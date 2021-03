VW Golf GTI Clubsport 45 – Das Geburtstagsauto

Er huldigt dem Jubiläum des GTI, dessen Geburtstag der VW Golf GTI Clubsport 45 als Sondermodell standesgemäß untermalen wird.

Im Sommer 1976 brachte Volkswagen einen besonders sportlichen Golf auf den Markt: den GTI. Niemand bei Volkswagen ahnte in jenem Jahr, dass sich der Golf GTI zum erfolgreichsten Kompaktsportwagen der Welt entwickelte würde.







Bis heute 460 mal mehr, als geplant

Doch so kam es: Aus 5.000 geplanten Exemplaren wurden bis heute weit mehr als 2,3 Millionen. Jetzt feiert Volkswagen den 45. Geburtstag der Ikone mit einem Jubiläumsmodell: dem Golf GTI Clubsport 45 – eine exklusive Edition des 300 PS starken Golf GTI „Clubsport“. Die Individualisierungsumfänge machen den Clubsport 45 schon als Neuwagen zum Sammlerfahrzeug. Heute, am 1. März startet in den ersten Ländern Europas der Vorverkauf. Der Preis in Deutschland: ab 47.790 Euro.







Die Merkmale des VW Golf Clubsport 45

Schon der „normale“ Golf GTI „Clubsport“ setzt sich technisch vom „klassischen“ Golf GTI mit seinem um 55 PS stärkeren Turbomotor (TSI) und dem Rennstrecken-Fahrprofil „Special“ ab. Zu den äußeren „Clubsport“-Merkmalen gehören unter anderem vergrößerte Lufteinlässe (mehr Sauerstoff für den TSI), ein speziell durchströmter, offener Dachkantenspoiler (höherer Abtrieb) und eine eigene Sportabgasanlage.

Beim neuen „Clubsport 45“ geht Volkswagen noch einen Schritt weiter und das zeigt sich in seiner individualisierten Ausstattung: Besonders markant das schwarz lackierte Dach samt schwarzem Dachkantenspoiler als Hommage an die schwarz eingefasste Heckscheibe des ersten Golf GTI.











Dank des serienmäßigen und exklusiv für den Golf GTI „Clubsport 45“ angebotenen „Race Pakets“ gehören zudem die in hochglänzendem Schwarz gehaltenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen des Typs „Scottsdale“ mit einem „Pinstripe“ (schmaler Lackstreifen auf dem Felgenrand) in „Tornadorot“ zur Ausstattung.

Ebenfalls Bestandteile des „Race Pakets“: eine Akrapovič-Sportabgasanlage und die Vmax-Freigabe (ansonsten auf 250 km/h begrenzt). Schriftzüge auf den Seitenschwellern und eine „45“ als Erweiterung des Schriftzugs auf der Heckklappe unterstreichen den dynamischen Auftritt. Zudem beim „Clubsport 45“ Serie: die „IQ.Light – LED-Matrix-Scheinwerfer“ mit der für alle GTI typischen roten Zierleiste.

Innen zitieren das Jubiläumsmodell ebenfalls klassische GTI-Insignien. Zur weiteren Veredelung gehören GTI-Schriftzüge in den Lehnen der vorderen Top-Sportsitze. Die mittlere Spange (auf 6 Uhr) des Multifunktionssportlenkrades wird zudem durch eine „45“ individualisiert.







Clubsport ist mittlerweile fast Tradition

Mit dem neuen Golf GTI Clubsport 45 schreibt Volkswagen das nächste Kapitel der GTI-Hochleistungsversionen fort: Der erste Golf GTI Clubsport kam 2016 zum 40. Geburtstag des Kultsportwagens auf den Markt. Die Nr. 1 der „Clubsport“-Serie entwickelte 265 PS und in einer Boost-Funktion temporär 290 PS. Noch 2016 folgte zudem der Golf GTI Clubsport S mit einer permanent abrufbaren Höchstleistung von 310 PS.

Im Herbst 2020 schickte Volkswagen den neuen Golf GTI Clubsport ins Rennern; bei ihm wird – ebenso wie beim nun vorgestellten „Clubsport 45“ – zum ersten Mal die Regelung der serienmäßigen elektromechanischen Vorderachsquersperre in das Netzwerk des Fahrdynamikmanagers mit eingebunden. Dieser intelligente Verbund hebt, gerade bei einem frontgetriebenen Sportwagen, die Fahrdynamik auf ein nochmals höheres Niveau.







NewCarz meint dazu:

45 Jahre GTI – das sind deutlich über vier Jahrzehnte Emotionen und Fahrspaß sowie seit längerer Zeit ein Kult, der mit keinem anderen vergleichbar ist. Als Clubsport 45 werfen die Wolfsburger eine dem Jubiläum gebührende Sonderserie des GTI auf den Markt, die mit Sicherheit bereits jetzt eine feste Fangemeinde besitzt.

Text: NewCarz/Volkswagen – Fotos: Volkswagen