Suzuki Across – Legalisiertes Klonen

Im letzten Sommer vorgestellt und seit Herbst beim Händler, ist der Suzuki Across nicht nur das größte SUV der Marke, sondern auch das erste Ergebnis der Kooperation mit Toyota für den europäischen Markt.

Genau genommen handelt es sich nämlich bei dem Suzuki Across um einen Toyota RAV4, den man kurzerhand das Suzuki-Signum verlieh. Suzuki senkt mit diesem Modell nebenbei auch seinen Flottenverbrauch und erweitert zudem sein Portfolio um ein überaus attraktives Modell und einem ersten Plug-in Hybrid überhaupt.

Was ist hier anders, gibt es überhaupt Unterschiede, wenn man von den Marken- und Modellbezeichnungen mal absieht? Wir gingen der Sache in diesem Test auf den Grund.













Exterieur – Evolutionäre Blutsverwandtschaft

Vielleicht denken jetzt viele, gut, das ist ja ein typischer Toyota RAV4, dem man nur die entsprechenden Label verpasst hat. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht.











Zwar ist die Ähnlichkeit unübersehbar, doch kleine Unterschiede sind auszumachen. Diese findet man an der Suzuki-Front, an der größere Lüftungsöffnungen zu finden sind und die Scheinwerfer schmaler ausfallen, wodurch der Across etwas grimmiger erscheint als sein DNA-Spender.











Die Seitenansicht und das Heck blieben derweil unangetastet und besagte Badges sind hier die einzigen Unterschiede zwischen den Modellen.







Zum Seitenanfang

Interieur – Signifizierte Identität

Entsprechende Analogien finden sich auch im Innenraum des Suzuki Across, denn auch hier gibt es das gewohnte Flair eines RAV4. Lediglich auf dem Pralltopf des Lenkrads prangt nun ein großes Suzuki-Emblem.











Das Lenkrad selbst liegt auch hier gut in der Hand; leider heizt die Lenkradheizung nur partiell und außer den Griffflächen links und rechts bleibt der Kranz kalt.











Die Mittelkonsole fällt auch hier üppig aus, die Sitze sind vorne sehr bequem und auch in zweiter Sitzreihe reist es sich komfortabel auch auf längeren Touren. Dass das Kofferraumvolumen mit 490 Litern genau 90 Liter weniger beträgt als im RAV4 ist ein Fakt und bleibt auch maximiert mit 1.604 Litern rund 86 Liter unter dem Volumen des Toyota.











In Anbetracht der immer noch mondänen Lademöglichkeiten scheint der Unterschied als gering einzustufen, doch warum es diesen überhaupt gibt, wird nicht ersichtlich. Die Heckklappe wird übrigens elektrisch betätigt und dies zusätzlich auch über Fußschwenk-Gestik







Zum Seitenanfang

Motor und Fahreigenschaften – Dosenfutter für 306 Pferde

Antriebstechnisch griff man hier auf die Technik des stärksten RAV4 mit PHEV-Antrieb zurück. So besitzt der Across einen 2.5-Liter-Reihenvierzylinder Saugbenziner, der zusammen mit zwei Elektromotoren – je Achse einen – auf eine Systemleistung von 306 PS kommt und durch die Verteilung der Elektromotoren den Allradantrieb gleich mit im Gepäck hat.











Los geht es immer im rein elektrischen EV-Modus, vorausgesetzt der Akku hat entsprechende Reserven. Die Antriebseinheit wirkt agil und jederzeit potent und für ein SUV dieser Größe marschiert der weiße Riese recht dynamisch vorwärts. Dieser wiegt immerhin knapp über zwei Tonnen und das Gewicht wird von einem straff ausgelegten Fahrwerk getragen.











Als Resultat liegt der Across satt und ruhig auf der Fahrbahn, lässt sich kaum erschüttern und federt sehr kommod über das Gros von schlechten Fahrbahnzuständen. Das stufenloses CVT hält bei normaler und vor allem moderater Fahrweise den Drehzahlbereich des Benziners im Keller, erst wenn man die Leistung mit Nachdruck einfordert, steigen die Drehzahlen entsprechend und das typische CVT-Verhalten, bei der die Drehzahl wie an einem Gummiband hochgehalten wird, tritt zutage.











Das Bremssystem ist gut, doch die vollautomatische Rekuperation – man kann diese nicht variieren – greift bei langsamer Geschwindigkeit spürbar ein, wodurch das Dosieren dann mitunter ziemlich erschwert wird. Das Bremsverhalten wirkt dabei von schwammig bis giftig – je nachdem, wie stark der Rekuperationsanteil ausfällt. Doch daran gewöhnt man sich recht schnell.











Der Vortrieb erscheint kraftvoll und dies bleibt auch bei Autobahntempi so – bis bei Tempo 180 die Abriegelung kommt. Mehr geht nicht und das ist auch beim RAV4 nicht anders.

Praktisch: Wenn es mal abseits von Asphalt und Beton gehen soll, gibt’s einen Trail-Modus samt Allradsperre, der im Gelände das Vorankommen unterstützt. Schwere Passagen sollte man damit nicht anstreben, aber ausgefahrene Feld- und Waldwege gehören hierbei zu den leichten Übungen.











Beim Verbrauch ermittelten wir im Schnitt 8,7 Liter auf 100 Kilometer, wenn der Akku leergefahren ist. Das Maximum an Verbrauch verlangte der Suzuki Across bei Höchsttempi auf der nächtlichen Autobahn, wobei gut 13 Liter konsumiert wurden.











Dem gegenüber steht das Resultat auf unserer Sparrunde, auf der das SUV nur 4,7 Liter auf 100 Kilometern verbrauchte – auch das mit leerem Akku. Ist der Akku aufgeladen, bleibt der Verbrauch auf den ersten 100 Kilometern bei insgesamt gut zwei Litern.







Zum Seitenanfang

Die Hybridtechnik im Suzuki Across

Die elektrische Reichweite des Across beträgt laut Werksangabe bis zu 75 Kilometer. In unserem Test reichte es bei winterlichen Verhältnissen für immerhin 58 Kilometer. Ermöglicht wird dies durch die für einen PHEV-Akku recht üppige Kapazität von 18,1 Kilowattstunden brutto.











Das Hybridsystem arbeitet exzellent und perfekt abgestimmt. Beide E-Motoren und der Verbrenner – gleichgültig, welches Aggregat gerade mitspielt – man spürt das Um-, Zu- oder Abschalten einfach nicht. Dass hier das Know How der Hybrid-Profis von Toyota dahintersteckt, offenbart sich dabei eindrucksvoll.











Aufgeladen wird das SUV entweder an einer haushaltsüblichen Steckdose oder per optional erhältlichem Typ-2-Anschlusskabel an einer AC Ladesäule. Die Ladeleistung beträgt damit bis zu 3,3 kW und dauert im Test reichlich vier Stunden. An der 230-Volt-Steckdose dauert es dagegen rund 7,5 Stunden, was das Aufladen über Nacht sinnvoll erscheinen lässt.











Rein elektrisch kann der Across bis zu 135 km/h schnell fahren, was in unserem Praxistest auch problemlos klappte. Die Stärke der Rekuperation – also der Bremsenergierückgewinnung – ist manuell nicht einstellbar. Dafür kann der Hybrid-Akku auch während der Fahrt aufgeladen sowie der aktuelle Ladezustand für später gespeichert werden.







Zum Seitenanfang

Ausstattung, Technik und Komfort

Die Ausstattungspolitik des Across ist simpel: es gibt ihn nur als „Comfort+“ und damit ist immer alles an Bord, was bei diesem Hersteller möglich ist. Sogar alle Metallic-Lackfarben sind stets inklusive.











Doch ein Blick auf die Spezifikationsliste des RAV4 zeigt, was man beim Across einige Dinge weggelassen hat. So gibt es hier weder ein Head-up Display, noch ein Navigationssystem sowie auch kein JBL Soundsystem. Vor allem das Fernbleiben des Navigationssystems leuchtet in keiner Weise ein. So ist dieses bei manchen Interessenten durchaus ein wichtiges Kaufkriterium.











Entschieden hat man sich aber für das große 9-Zoll-Infotainment, den größten Motor, Voll-LED-Scheinwerfer, Sitz- und Lenkradheizung, ACC und jeder Menge mehr. De LED-Scheinwerfer erwiesen sich als sehr gut und leuchteten das Vorfeld bestens und ohne dunkle Bereiche aus. Im Vergleich zu der „Light-Version“ am RAV4 sind diese Elipsoid-Versionen definitiv besser.











Das Soundsystem geht für ein No-Name-System klanglich in Ordnung, die JBL-Variante wäre allerdings wünschenswert gewesen, sofern man definierte akustische Untermalung zu schätzen weiß. Der Empfang des DAB+ Radios erwies sich als durchschnittlich mit Aussetzern nur in Gebieten mit schlechtem Empfang.











Die Sitzheizungen – auch hinten – erwärmen die Sitzgelegenheiten schnell und gleichmäßig, aber bringen diese Heizleistung spürbar intervallartig. Die 19-Zoll-Räder gehören ebenso wie die treffsichere Verkehrszeichenerkennung und das Keyless-System zur Serienausstattung des Suzuki Across.







Zum Seitenanfang

Varianten und Preise des Suzuki Across

Bei diesem PHEV-SUV kann dieses Kapitel kurzgehalten werden: Es gibt nur einen Preis, eine Motorisierung und die Wahl bleibt lediglich bei der Außenfarbe dem Kunden überlassen, doch auch diese wird nicht mit Aufpreisen versehen.

So kostet der Across immer 54.990 Euro.











Ein Vergleich: Der RAV4 kostet 47.490 Euro, besitzt aber dann nicht die Fülle an Ausstattungen. Möchte man hier nachlegen, muss man Pakete ordern, die ab 7.500 Euro beginnen und viele Optionen zusammenfassen. Am Ende ist man bei einem ähnlichen Preis. Daher ist das eine Frage des Geschmacks, oder die Markenverbundenheit. Wer ein Navigationssystem möchte oder ein Panoramaglasdach, geht beim Across allerdings immer leer aus.







Zum Seitenanfang

Fazit – Die automobile „Dolly“

Der Suzuki Across darf sich als gut bürgerliches, bodenständiges PHEV-SUV bezeichnen, welches auf die Bedürfnisse seiner Zielgruppe adäquat eingeht. Seine Kernkompetenz ist eindeutig der Antrieb, welcher in allen Punkten überzeugen konnte und wer das SUV regelmäßig mit Strom aus der Dose versorgt, besitzt ein überaus sparsames und dazu kraftvolles Auto.

Kleinere Kritikpunkte, wie das fehlende Navigationssystem oder die inhomogene Lenkradheizung sollten benannt und von Interessenten berücksichtigt werden, die Zielgruppe wird dies aber wohl verschmerzen können.











Ein Kassenschlager wird der Across womöglich nicht, doch allein seine Präsenz in der Suzuki-Flotte senkt den Verbrauch der selbigen und Fans der Marke, die sich schon immer ein größeres SUV als den Vitara gewünscht haben, werden sich die Hände reiben.

Seine klon-artige Verwandtschaft zum Toyota RAV4 macht diesen zugleich zum größten Konkurrenten. Die Vergleichbarkeit macht die Entscheidung des potenziellen Kunden letztendlich zur Geschmackssache.

Interessant ist außerdem die Förderfähigkeit des SUV. In Summe ist der Suzuki Across eine vernünftige, wenn auch nicht die günstigste Alternative im Segment der Plug-in-Hybrid-SUVs.











Text/Fotos: NewCarz

Kamera: Canon EOS 6D

Zum Seitenanfang

Technische Daten: Suzuki Across Farbe: White Pearl Crystal Shine Metallic

Länge x Breite x Höhe (m): 4,64 x 1,86 (2,16 mit Außenspiegeln) x 1,69

Radstand (mm): 2.690

1. Antrieb: Reihenvierzylinder Ottomotor mit OPF mit 185 PS

2. Antrieb: E-Motor Vorderachse (182 PS) + E-Motor Hinterachse (54 PS)

Systemleistung: 225 kW (306 PS) bei 6.000 rpm

Drehmoment Verbrenner/E-Motor1/E-Motor2 (Nm): 221/270/121

Hubraum: 2.487 ccm

Getriebe: stufenlose Automatik

Antriebsart: elektrisches Allrad E-FOUR

Durchschnittsverbrauch (NEFZ): 1,2 l/100 km

Durchschnittsverbrauch (NewCarz): 8,7 l/100 km (mit leerem Akku)

CO2-Emissionen (Werksangabe): 22 g/km

Abgasnorm: Euro 6d-ISC-FCM

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h (elektronisch begrenzt)

Höchstgeschwindigkeit elektrisch: 135 km/h

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (sec): 6,0

Wendekreis (m): 12,0

Bodenfreiheit (mm): 180

Kofferraumvolumen (l): 490 bis 1.604

Leergewicht (kg): 2.015

Zuladung (kg): 495

max. Anhängelast ungebremst/gebremst bis 12% (kg): 750/1.500

max. Stützlast (kg): 70

max. Dachlast (kg): k.A.

Tankinhalt (l): 55

Hybrid-Akku: Lithium-Ionen 18,1 kWh

elektrische Reichweite (km): 75 (gemessen 58)

Ladezeiten Schuko 2,3 kW/AC Ladesäule: 7,5 h/4,8h

Kraftstoffart: Benzin E5/E10 mind. 95 Oktan

Neupreis des Testwagens: 54.990 Euro (entspricht dem Fixpreis)

Zum Seitenanfang