Kia EV6 – Der erste Kia einer neuen Ära

Kia hat erste offizielle Bilder seines neuen Elektromodells EV6 veröffentlicht. Das erste ausschließlich für den Batteriebetrieb konzipierte Fahrzeug (BEV) der Marke basiert auf der neuen Elektroplattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform).







Der EV6, Verkörperung des neuen Kia-Slogans „Movement that inspires“ (Bewegung, die inspiriert), wurde zugleich als erstes Modell der nächsten BEV-Generation von Kia nach einer neuen Designphilosophie entwickelt, die den neuen Fokus der Marke hin zur Elektrifizierung widerspiegelt. Noch im ersten Quartal wird der EV6 seine Weltpremiere feiern.











„Der EV6 verkörpert sowohl die Zielsetzung unserer Marke – ‚Movement that inspires’ –, als auch unsere neue Designphilosophie. Er ist so gestaltet, dass jede Fahrt inspirierend wirkt, weil er eine instinktive Erfahrung bietet und damit das tägliche Leben unserer Kunden verbessert, und weil er eine einfache, intuitive und integrierte Nutzung ermöglicht“, sagt Karim Habib, Senior Vice President und Chefdesigner von Kia. „Unser Ziel ist es, die physische Erfahrung unserer Marke zu gestalten und mutige, originelle und ideenreiche Elektrofahrzeuge zu kreieren.“







Im Zuge der Neuausrichtung des Unternehmens verfolgt Kia bei der Benennung der rein batterieelektrischen Modelle eine neue Strategie. Künftig erhalten sie einfache und weltweit einheitliche Namen. Am Anfang stehen jeweils die Buchstaben „EV“, durch die Kunden leicht erkennen können, bei welchen Kia-Modellen es sich um vollelektrische Produkte handelt. Danach folgt eine Ziffer, die der Position des Fahrzeugs in der Modellpalette entspricht.







Dunkle Teaserbilder mehren sich aktuell. Go to electric – Kia geht konsequent den Weg der Elektrifizierung seiner Flotte. Die Teaserbilder versprechen optisch einen echten Leckerbissen – zumindest in den wenigen Details, die bislang preisgegeben werden. Inwieweit auch die technischen Daten des Kia EV6 an Attraktivität besitzen, wird sich zeigen. Die Namensgebung ist anfangs vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, so klingt es doch eher nach einer Abkürzung aus einem Stromlaufplan. Doch Kia hat damit recht, dass die vollelektrischen Fahrzeuge auf diese Weise kinderleicht erkennbar werden. Es bleibt also spannend und wir bleiben hier am Ball.