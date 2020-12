Jaguar F-Pace SVR – Noch etwas mehr Power

Pressemitteilung: Die Neuauflage des Jaguar F-Pace SVR präsentiert sich schneller, dynamischer und ausgefeilter denn je.

Dank gezielter Verbesserungen hat das Jaguar SV-Teams die sportliche Speerspitze der Performance-SUV-Baureihe auf ein neues Leistungs- und Komfortniveau gehoben.

Die Updates umfassen eine Kombination aus neuer Hardware, Elementen der elektronischen Fahrzeugarchitektur EVA 2.0 von Jaguar, von der Welt des Motorsports inspirierten Details, einem luxuriösen und auf Performance fokussierten Cockpit sowie den aktuellsten Technologien auf den Gebieten Connectivity und Infotainment.

Michael van der Sande, Geschäftsführer, Jaguar Special Vehicle Operations, sagt: „Der originale F-PACE SVR aus dem Jahr 2018 war bereits extrem charakterstark, wurde von den Kunden bestens aufgenommen und avancierte zum bis heute meistverkaufen Jaguar SV-Modell. Die neue Version baut auf diesem Erfolg auf und legt die Messlatte im Hochleistungs-SUV-Segment dank zahlreicher Detailverbesserungen nochmals höher.“







Mehr Drehmoment für den Jaguar F-Pace SVR

Jaguar rüstet auch den neuen F-Pace SVR exklusiv mit dem legendären 5.0-Liter-V8 Motor aus. Mit Hilfe eines Twin Vortex-Kompressors leistet er 550 PS, legt aber beim maximalen Drehmoment nochmals um 20 auf nunmehr 700 Nm (ab 3.500 U/min) zu. Als Folge beschleunigt der neue Jaguar F-Pace SVR nun in 4,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h – 0,3 Sekunden schneller als der Vorgänger. Die Höchstgeschwindigkeit stieg nochmals um drei auf 286 km/h.













Automatik aus dem Jaguar XE SV Project 8

Der Antriebsstrang verfügt zur sicheren Weiterleitung der erhöhten Lasten nun über den gleichen Drehmomentwandler, den Jaguar bereits 2018 in der Supersportlimousine XE SV Project 8 eingesetzt hat. Parallel zu den verbesserten Drehmoment- und Beschleunigungswerten sanken gleichzeitig die CO2-Emissionen von 272 auf 260 g/km sowie der Verbrauch von 11,9 auf 11,4 Liter/100 km.

Auch die Kraftübertragung und die dynamischen Regelkreise profitieren vom gezielten Feintuning. So wurde der Dynamic-Modus auf ein intensiveres Fahrerlebnis ausgelegt; eine neue Dynamic Launch Funktion lässt den SVR nun noch unmittelbarer aus dem Stillstand beschleunigen.

Zugleich lässt sich der Platzhirsch des F-Pace-Rudels jetzt bei entspannter Fahrweise auch komfortabler bewegen, ohne dabei seine Dynamik im Hochgeschwindigkeitsbereich einzubüßen. Der Jaguar F-Pace SVR – ein Performance-SUV für nahezu alle Einsatzwecke.







Überarbeitete Lenkung und Bremsen

Um eine noch engere Verzahnung zwischen Fahrer, Fahrzeug und Straße zu erreichen, haben die SV Techniker auch die Lenkung beziehungsweise deren elektronische Servounterstützung noch einmal neu abgestimmt. Modifizierte Fahrwerksbuchsen und neue Kennfelder für die adaptive Dämpferverstellung sorgen für den bereits skizzierten ausgewogeneren Fahrkomfort bei moderater Gangart.







Zukünftige Fahrer eines F-Pace SVR können sich darüber hinaus auch auf ein eindeutigeres Bremspedalgefühl freuen. Die zweiteiligen Scheibenbremsen – vorn 395, hinten 396 mm im Durchmesser – werden im neuen Modell von einem integrierten Bremskraftverstärker (IPB – Integrated Power Brake) unterstützt.

Diese elektrohydraulische One-Box-Lösung ersetzt die bisherige Konstruktion aus Hauptzylinder/Vakuumverstärker, Vakuumpumpe und Bremsmodulator. Zusammen mit einer Neukalibrierung des Systems entstehen so ein klarer definiertes Pedalgefühl und ein kürzerer Pedalweg – so, wie es sportliche Fahrernaturen auch schätzen. Auch die verbesserte Kühlung und die weiter optimierte Aerodynamik des Fahrzeugs kommen der Bremsperformance zugute.







Allrad serienmäßig, neu konzipierter Dynamic-Modus

Serienmäßig zum Einsatz kommt auch im neuen Jaguar F-Pace SVR der Jaguar Allradantrieb inklusive des Regelsystems Intelligent Driveline Dynamics (IDD). Das Adaptive Dynamics Fahrwerk bürgt für ein präzises, dynamisches Fahrwerks-Set-up in Kombination mit einem ausgewogenem Abrollkomfort; über den konfigurierbaren Modus kann der Fahrer die Fahrwerkscharakteristik zusätzlich ganz nach eigenem Gusto weiter individualisieren beziehungsweise fein einstellen.

Mit Hilfe einer Stoppuhr, einer G-Kräfte-Anzeige und einer Grafik der Pedalstellung kann der Fahrer die im Dynamic-Modus abgerufene Performance genau überwachen und verfolgen.







Feinjustierung am Design des Jaguar F-Pace SVR

Beim Design des neuen F-PACE SVR ließen sich die SV Ingenieure von ihren Erfahrungen aus dem Motorsport inspirieren. Ein komplett neuer Frontstoßfänger mit größeren Lufteinlässen sorgt für einen intensiveren Luftstrom in Richtung der Kühlsysteme des Antriebsstrangs und der Bremsen; zugleich konnte durch den optisch aggressiveren Auftritt der Auftrieb um 35 Prozent reduziert und der Cw-Wert von 0,37 auf 0,36 verbessert werden.











Im Interieur des neuen F-PACE SVR heben neue Materialien den dynamischen Charakter des Cockpits und seiner Bedienelemente jetzt noch deutlicher hervor. Die Sitzinnenbahnen und Türeinlagen sind in Premium Velours ausgeführt; die seitlichen Polster der Sitze sind mit Oxford-Leder überzogen.

Das interaktive 12.3-Zoll HD Fahrerdisplay ist gleichfalls in Premium Velours eingefasst, ergänzt um schwarze Kontrastnähte. Neben einem Furniersatz in „Aluminium Technical“ steht optional auch eine Premium-Option in Form offenporiger Kohlefasereinlagen zur Wahl.

Ebenfalls als Extra im Angebot sind schlank ausgeformte Semi-Anilin-Ledersportsitze. Sie haben das identische Perforationsmuster und das SVR-Logo auf den Kopfstützen wie die Velours/Leder-Sitze, tragen aber im Schulterbereich und erstmals auch auf der Rückenlehne eine einzigartige Monogramm-Stickerei.











Der neue Jaguar Drive Selector erhielt für den Einsatz im F-PACE SVR eine spezielle und auf die hohe Performance zielende Feinbehandlung in Gestalt eines Überzugs aus genopptem Monogram-Leder mit eingeprägtem SVR Logo. Zum neuen SVR Lenkrad mit Split-Rim (innen glattes Leder mit farbiger Kontrastnaht, außen Leder mit Monogramm-Noppen) gehören haptisch angenehme Schaltwippen aus einer Zinklegierung für besonders genussreiche manuelle Schaltvorgänge.

Abgesehen davon finden sich auch im neuen F-PACE SVR alle anderen fortschrittlichen Technologien, die Jaguar dem Modelljahrgang 2021 der übrigen F-PACE-Baureihe angedeihen lässt. Wie das Pivi Pro Infotainment, die Software-Over-The-Air-Technologie, eine aktive Fahrbahngeräusch-Unterdrückung, die aktuellen Fahrerassistenzsysteme sowie die Möglichkeit zum induktiven Laden eines Smartphones.







NewCarz meint dazu:

Feinschliff in allen Belangen ist im Falle des Jaguar F-Pace SVR am Ende des Tages in einer umfassenden Neuauflage gemündet. Wenn die Änderungen teilweise auch nur marginal erscheinen, bringen sie in Summe ein noch besseres Flaggschiff der F-Pace-Reihe hervor. Wir sind gespannt und zitieren alsbald den Neuzugang zu einem genaueren Test.

Text: Jaguar/NewCarz – Fotos: Jaguar