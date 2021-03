Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition – Spanischer Asphalt

Pressemitteilung: Die Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition ist eine streng limitierte Sonderedition des GR Supra Dynamic und startet nun auch in Deutschland zum Preis von 64.400 Euro.







Track in Spanien ist Namensgeber

Die Sonderedition ist nach der traditionsreichen spanischen Rennstrecke benannt, auf der die GR Supra Modellreihe zum ersten Mal der Medienwelt vorgestellt wurde. Die Produktion ist auf lediglich 90 Exemplare für europäische Kunden limitiert – in alter Tradition früherer GR Supra Sondereditionen und in Anlehnung an den Codenamen A90 des Coupés.







Highlights der Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition

Optisch zeichnet sich das Modell durch seine einzigartige Lackierung in Horizon Blue aus, die im Kontrast zu mattschwarzen 19-Zoll-Schmiederädern und rot lackierten Bremssätteln steht. Im Innenraum zeugt ein Kohlefaser-Einsatz auf dem Armaturenbrett von der Sonderedition, der auch das Logo von Gazoo Racing sowie die Umrisse des Circuito del Jarama zeigt. Schwarzes Alcantara mit blauen Nähten im Innenraum sowie den Sitzen und dem Lenkrad rundet das hochwertige Interieur ab.













Antrieb und Fahrleistungen

Angetrieben wird der Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition vom 3.0-Liter-Reihensechszylinder mit Turbounterstützung, der 340 PS leistet und ein Drehmoment von 500 Newtonmetern entwickelt, das von 1.600 bis 4.500 U/min zur Verfügung steht.

Der Turbomotor ist mit einer Achtgang-Sportautomatik gekoppelt. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h erfolgt mit Hilfe der Launch Control in nur 4,3 Sekunden.











Die sportlichen Fahrleistungen und das Handling stehen dem regulären GR Supra in nichts nach. Sie beruhen auf dem bekannten, präzise ausbalancierten Fahrwerk und dem idealen Verhältnis zwischen breiter Spur und kurzem Radstand.

Ein niedriger Schwerpunkt, eine leichte und hochsteife Karosserie sowie ein aerodynamisch effizientes Styling tragen zur Agilität und Stabilität des Fahrzeugs bei. Hinzu kommen ein adaptives variables Fahrwerk, das aktive Differenzial, die sportlich abgestimmte Lenkung und leistungsstarke Sportbremsen mit belüfteten 348-Millimeter-Bremsscheiben und Vierkolben-Aluminiumsätteln vorne.







Sicherheit und Ausstattung

Zum Ausstattungsumfang der Jarama Racetrack Edition gehören neben elektrisch verstell- und beheizbaren Sitzen mit Memory-Funktion unter anderem ein Satelliten-Navigationssystem mit 3D-Kartendarstellung, Smartphone-Integration (via Apple CarPlay und Android Auto), Zugang zu vernetzten Diensten via Supra Connect und ein Audiosystem mit zehn Lautsprechern. Die Multimedia-Funktionen werden über einen 8,8-Zoll-TFT-Touchscreen oder – für bestimmte Funktionen – per Spracherkennung gesteuert.











Das Supra Safety+ Paket bietet eine umfassende Palette aktiver Sicherheitsfunktionen, darunter das Pre-Collision System mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, einen Spurhalteassistenten mit Lenkunterstützung, einen Verkehrszeichenassistenten, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Stop-and-Go-Funktion sowie adaptives Fern- und Abblendlicht, das die Scheinwerferbeleuchtung an den Lenkwinkel des Fahrzeugs anpasst.







NewCarz meint dazu:

Rund zweieinhalb Jahre nach der Erstvorstellung und eineinhalb Jahre nach Marktstart gibt es nun die erste limitierte Sonderedition der Supra, für die offensichtlich vor allem eines gilt: Hurry up! Denn nur 90 Exemplare wird es von diesem Leckerbissen für Europa geben, da sollten Interessenten nicht lange zögern.











Text: Toyota/NewCarz – Fotos: Toyota