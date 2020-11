Nissan Qashqai 3 – Der Nächste bitte

Pressemitteilung: Der Nissan Qashqai 3 rollt im kommenden Jahr auf den deutschen und europäischen Markt.

Mit elegantem und ausdrucksstarkem Design, weiterentwickelten Technologien, einem wegweisenden elektrifizierten Antrieb und einem ausgereiften Fahrverhalten verbindet er bewährte und neue Stärken zu einer einzigartigen Mischung.







Nissan Qashqai 3 aus Erfahrungen geboren

Seit dem Start der ersten Generation im Jahr 2007 hat Nissan sein Erfolgsmodell immer weiter verfeinert und hebt es mit der nun anrollenden dritten Generation in den Bereichen Komfort, Qualität und Technologie nochmals auf ein höheres Niveau.

Maßgeblich dafür verantwortlich ist die neue CMF-C Allianzplattform, die der Qashqai als erstes Modell in Europa nutzt. Bei gleichbleibenden Proportionen sorgt die innovative Architektur mit einem neuen Materialmix aus Aluminium und ultrahochfestem Stahl für höhere Steifigkeit, gesteigerte Crash-Sicherheit und optimierte Fahreigenschaften.

Die modifizierte Radaufhängung mit MacPherson-Federbeinen an Vorder- und Hinterachse stellt jederzeit präzisen Kontakt zur Fahrbahn sicher, sorgt für eine vertrauenserweckende Rückmeldung auf Lenkbewegungen und vermittelt auch auf rauer Fahrbahn ein solides Fahrgefühl. In den 2WD-Varianten mit bis zu 19 Zoll großen Rädern kommt hinten eine Verbundlenkerachse zum Einsatz, in den Versionen mit 20-Zoll-Rädern sowie in den Allradvarianten ist der Qashqai mit einer aufwändigeren Mehrlenker-Hinterachse ausgerüstet.







Erstmals auch mit Hybrid-Technik

Als Teil der Nissan Elektrifizierungsstrategie wird der neue Qashqai in zwei Antriebsoptionen angeboten: mit einem effizienten 1,3-Liter-Benziner, den es in zwei Leistungsstufen jeweils mit Mild-Hybrid-System gibt, sowie mit dem innovativen e-POWER Antrieb, der das direkte, von gleichmäßiger Beschleunigung geprägte Elektro-Fahrgefühl in den Qashqai bringt – aber ohne die mit Elektroautos häufig verbundene Sorge um die Reichweite.











Das e-POWER System umfasst neben Batterie, Generator, Inverter und Elektromotor zwar auch einen Benzinmotor; dieser aber lädt ausschließlich die Batterie auf, während die Räder rein elektrisch angetrieben werden. Dadurch unterscheidet sich e-POWER grundlegend von konventionellen Hybridsystemen, bei denen sowohl der Elektromotor als auch der Verbrenner im Zusammenspiel die Räder antreiben.







Neue Assistenzsysteme für den Nissan Qasqai 3

In den neuen Qashqai hält auch das weiterentwickelte Fahrerassistenzsystem ProPILOT mit Navi-link Einzug. Es bietet noch mehr Fahrerunterstützung – und zwar in mehr Situationen als bisher. ProPILOT mit Navi-link kann das Fahrzeug innerhalb einer Spur auf Autobahnen auf eine eingestellte Geschwindigkeit beschleunigen und abbremsen.

In dichtem Stop-and-Go-Verkehr wird das Fahrzeug bei Bedarf bis zum Stillstand abgebremst. Wenn der Qashqai für weniger als drei Sekunden stillsteht und die vorausfahrenden Fahrzeuge losfahren, setzt er sich automatisch wieder in Bewegung. Das System passt das gefahrene Tempo zudem automatisch vorübergehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen an und reduziert die Fahrgeschwindigkeit vor besonders engen Kurven oder Ausfahrten.

Zu den weiteren neuen Funktionen zählen beispielsweise ein Lenkeingriff für den Totwinkel-Assistenten, ein automatischer Bremseingriff für die Bewegungserkennung sowie ein „Flankenschutz“, der den Fahrer in engen städtischen Fahrsituationen vor einem Kontakt mit einem Hindernis an den Fahrzeugseiten warnt.

Mehr Sicherheit bei Nachtfahrten bietet das neue Lichtsystem mit intelligenten LED-Scheinwerfern. Die zwölf einzelnen LED-Elemente können bei Gegenverkehr separat deaktiviert werden und bieten damit ein helles und breites Lichtfeld, ohne entgegenkommende Verkehrsteilnehmer zu blenden.







NewCarz meint dazu:

Das klingt spannend! Neben vielen neuen Assistenzsystemen, die das erfolgreiche SUV in das Hier und Jetzt katapultieren, kommt der Nissan Qashqai 3 auch mit einem interessanten e-Power-Antrieb, mit dem die Japaner einen etwas anderen Weg gehen, als bei den konventionellen Hybrid-Antrieben. Der Qashqai ist mit das wichtigste Modell der Marke und all diese Modernisierungen sollen dafür sorgen, dass dies auch so bleibt. Optisch ist der Verkaufsschlager zwar noch getarnt, zeigt aber bereits Details der neuen Designphilosophie, welche man bereits am neuen Juke bestaunen konnte. Hier werden diese aber weniger experimentell und extrovertiert ausfallen.

Text: Nissan/NewCarz – Fotos: Nissan