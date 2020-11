Cupra Formentor 1.5 TSI – Leichter Einstieg mit 150 PS

Mit der neuen, ausgesprochen effizienten und zeitgemäßen Einstiegsmotorisierung als CUPRA Formentor 1.5 TSI kommen ab sofort noch mehr Fans der Marke in den Genuss des CUPRA typischen Fahrerlebnisses.







Die Leistungswerte des Cupra Formentor 1.5 TSI

Der CUPRA Formentor 1.5 TSI leistet 150 PS und 250 Nm Drehmoment, die dank der dynamischen Proportionen und der technischen Ausstattung des CUV echten Fahrspaß à la CUPRA garantieren – und das bereits ab 30.696 Euro.

Seine Fahrleistungen können sich sehen lassen: Der CUPRA Formentor 1.5 TSI beschleunigt in 8,9 Sek. aus dem Stand auf 100 km/h, erst bei 204 km/h (mit 7-Gang-DSG: 203 km/h) endet der Vortrieb – und das bei einem Verbrauch von nur 5,5 bis 5,4 l auf 100 Kilometern im kombinierten Betrieb.

„CUPRA ist weit mehr als nur ein Werkzeug für schnelle Runden – CUPRA ist gelebter Lifestyle, der von dem neuen Formentor perfekt verkörpert wird.“ sagt Johannes Fleck, verantwortlich für Produkt, Planung & Strategie bei SEAT Deutschland. „Mit dem effizienten Turbobenziner und seinen starken 150 PS unter der schicken Haube ist auch der neue Formentor 1.5 TSI ein echter CUPRA. Progressives Design, hervorragende Fahrdynamik und auch noch erschwinglich – ein zeitgemäßer Einstieg in die CUPRA Welt.“







Auch die inneren Werte überzeugen

Neben viel Fahrspaß und einzigartigem Design liefert der Formentor 1.5 TSI aber noch mehr Gründe, sich für ihn zu entscheiden. Bereits die Grundausstattung lässt sich als äußerst umfangreich bezeichnen: Serienmäßig an Bord sind 18 Zoll große Leichtmetallräder, ein CUPRA Sportmultifunktionslenkrad, Sportsitze in hochwertigem, schwarzem „Sharp Textil“ vorne und in Glossy Black lackierte Leisten an den Seitenfenstern.











Die ebenfalls im Basispreis enthaltenen abgedunkelten Scheiben in der zweiten Sitzreihe und in der Heckklappe sowie das Smart Ambient Light im Innenraum sorgen für zusätzliche optische Highlights, die dem Fahrzeug ein auffälliges, aber nicht auftragendes Erscheinungsbild geben, wodurch er sich selbstbewusst von der breiten Masse abhebt.

Für gehobenen Komfort sorgen die beheizten sowie elektrisch verstell- und anklappbaren Außenspiegel, die Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, das schlüssellose Schließ- und Öffnungssystem Kessy Go und das Media-System mit 10-Zoll-Bildschirm. Das 10,25 Zoll große CUPRA Virtual Cockpit ermöglicht es dem Fahrer, stets die ihm wichtigsten Informationen hervorzuheben – zum Beispiel den Drehzahlmesser als zentrales Element.











Für hohe Sicherheit ist der CUPRA Formentor 1.5 TSI serienmäßig mit einem Spurhalteassistenten, dem Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion, einem Licht-und-Sicht-Paket mit Regensensor, einem Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung, Müdigkeitserkennung, einem Notruf-Service und der Reifenkontrollanzeige ausgestattet. Das Voll-LED-Paket sorgt zudem für eine hervorragende Ausleuchtung des Sichtfelds auch bei schlechtesten Witterungsbedingungen.







NewCarz meint dazu:

Jetzt wird es rund um den Cupra noch interessanter. Waren die Modelle der mittlerweile eigenständigen Marke bislang ausschließlich hochpotenter Natur, wie der Cupra Ateca oder der nochmals geschärfte Cupra Ateca ABT eindrucksvoll bewiesen, so bringt man mit dem Formentor 1.5 TSI nun auch eine effiziente Variante an den Start. Dass die weiteren Cupra-Tugenden dabei unangetastet blieben, zeigt die Ausstattung des bildhübschen SUVs. Hierdurch öffnet man einer deutlich breiteren Zielgruppe die Tore in die Cupra-Welt dank einer besonders attraktiven Einstiegsmotorisierung. Langweilig dürfte auch bei dieser Motorisierung ein Fremdwort im Repertoir eines Cupra-Besitzers bleiben, denn das Gesamtpaket bleibt sportiv, stylisch und eben typisch Cupra.

Text: NewCarz/Cupra – Fotos: Cupra