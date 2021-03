Toyota Yaris Cross Adventure – Der Kleine fürs Grobe

Pressemitteilung: Schon vor dem Verkaufsstart erweitert Toyota die Angebotsvielfalt beim neuen Yaris Cross mittels dem Toyota Yaris Cross Adventure.

Neben der zur Premiere im vergangenen Jahr vorgestellten eleganten Variante stellt Toyota das kleine B-Segment-SUV jetzt in der besonders robusten Ausführung Adventure vor.







Toyota Yaris Cross Adventure – Der Abenteurer unter den Mini-SUVs

Den Allround-Charakter des kleinen Abenteurers betonen ein Unterfahrschutz vorne, eine Schutzplatte am hinteren Stoßfänger, eine silberfarbene Dachreling und dunkelgraue 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Innen gibt es Klavierlackelemente, einen schwarzen Dachhimmel, Teilledersitze im Adventure-Design und eine Dekorlinie in der Yaris Cross Farbe „Warm Gold“. Leder kommt am Lenkrad und am Schalthebel zum Einsatz.













Yaris Cross Premiere Edition

Zum Verkaufsstart des aktuell noch nicht bestellbaren Modells wird der Yaris Cross als limitierte Premiere Edition auf Basis der Adventure Variante verfügbar sein. Exklusive Ledersitze, gefräste 18-Zoll-Leichtmetallräder, eine elektrische Heckklappe mit Sensorsteuerung, ein Head-up-Display und Zweifarb-Lackierungen gehören hier zur Ausstattung.







Yaris Cross – Das SUV für Stadt und Land

Der Yaris Cross basiert auf der gleichen GA-B Plattform wie der neue Yaris, ordnet sich mit höherer Sitzposition und Bodenfreiheit aber in der erfolgreichen SUV-Palette von Toyota ein. Die Plattform verleiht dem Fahrzeug eine hohe Karosseriesteifigkeit, einen niedrigen Schwerpunkt und ein ausgewogenes Chassis, das sichere und agile Handling-Eigenschaften sowie ausgezeichneten Fahrkomfort gewährleistet.











Ab der mittleren Ausstattungslinie sorgen LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten für ein hochmodernes Erscheinungsbild und beste Sicherheit; am Heck kommen zudem sequenzielle Blinker zum Einsatz. Robuste Schutzleisten an Seitenschwellern und Radhäusern betonen die SUV-Optik, in den Seitenleisten ist außerdem ein Yaris Cross Schriftzug integriert – je nach Lackfarbe in Silber oder Warm Gold.







Intelligenter Allradantrieb

Für den Yaris Cross steht ein intelligentes Allradsystem (AWD-i) zur Verfügung. Es wechselt je nach Fahrbedingungen automatisch zwischen Front- und Allradantrieb und bietet den Kunden damit zusätzliche Sicherheit. Ein manuell wählbarer Modus für Gelände und Schnee verbessert die Fahrstabilität unter anspruchsvollen Bedingungen.













Toyota Smart Connect

Toyota Smart Connect ist in der höchsten Ausstattungsstufe serienmäßig mit an Bord und bereits in der mittleren Ausstattungsstufe optional verfügbar. Es ermöglicht die problemlose Einbindung von mobilen Geräten in das Infotainment-System.

Das große und hochauflösende 9-Zoll-Multimedia-Display bietet Zugang zur Navigation mit cloud-basierten Karten-Updates, Echtzeit-Verkehrsinformationen sowie eine Online-Suche nach interessanten Orten. Über die MyT Smartphone-App können Nutzer Zieldaten vorab an das Navigationssystem schicken, das Innenraumklima schon vorm Einsteigen regeln und das Fahrzeug aus der Ferne ver- und entriegeln.







Toyota Teammate Advanced Park

Für zusätzliche Sicherheit und mehr Komfort im geschäftigen innerstädtischen Umfeld in der Ausstattungsline Elegant sorgt Toyota Teammate Advanced Park: Das halbautomatische Einparksystem nutzt die Sensoren der 360-Grad-Kamera, um das Fahrzeug sicher in Parklücken zu steuern.

Der Fahrer braucht dabei weder zu lenken noch zu bremsen oder Gas zu geben. Ebenfalls an Bord sind einoptionaler Toter-Winkel-Assistent, ein Querverkehrs-Assistent mit automatischer Bremsfunktion und ein intelligentes Abstands-Radar mit automatischer Bremsfunktion.







Toyota Smart Cargo

Praktikabilität und Vielseitigkeit steigert der Yaris Cross optional aber mittleren und serienmäßig ab der höchsten Ausstattungsstufe mit einer elektrischen Heckklappe mit Sensorsteuerung und einem flexiblen Ladeboden, der je nach Transportbedarf in der Höhe verstellt werden oder in zwei Teile geteilt werden kann.











Das geräumige Gepäckabteil lässt sich durch das Umklappen der im Verhältnis 40:20:40 teilbaren Rücksitze weiter vergrößern; jeder Rücksitz kann dabei einzeln umgeklappt werden, um beispielsweise Skier, Mountain Bikes oder das Gepäck für einen Wochenendausflug unterzubringen. Die Ladung kann mit Sicherungsringen befestigt werden.

Der für europäische Kunden entwickelte Yaris Cross wird im Toyota Werk in Valenciennes (Frankreich) produziert.







NewCarz meint dazu:

So klein und so oho – Mit dem Toyota Yaris Cross Adventure stellen die Japaner ein besonders smartes Sondermodell zur Modelleinführung vor. Mit Allradantrieb, umfangreichen Ausstattungsportfolio und dem Abenteuer bereits als optische Offenbarung – so ausgestattet, scheint der Weg zum Erfolg bereits im Vorfeld geebnet zu sein. Der Preis für das ab September dieses Jahres zum Händler kommenden Cross Adventure steht noch nicht fest – wir bleiben dran und informieren zu gegebener Zeit zu weiteren Infos.

Text: NewCarz/Toyota – Fotos: Toyota