüf- und Technologiezentrum Immendingen drehen jetzt mehrere Vorserienfahrzeuge ihre schnellen Runden. Die Erprobung verlässt damit größtenteils die Prüfstände und verlagert sich immer stärker auf Teststrecken. Erstmals gaben die Projektverantwortlichen zudem die volle Leistung von mehr als 735 kW (1.000 PS) der umfangreich elektrifizierten und hochkomplexen Hybrid-Antriebseinheit für die Fahrerprobung frei.







Aerodynamik als ein Schwerpunkt

Neben dem dynamischen Testprogramm und dem Feinschliff der Fahrbarkeit stellt auch die aktive Aerodynamik einen weiteren Entwicklungsschwerpunkt dar. Das komplexe Zusammenspiel der zahlreichen aktiven Komponenten wie beispielsweise die Louvers in den vorderen Kotflügeln oder der große Heckflügel bestätigt nun auch außerhalb des Windkanals seine Wirkungsweise, um die außergewöhnliche Querdynamik zu ermöglichen.











Das Ziel, mit dem Project ONE eine neue Dimension von Fahrdynamik und Performance für ein Straßenfahrzeug zu erreichen und auch damit einen Meilenstein in der Automobilgeschichte zu setzen, rückt für Mercedes-AMG somit Schritt für Schritt näher. Die Adaption einer kompletten Formel-1-Antriebseinheit für ein Hypercar mit Straßenzulassung, das neben seiner beeindruckenden Fahrdynamik auch den Alltagsbetrieb reibungslos bewerkstelligen muss und rein elektrisch fahren kann, stellte eine immense Herausforderung dar. In vielen Bereichen, wie unter anderem dem Geräuschverhalten, hat das Entwicklerteam mit diesem Projekt absolutes Neuland betreten und mit sehr viel Beharrlichkeit und hoher Ingenieurskunst serienreife Lösungen gefunden.







Hybridtechnologie des Mercedes-AMG Project ONE

Parallel zu den umfangreichen dynamischen Tests mit den Projekt-Fahrzeugen geht die Entwicklung dieses einzigartigen Hybridfahrzeugs von Mercedes-AMG auch am Standort Affalterbach begleitend weiter. Auf den Motorenprüfständen und dem eigenen Simulator werden die unterschiedlichen Fahrzeugsysteme auf Herz und Nieren überprüft. Der nächste Schritt des weitreichenden Test- und Entwicklungsprogramms ist bereits definiert: Die Leistungsfähigkeit des Project ONE wird bald auch auf der Nordschleife des Nürburgrings getestet.







NewCarz meint dazu:

Für Meilensteine der Automobilgeschichte ist Mercedes-Benz respektive Mercedes-AMG keine Unbekannte. Mit dem erstmals vor drei Jahren auf der IAA in Frankfurt vorgestellten Mercedes-AMG Project ONE scheint sich der nächste Meilen-„Stern“ bereits klar zu manifestieren. Ein über 1.000 PS starker Hybrid-Supersportler dürfte nahezu ein Garant dafür sein. Nüchtern betrachtet ist dies natürlich ein reines Prestigeprojekt mit einer derart spitzen Zielgruppe in Form von 250 Käufern – alle Modelle sind bereits verkauft – dass der Otto-Normalverbraucher womöglich eher einen Volltreffer im Lotto landet, als ein finales Fahrzeug des Mercedes-AMG Project ONE jemals auf öffentlichen Straßen zu erspähen.











Text: NewCarz/Mercedes-AMG – Fotos: Mercedes-AMG