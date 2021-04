Erstkontakt: Dacia Spring – Vollelektrische Leichtigkeit

Technik, Sicherheit und Assistenz

Der Dacia Spring verfügt über sechs Airbags für Fahrer und Passagiere inklusive Windowbags für beide Sitzreihen sowie Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer. Zur Sicherheitsausstattung gehört „eCall“, ein Notrufsystem, das eine Verbindung zur 112 herstellt. Werden die Airbags ausgelöst, passiert dies automatisch. Den radarbasierten Notfall-Bremsassistent, welcher ab 30 km/h bis zur Höchstgeschwindigkeit aktiv ist, haben wir in diesem Erstkontakt-Test nicht aktiv getestet.











In puncto Technik gibt es die Besonderheit, dass Ladestationen via Media-Nav Evolution (ab Comfort Plus Serie) unter den „Points of Interests“ passend zur Fahrstrecke dem Zielort und der Umgebung angezeigt werden. Diese Funktion gilt es in einem ausführlichen Test zu beleuchten. Ebenso soll die My Dacia App viele weitere Informationen zum Ladestand, Abstellort und so weiter enthalten.











Die besagte Lichtautomatik agierte verlässlich, den Limiter haben wir nicht genutzt – dieser wird über die Lenkradtasten links gesteuert. Eine Sprachsteuerung ist möglich, wurde aber nicht getestet. Die Kopplung zum Musikhören via Bluetooth ging sehr schnell und war sehr verlässlich.

Apple CarPlay funktionierte einwandfrei und extrem schnell, wobei das Kabel oberhalb des Infotainments platziert wird und so im Bild stören kann. Dafür ist die Ablage für das Smartphone sehr üppig und dies ist absolut löblich. Apropos Sicherheit bei Nutzung von Warmgetränken: Für Kaffee, Tee und Co. gibt es keine Becherhalter im Dacia Spring.











Zwar passen große Getränkeflaschen in die Tür, aber der To Go-Becher muss wohl oder übel mit dem Handyparkplatz Vorlieb nehmen. Wenn man bereits beim Alltagskomfort ist: Eine bequeme Armstütze wäre ein sehr praktisches Feature und wird in anderen Modellen auch verbaut – warum nicht auch im Spring.







