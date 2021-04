Citroen C5 X – Oberklasse: aus drei mach eins

Mit der Präsentation seines neuen Flaggschiffs Citroen C5 X bringt der französische Automobilhersteller frischen Wind in das Segment der Oberklasse.

Das neue Modell verfügt über ein unverwechselbares Design, das typische Attribute von Limousine, Kombi und SUV geschickt miteinander verbindet.

Der Citroën C5 X wird sowohl mit Benzinmotor als auch mit Plug-in-Hybridantrieb auf den Markt kommen. Das neue Flaggschiff steht für moderne und innovative Technologien, einzigartiges Design und höchsten Komfort – Eigenschaften, auf die Kunden im höchsten Pkw- und im SUV-Segment großen Wert legen.







Wichtige Features des Citroen C5 X im Überblick

Mit dem Citroën C5 X feiert die neue Advanced Comfort Aktivfederung ihre Weltpremiere. Zusammen mit den Advanced Comfort Sitzen und dem großzügigen Platzangebot, insbesondere in Reihe 2, wird der Citroën typische Komfort auf eine neue Stufe gehoben.

Mit einem Fassungsvermögen von 545 Litern ist der Kofferraum perfekt auf die Bedürfnisse von Kombi-Liebhabern abgestimmt. Der ë-Comfort der Hybrid-Version erhöht das Gefühl von Ruhe und Gelassenheit an Bord.











Für viel Wohlbefinden sorgen zudem zahlreiche fortschrittliche Technologien und Assistenzsysteme, darunter das Erweiterte Head-up Display, der Highway Driver Assist und die neue Infotainment-Schnittstelle mit zentralem 12-Zoll-Touchscreen, natürlicher Spracherkennung und einem individuell anpassbaren Bildschirm mit Widgets, wie bei einem Tablet.

Vincent Cobée, CEO Citroën: „Mit dem C5 X hat Citroën ein einzigartiges, großes Reisefahrzeug entwickelt, um Kunden zu begeistern, die immer mehr dazu neigen, die Welt zu erkunden. Es ist ein mutiges und originelles Modell, welches das gesamte Know-how der Marke in Sachen Innovation und Wohlbefinden verkörpert.“







Avantgardistisches Design, das die Karten im traditionellen D-Segment neu mischt

Der Citroën C5 X hebt sich optisch in einem eher traditionellen D-Segment deutlich hervor. Das einzigartige Design und der Name des neuen Flaggschiffs der Marke sind vom CXperience Concept inspiriert, das auf dem Pariser Automobilsalon 2016 enthüllt wurde.

Die Silhouette des Citroën C5 X ist ebenso auffällig wie robust und aerodynamisch. Eigenschaften von Limousine und Kombi werden geschickt mit typischen SUV-Attributen kombiniert – eine Neuheit im D-Segment. Die langgezogene Motorhaube, die fließende Linienführung und die erhöhte, ausdrucksstarke Karosserieform unterstreichen den dynamischen Auftritt und erinnern zugleich an frühere Citroën Modelle aus dem Oberklasse-Segment. Die Heckklappe bietet die Funktionalität eines Kombi. Die breite Öffnung und die niedrige Ladekante erleichtern das Be- und Entladen.











Die im Vergleich zu einer Limousine erhöhte Karosserie und Bodenfreiheit sowie die bis zu 720 mm im Durchmesser großen Räder, die in den meisten Versionen mit den 19 Zoll Tall & Narrow-Reifen ausgestattet sind, ermöglichen eine hohe Sitzposition für mehr Sicherheit und einen besseren Blick auf die Straße – ein Merkmal, das von SUV-Kunden sehr geschätzt wird.

Mit einer Länge von 4.805 mm, einer Breite von 1.865 mm und einer Höhe von 1.485 mm verfügt der Citroën C5 X über großzügige Abmessungen. Ein Radstand von 2.785 mm sorgt für ein herausragendes Platzangebot, insbesondere in zweiter Reihe.

Die neue LED-Lichtsignatur in V-Form an Front und Heck ist ein echter Hingucker. Citroën LED Vision, bestehend aus LED-Tagfahrleuchten, drei LED-Scheinwerfern auf jeder Fahrzeugseite und LED-Nebelscheinwerfern mit statischem Abbiegelicht, sorgt auch nachts für beste Sicht.

Pierre Leclercq, Direktor Design Citroën: „Mit seinem innovativen Design, das die Eleganz einer Limousine, die Dynamik eines Kombi und die Robustheit eines SUV vereint, verkörpert der Citroën C5 X den markentypischen Mut im Hinblick auf den optischen Auftritt. Diese einzigartige Verbindung in Kombination mit der aerodynamischen Linienführung und der markanten Lichtsignatur machen ihn zu einem echten Citroën, der auf der Straße sofort erkennbar ist.“







Eine Einladung zu Reisen mit absolutem Komfort

Der Innenraum des Citroën C5 X vermittelt Wärme, Ruhe und Wohlbefinden. Sein großzügiges Platzangebot animiert zum Reisen. Liebe zum Detail und höchste Funktionalität in Kombination mit Eleganz, Komfort und innovativer Technik zeichnen das Interieur aus.

Der Kunde hat die Wahl zwischen verschiedenen Innenraumambienten, die mit warmen Materialien und raffinierten Akzenten spielen. Die Advanced Comfort Sitze setzen Maßstäbe in puncto Sitzkomfort. Die spezielle Polsterung, die an einen Matratzenaufsatz erinnert, sorgt für fühlbaren und sichtbaren Komfort. Die Sitzhaltung wird durch verdichteten Strukturschaum unterstützt, sodass Passagiere auch nach langen Reisen entspannt ans Ziel kommen.

Für noch mehr Komfort an Bord sorgt die Advanced Comfort Federung, die das Fahrzeug über Fahrbahnunebenheiten hinweggleiten lässt. Die Plug-in-Hybridversion geht noch einen Schritt weiter, da sie mit dem Citroën Advanced Comfort Aktivfahrwerk ausgestattet ist. Mit drei verschiedenen Fahrmodi regelt das Fahrwerkskontrollsystem die Effektivität der Federung, insbesondere in Kurven.











Bei der Entwicklung des Citroën C5 X legten die Designer großen Wert auf viel Platz im Innenraum. Die komfortablen Sitze vorn und das übersichtlich gestaltete Armaturenbrett sorgen für ein großzügiges Raumgefühl. Auch der geräumige Fond mit großer Kopf- und Kniefreiheit lädt Passagiere zu Erholung und Entspannung ein.

Große Glasflächen und das Panorama-Glasdach lassen viel Licht ins Innere des Modells. Citroën legt das Augenmerk zudem bewusst auf Akustikkomfort. So führen akustisch laminierte Seitenscheiben (vorne und hinten) zu einer sehr guten Schalldämmung.

Auch die praktischen Eigenschaften werden beim Citroën C5 X großgeschrieben. Der Kofferraum wurde wie bei einem Kombi konzipiert. So verfügt er über eine Hands-free Funktion und ein großzügiges Ladevolumen von 545 Litern, das bei umgeklappter Rückbank auf bis zu 1.640 Liter erweitert werden kann, einen flachen Ladeboden, eine breite und funktionelle Öffnung, eine niedrige Ladekante und gerade Seitenwände. Über den gesamten Innenraum sind zahlreiche Staufächer verteilt, um alle Alltagsgegenstände sicher zu transportieren.







ë-Komfort dank Plug-in-Hybrid-Antrieb

Der neue Citroën C5 X verfügt über eine Leistung von 225 PS, die elektrische Höchstgeschwindigkeit beträgt 135 km/h. Es besteht die Möglichkeit, mehr als 50 Kilometer (WLTP-Zyklus) rein elektrisch und lokal emissionsfrei zu fahren – eine Reichweite, mit der eine Vielzahl alltäglicher Fahrten abgedeckt ist. Bei Bedarf kann der Citroën C5 X zu Hause, am Arbeitsplatz oder an einer öffentlichen Ladestation aufgeladen werden. Bei weiteren Reisen übernimmt der sparsame und effiziente Verbrennungsmotor.







Technologien für mehr Wohlbefinden und Gelassenheit an Bord des Citroen C5 X

Mit dem Citroën C5 X werden Reisen noch entspannter und sicherer. Hierfür sorgt unter anderem das innovative My Citroën Drive Plus: Das großflächige, farbige Erweiterte Head-up Display projiziert wichtige Fahrinformationen direkt in das Sichtfeld des Fahrers – ein erster Schritt in Richtung Augmented Reality. Hierbei handelt es sich um eine Technologie, die bereits im 19_19 Concept zum Einsatz kam und dem Fahrer ermöglicht, den Blick nicht mehr von der Straße abwenden zu müssen. Die benötigten Informationen – von der Geschwindigkeit über Telefongespräche bis hin zur Navigation – werden in der Windschutzscheibe angezeigt.

Im C5 X führt Citroën eine komplett neue Infotainment-Schnittstelle ein, die voll auf Konnektivität ausgerichtet und mit dem 12-Zoll-HD-Touchscreen, vier USB-Typ-C-Anschlüssen sowie einer Induktionslademöglichkeit für das Smartphone verbunden ist. Die Aktualisierung erfolgt in Echtzeit über die Cloud.











Apple CarPlay und Android Auto können auf dem Touchscreen des Fahrzeugs genutzt werden, ohne dass das Smartphone per Kabel angeschlossen sein muss. Der Touchscreen ist dabei wie ein Tablet konzipiert – die Oberfläche kann nach eigenen Präferenzen angepasst werden, Einstellungen und Widgets werden auf dem Home-Bildschirm angezeigt.

Das System verfügt über eine effiziente und einfach zu bedienende Spracherkennung. Dieser „persönliche Assistent“, der versteht, was ihm gesagt wird, Fragen beantwortet und Befehle ausführt, weckt Erinnerungen an das 19_19 Concept.

Dank Radar, Kameras und Sensoren, die rund um das Fahrzeug angebracht sind, ist der Citroën C5 X auf dem neuesten Stand der Technik im Bereich der Fahrerassistenzsysteme. Der Highway Driver Assist ist mit dem aktiven Geschwindigkeitsregler mit Stop & Go-Funktion verknüpft und ermöglicht halbautonomes Fahren der Stufe 2. Das Fahrzeug regelt automatisch die Geschwindigkeit, überwacht die Fahrbahn und hält die Spur. Der Fahrer lässt die Hände am Lenkrad und kann jederzeit das Steuern übernehmen.

Viele weitere Funktionen erleichtern den Alltag, darunter die Toter-Winkel-Fernerkennung und der Rear Cross Traffic Alert, der Gefahren beim Rückwärtsfahren erkennt. Die 180-Grad-Rückfahrkamera erleichtert Parkmanöver und warnt den Fahrer gemeinsam mit Ultraschallsensoren an Front und Heck vor Hindernissen. Die Außenumgebung wird dabei auf dem Touchscreen angezeigt. Hinzu kommt unter anderem das Proximity Keyless-System, das die Türen automatisch ver- und entriegelt, wenn sich der Fahrer dem Fahrzeug nähert oder von ihm entfernt.

Laurence Hansen, Citroën Direktorin Produkt & Strategie: „Mit dem C5 X wollten wir Kunden des D-Segments, die nach Modernität, Raffinesse, Komfort und Vielseitigkeit suchen, eine emotionale und zugleich rationale Antwort bieten. Mit seiner einzigartigen Karosserie, dem herausragenden Komfort, dem Plug-in-Hybridantrieb und den Innovationen bietet der C5 X Wohlbefinden und Ruhe à la Citroën.“

NewCarz meint dazu:

Mit dem Citroen C5 X beweisen die Franzosen – wieder einmal – Mut und Aufgeschlossenheit zu neuen Wegen. Die Mischung aus Limousine, SUV und Kombi sieht nicht nur aufregend gut aus, sondern vereint auch alle Vorzüge dieser drei Karosserietypen in einem Auto. Dies wird die Zielgruppe deutlich erweitern und sicherlich schon bald Nachahmer auf den Plan rufen.

Text: NewCarz/Citroen – Fotos: William CROZES @ Continental Productions