Peugeot 3008 und 5008 – Modelljahr 2021 gestartet

Bei der Löwenmarke gehen mit dem Peugeot 3008 und 5008 zwei neue Modelle in den Handel: Der neue PEUGEOT 5008 zeigt sich als geräumiges Familienfahrzeug, der neue PEUGEOT 3008 als stadttauglicher Kompaktwagen.

Beide zeichnen sich durch moderne Konnektivität und hohen Komfort aus und feiern ab sofort ihren Marktstart.

Erhältlich sind die beiden Modelle als Verbrennerversionen, der PEUGEOT 3008 kann zudem in zwei Plug-In Hybrid Varianten erworben werden: als PEUGEOT 3008 HYBRID (165 kW) mit Frontantrieb und als PEUGEOT 3008 HYBRID4 (220 kW) mit Allradantrieb.

Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Wir freuen uns, dass unsere beiden neuen Modelle nun an den Start gehen. Der PEUGEOT 5008 und der PEUGEOT 3008 sind dynamische Fahrzeuge für den Alltag mit modernsten Technologien. Unsere Kundinnen und Kunden können zudem zwischen zahlreichen Motorisierungen wählen, dazu gehören auch zwei umweltfreundlichere Plug-In Hybridversionen.“







Groß für die Familie, kompakt für die Stadt

Der PEUGEOT 5008 zeichnet sich durch sein markantes Design und seine modernsten Technologien aus: Das PEUGEOT i-Cockpit, die Einparkhilfe Park Assist und das Traktionssystem Grip Control (beide optional) erleichtern den Alltag beim Fahren.

Das System Grip Control (optional) unterstützt durch gezielte Bremseingriffe bei der Fahrt auf schwierigen Untergründen wie Schotter, Matsch und Schnee. Als Familienfahrzeug kann der PEUGEOT 5008 individuell auf alltägliche Ansprüche ausgerichtet werden: Dank einer serienmäßigen dritten Sitzreihe, mit versenk- und herausnehmbaren Sitzen, lässt sich der Innenraum des Wagens flexibel an Gepäck und Mitfahrende anpassen.



Der PEUGEOT 3008 bringt sportlich-markantes Design mit kompakten Maßen und einem geräumigen Innenraum in Einklang. Somit ist das wendige Fahrzeug auch für den Verkehr in der Stadt bestens geeignet. Zudem ist der PEUGEOT 3008 mit nützlichen Funktionen ausgestattet, die für Freude und Sicherheit beim Fahren sorgen: Der Notbremsassistent Active Safety Brake Plus (serienmäßig ab der Ausstattungsvariante GT) ist darauf ausgerichtet, besonders bei Nacht und im Verkehr mit Radfahrern, automatisch zu bremsen und damit Zusammenstöße zu verhindern.

Der Spurpositionierungsassistent, den es in Kombination mit dem Automatischen Geschwindigkeitsregler ACC ab der Ausstattungsvariante GT serienmäßig gibt, stellt sicher, dass das Fahrzeug innerhalb der Fahrbahnmarkierungen bleibt.

Im Innenraum lassen sich über die Funktion Mirror-Screen Smartphone-Apps auf dem Touchscreen im Fahrerraum anzeigen. Mit der induktiven Ladestation (serienmäßig ab GT) kann das Handy kabellos geladen werden und das TomTom Navigationssystem (serienmäßig ab Allure) informiert in Echtzeit über die aktuelle Verkehrslage.







PEUGEOT 3008 auch als Plug-In Hybrid erhältlich

Neben den Benzin- und Dieselvarianten, ist der PEUGEOT 3008 auch als Plug-In Hybrid mit Frontantrieb oder mit Allradantrieb verfügbar. Fahrerinnen und Fahrer von PEUGEOT haben bei den Hybridvarianten, die ab der Ausstattungsvariante Allureerhältlich sind, die Möglichkeit, zwischen den Fahrmodi „Hybrid“, „Sport“, „Electric“ und, je nach Antrieb, „4WD“ zu wechseln. Der rein elektrische Modus ermöglicht Fahrten ohne CO 2 -Ausstoß bis zu einer Geschwindigkeit von 135 km/h.













Peugeot 3008 und 5008 – mit fünf und sechs Verbrennern

Als Verbrenner besteht beim PEUGEOT 5008 die Auswahl zwischen sechs und beim PEUGEOT 3008 zwischen fünf leistungsstarken Benzin- und Dieselmotorisierungen.







NewCarz meint dazu:

Die beiden SUVs der Löwenmarke konnten seit jeher viele Kunden überzeugen. Peugeot 3008 und 5008 besaßen auch als Vorgänger jeweils exakt die Kernkompetenzen, welche von den Zielgruppen gewünscht werden. Mit dem Facelift erhalten beide Fahrzeuge eine auffrischende Verjüngungskur und bleiben somit „up to date“, um auch weiterhin ihre breite Fanbase erfreuen zu können.

Text: Peugeot/NewCarz – Fotos: Peugeot