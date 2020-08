VW Touareg V8 TDI wird eingestellt – Ende einer Ära

Die individuellen Umfänge der „Last Edition“ im Detail

Die Basis für das Sondermodell bildet der Touareg R-Line mit Black-Style-Paket. Zusätzliche Umfänge sind in Schwarz Hochglanz lackierte Radläufe, ein ebenfalls in Schwarz Hochglanz lackierter Diffusor sowie Türgriffe in Schwarz Uni.

Darüber hinaus erhält die „Last Edition“ ein attraktives Optionspaket – unter anderem bestehend aus IQ.Light mit LED-Matrix-Scheinwerfern und Innovision Cockpit, einem Adaptivfahrwerk mit aktiver Wankstabilisierung und den 21-Zoll großen Felgen „Suzuka Schwarz“. Als Außenfarben stehen sechs Lackierungen zur Wahl: Pure White, Antimonsilber Metallic, Siliziumgrau Metallic, Malbec Red Metallic, Deep Black Perleffekt und Oryxweiß Perlmutteffekt.







Wer zuerst kommt…

Das exklusive und limitierte Sondermodell des Touareg V8 ist seit Montag, 17. August bestellbar. Durch die limitierte Anzahl gilt bei der Bestellung das „First come, first serve“-Prinzip. Die Touareg “Last Edition” ist ausschließlich in der Ausstattungslinie “R-Line” erhältlich und beginnt ab einem Startpreis von 104.361,- Euro.







Niedrige NOx-Werte

Der derzeitige Touareg V8 TDI mit 421 PS zeichnet sich durch für seine Fahrzeugklasse niedrige Stickoxid-Emissionen (NOx) aus und emittiert lediglich zwischen 10 und 20 mg/km. Damit unterschreitet das SUV um ein Vielfaches den Euro-6-NOx-Grenzwert von 80 mg/km. Ermittelt wurden die NOx-Werte per RDE-Messung (Real Driving Emissions) im realen Straßenverkehr; durchgeführt hat sie der unabhängige britische Test- und Datenspezialist „Emissions Analytics“.