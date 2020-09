Hyundai i30 N Facelift – Mehr Emotionen und Fahrspaß

Pressemitteilung: Hyundai Motor enthüllt das Hyundai i30 N Facelift.

Neben dem noch emotionaleren und sportlicheren Design verfügt der neue i30 N über viele technologische Innovationen, die das Fahrerlebnis im Alltag auf der Straße und auf der Rennstrecke noch weiter steigern.

Dazu gehören das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe (N DCT) sowie neue fortschrittliche Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme.

Mit dem i30 N hat Hyundai im Jahr 2017 sein erstes Hochleistungs-Serienfahrzeug auf den Markt gebracht. Seither hat es eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, darunter den „Sport Auto Award“ 2019 in der Kategorie Kompaktwagen bis 35.000 Euro in der Importwertung. Außerdem wurde der i30 N bei der Wahl „Sportscars des Jahres 2018“ zum Importsieger in der Kategorie „Kleinwagen & Kompakte“ gewählt.

„Mit bis dato mehr als 17.500 verkauften Fahrzeugen ist der Hyundai i30 N eine einzigartige Erfolgsgeschichte in Deutschland. Das Hochleistungsmodell hat maßgeblich zur Emotionalisierung der Marke Hyundai beigetragen – sogar eine eigene Fangemeinde, die N-Thusiasten, ist entstanden. Wir sind überzeugt, dass der neue i30 N mit seinen umfangreichen Neuerungen dieses spannende Kapitel fortschreiben wird“, sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland.







Überarbeitetes Außendesign mit Schwerpunkt auf Leistung und Dynamik

Das Exterieur des neuen i30 N wurde so überarbeitet, dass das Hochleistungsmodell noch mehr Fahrspaß bietet. Der breite Kaskadengrill, der neben dem Hyundai Logo auch das N Emblem trägt, wurde für eine noch effizientere Motorkühlung optimiert. Das N Logo findet sich nun auch auf den Felgendeckeln.

Diesen sportlichen Look unterstützen die neuen LED-Scheinwerfer mit V-förmigen Tagfahrleuchten. Die integrierten Lufteinlässe an den Seiten reduzieren Verwirbelungen in den Radkästen.











Der neue Hyundai i30 N Fünftürer verfügt über ein modifiziertes Heckdesign. Der große Dachspoiler mit integriertem, dreieckigem Bremslicht in markanter N Optik sorgt für Abtrieb. Die überarbeiteten LED-Rückleuchten weisen eine neue Lichtsignatur auf. Zwei große in den Diffusor integrierte Endrohre der Auspuffanlage runden das äußere Bild des Hochleistungsfahrzeugs ab.

Der neue i30 N ist in sieben Außenfarben erhältlich, darunter Performance Blue, das exklusiv für Hyundai N Modelle erhältlich ist. Zudem sind die Farben Polar White, Engine Red, Sunset Red, Shadow Gray, Dark Knight und Phantom Black verfügbar.











Serienmäßig fährt der facegeliftete i30 N mit neu entwickelten 19-Zoll-Schmiederädern vor. Die Räder im Fünf-Doppelspeichen-Design bieten eine hohe Festigkeit und reduzieren die ungefederte Masse des Fahrwerks. Ihre dunkelgrau-satinierte, matte Oberfläche, die einen Kontrast zu den N spezifischen roten Bremssätteln mit N Logo bildet, unterstreicht den Rennsport-Charakter des Fahrzeugs zusätzlich. Ebenfalls ab Werk verbaut sind die Hochleistungsreifen Pirelli P Zero.







Sportliches Interieur für maximalen Fahrspaß

Wie das Exterieur ist auch das Interieur des neuen Hyundai i30 N darauf ausgelegt, dem Fahrer maximalen Fahrspaß zu bereiten. Das analoge Zentraldisplay umfasst Funktionen wie den mithilfe von LEDs dargestellten Grenzbereich des Drehzahlmessers, der je nach Motoröltemperatur variiert, und die LED-Schaltanzeige, die Auskunft über den optimalen Zeitpunkt gibt, um unter sportlichen Aspekten den Gang zu wechseln. Hyundai liefert den neuen i30 N serienmäßig mit einem beheizten Lenkrad und beheizten Vordersitzen aus.











Beide Karosserievarianten des neuen Hyundai i30 N verfügen über sportliche Pedale in Aluminiumoptik und farblich abgesetzte Nähte in Performance Blue. Erstmals erhältlich sind Sicherheitsgurte mit Akzenten in Performance Blue. Der Innenraum ist in einfarbigem Schwarz mit Sitzen aus Vollleder oder einer Kombination aus Kunstwildleder und Leder gehalten.







Verbessertes Fahrgefühl dank neuen N Sportsitzen

Neben den geschmiedeten 19-Zoll-Leichtmetallrädern reduzieren auch die neuen optionalen N Sportsitze das Fahrzeuggewicht. Diese einzigartig gestalteten Monoform-Sportsitze sind 2,2 kg leichter als die Seriensitze. Zudem bietet die Polsterung einen ausgezeichneten Seitenhalt.











Die N Sportsitze sind mit hochwertigem Leder und Alcantara-Materialien bezogen und ebenfalls mit farblich abgesetzten Nähten in Performance Blue versehen. Einzigartig ist hingegen das beleuchtete N Logo auf den integrierten Kopfstützen.







Optimierter Antrieb für mehr Motorsport-Feeling

Der neue Hyundai i30 N bietet mit 280 PS und 392 Newtonmetern fünf PS mehr Leistung und 29 Newtonmeter mehr Drehmoment als das Vorgängermodell. Mit seiner harmonischen Leistungsentfaltung sorgt der Motor für ein optimiertes Ansprechverhalten und eine verbesserte Beschleunigung.











Durch mehr Drehmoment und Leistung bei niedrigeren Drehzahlen kann der Fahrer dessen Potenzial in alltäglichen Fahrsituationen besser ausreizen. Der neue i30 N behält sein maximales Drehmoment zwischen 1.950 und 4.600 U/min bei und erreicht seine maximale Leistung bei 5.200 U/min. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h. Das Facelift beschleunigt in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und damit 0,2 Sekunden schneller als der Vorgänger.

Erstmals können Kunden zwischen dem Sechsgang-Schaltgetriebe und dem neu entwickelten Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe N DCT wählen.







Speziell entwickeltes N DCT für ein Plus an Fahrvergnügen

Das neue Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe N DCT steigert das Fahrvergnügen mit dem Hyundai i30 N. Beim N DCT handelt es sich um eine Nasskupplung, bei der zur Kühlung der Kupplungskomponenten Öl verwendet wird. Dadurch entsteht weniger Reibung. Zugleich kann das Getriebe ein höheres Drehmoment übertragen.

Diese Getriebevariante verbindet das sportliche Fahrgefühl eines herkömmlichen Schaltgetriebes mit dem Komfort eines Automatikgetriebes. Der Fahrer kann in den manuellen Modus wechseln und die Gänge entweder über die am Lenkrad befindlichen Schaltwippen oder über den Schalthebel wechseln.







Neue Schaltfunktionen und mehrere Fahrprogramme

Das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe N DCT ermöglicht drei neue N-Performance-Funktionen für noch mehr Fahrvergnügen: N Grin Shift, N Power Shift und N Track Sense Shift.

N Grin Shift (NGS) setzt für 20 Sekunden die maximale Leistung von Motor und Getriebe frei. Die Aktivierung erfolgt über eine Taste am Lenkrad. Auf dem Zentraldisplay beginnt daraufhin ein Countdown, der die verbleibenden Sekunden anzeigt.

Die N-Power-Shift-Funktion (NPS) aktiviert sich automatisch, wenn der Fahrer das Gaspedal zu mehr als 90 Prozent betätigt. NPS mildert das beim Hochschalten sonst übliche plötzliche Absenken des Drehmoments, um die Räder mit maximaler Leistung zu versorgen.

Ebenfalls automatisch agiert N Track Sense Shift (NTS). Es erkennt, wenn die Straßenbedingungen sportliches Fahren erlauben, beispielsweise auf einer Rennstrecke, und wählt zu jeder Zeit den richtigen Gang sowie den richtigen Schaltzeitpunkt. Damit steht dem Fahrer immer die optimale Leistung zur Verfügung.







N Grin Control System

Wie bei der vorherigen Generation des i30 N bietet das N Grin Control System dem Kunden die Wahl zwischen fünf verschiedenen Fahrprogrammen: Eco, Normal, Sport und N sowie eine frei programmierbare Einstellung.

Diese Fahrprogramme passen Wirkungsweise und Charakteristik des Motors, der Federung, der elektronischen Stabilitätskontrolle, der elektronisch gesteuerten Differentialsperre (N Corner Carving Differential), des Sounds der Auspuffanlage, der Lenkung und des Getriebes an.

So kann der Fahrer seinen Hyundai i30 N für eine Vielzahl von Fahrbedingungen optimieren. Im N Custom Modus kann der Fahrer für jede dieser einzelnen Komponenten zwischen den Einstellungen Eco, Normal, Sport und Sport+ wählen, um Fahrpräferenzen und Straßenbedingungen anzupassen.







Feinarbeiten an Fahrwerk und Lenkung für besseres Handling

Wie bereits im Vorgängermodell kommt beim Hyundai i30 N Fünftürer und Fastback ein elektronisch geregeltes Fahrwerk zum Einsatz, an dem Hyundai die Federungs- und Lenksysteme des neuen i30 N optimiert hat. Im Fokus standen bei den Abstimmungsarbeiten beider Getriebetypen spürbar verbesserte Fahr- und Handlingeigenschaften.

Außerdem profitieren die Kunden von der elektronisch gesteuerten Differentialsperre N Corner Carving Differential. Es vermindert bei Kurvenfahrten Schlupf und Untersteuern, sorgt so für die optimale Kraftverteilung auf die beiden Antriebsräder und erhöht die Agilität des Fahrzeugs. Von 345 mm auf 360 mm vergrößerte vordere Bremsscheiben erhöhen darüber hinaus die Bremsleistung.







Neue SmartSense Sicherheits- und Komfortfunktionen

Neben überarbeitetem Design und zusätzlicher Leistung bietet der neue Hyundai i30 N eine Reihe neuer aktiver Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen von Hyundai SmartSense. Der autonome Notbremsassistent (FCA) erkennt nun auch Fußgänger.

Der Spurfolgeassistent (LFA) hält den i30 N in der Mitte der Fahrspur und zugleich einen vorgewählten Abstand zum Vordermann. Im Stop-and-Go-Verkehr bremst und beschleunigt das System selbständig. Der optionale aktive Totwinkelassistent (BCA) erschwert durch gezielten Bremseingriff einen Spurwechsel, wenn der Fahrer ein von hinten nahendes Fahrzeug übersieht. Dieses System erkennt auch eine drohende Kollision, bei der der Fahrer eine Parklücke verlässt und sich ein anderes Fahrzeug von hinten nähert.

Ebenfalls neu an Bord ist das Notrufsystem eCall, das automatisch die wichtigsten Daten an die Notfalldienste übermittelt, sobald die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst wurden. Alternativ können die Insassen eCall auch per Knopfdruck aktivieren.







Umfangreiche Konnektivität und verbesserte Bluelink Telematikdienste

Die Darstellung der sogenannten „Performance Driving Data“ wurde beim Hyundai i30 N Facelift aktualisiert. Auf der Anzeige kann der Fahrer weiterhin wichtige Angaben über Leistung, Drehmoment, den Laderdruck sowie die auf das Fahrzeug wirkenden G-Kräfte ablesen und seine Runden- bzw. Beschleunigungszeiten messen.

Erstmals ist für den neuen Hyundai i30 N ein 10.25-Zoll-Touchscreen-Navigationssystem inklusive Apple CarPlay und Android Auto verfügbar. Das Facelift des Hochleistungsmodells erhält außerdem eine aktualisierte Version von Bluelink mit neuen Funktionen.

Dazu gehören beispielsweise Connected Routing für präzisere Verkehrsprognosen, Last Mile Navigation, bei der die Navigation nach dem Parken auf dem Smartphone bis zur Ankunft am Zielort fortgesetzt wird, sowie das Anlegen und Abspeichern von Benutzerprofilen.







NewCarz meint dazu:

Alle Achtung, der Hyundai i30 N erhielt ein Facelift, welches fast schon einem kleinen Modellwechsel gleich kommt. Umfangreiche Upgrades, die vom Leistungsplus über ein nachgeschärftes Fahrwerk und einem achtstufigen Doppelkupplungsgetriebe bis hin zu technologischen Modernisierungen reicht, bringen den asiatischen GTI in das Hier und Heute. Wenn das Hyundai i30 N Facelift im ersten Quartal 2021 in Deutschland auf den Markt kommt, kann die neue Jagd auf GTI & Co. beginnen.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai