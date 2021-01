VW ID.3 im Abo – Die neue Freiheit der Kunden

Volkswagen Financial Services bietet jetzt Privatkunden den VW ID.3 im Abo an, genauer gesagt in einem Monatsabo.







Nur drei Monate Mindestlaufzeit

Bei einer Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten kostet der VW ID.3 im Abo 539 Euro pro Monat. Wer es günstiger möchte, kann auch eine sechsmonatige Laufzeit wählen und dabei monatlich nur 449 Euro zahlen.

Ist die Laufzeit rum, kann der jeweilige Kunde ganz flexibel in verschiedene Segmente wechseln und da das jeweilige Wunschfahrzeug auswählen – wieder für mindestens drei Monate. Natürlich kann das aktuelle Fahrzeug einfach weiter gefahren werden. Die monatlich fällige Rate wird je nach Fahrzeugwahl automatisch angepasst.







Danach monatlich kündbar: Der VW ID.3 im Abo

Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kann der Kunde das Auto Abo jederzeit monatlich kündigen. Dieses Konzept dürfte besonders auch für saisonale Ansprüche interessant sein und die mit einem Autobesitz entstehenden Pflichten enorm minimieren.







Skalierbare Freikilometer und eine AI für den VW ID.3 im Abo

Der VW ID.3 im Abo beinhaltet im Übrigen die Zulassung, Haupt- und Abgasuntersuchungen, Wartungen, Inspektionen, Verschleißreparaturen, Reifenersatz, Versicherungen und Steuern sowie 800 Freikilometer – all diese Dinge sind mit der monatlichen Rate abgedeckt. Dies gilt übrigens auch für alle anderen Fahrzeugklassen im Abonnement.











Wer mit 800 Kilometern nicht über den Monat kommt, kann optionale Kilometerpakete hinzubuchen. Dies kann beim Vertragsabschluss oder einem Fahrzeugklassenwechsel erfolgen und die Auswahl umfasst zwei Kilometerpakete mit 1.200 oder 1.600 Kilometer Laufleistung pro Monat. Alle angebotenen ID.3 im Abo besitzen übrigens serienmäßig ein Navigationssystem.







Wer zuerst kommt…

Für die ersten 33 Abo-Kunden entfällt die Start- und Liefergebühr für das Fahrzeug. 14 Tage beträgt die Vorlaufzeit, dann erhalten die Kunden ihr Fahrzeug entweder direkt vor die Haustür geliefert oder sie können das Auto in einer ausgewählten Station in Eigenregie abholen. Dies gilt auch für die Rückgabe.

Text: NewCarz / Fotos: Volkswagen