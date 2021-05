Neuer Renault Kangoo – Ab sofort bestellbar

Der neue Renault Kangoo kommt in Deutschland in der Launch-Ausstattung EDITION ONE TCe 100 zum Einstiegspreis von 23.800 Euro auf den Markt.

Die Preise für die Ausführung INTENS starten bei 26.700 Euro für die Motorisierung TCe 130. Die Neuauflage des Kombivans ist ab sofort bestellbar.

Die komplett neu entwickelte dritte Modellgeneration des Kangoo markiert bei Design, aktiver Sicherheit und On-Board-Infotainment einen deutlichen Schritt nach vorn. Dabei behält sie modelltypische Stärken wie die hohe Innenraumvariabilität und das exzellente Platzangebot bei.







Renault Kangoo opulent bestückt

Der neue Kangoo besticht bereits in der EDITON ONE mit serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfern sowie einer Vielzahl von Fahrerassistenzsystemen, darunter dem Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, Spurhaltewarner und Müdigkeitswarner.

Hinzu kommt als Neuheit der Toter-Winkel-Assistent, der zum Verhindern eines Unfalls zusätzlich zur akustischen und optischen Warnung korrigierend in die Lenkung eingreift. Ebenfalls ab Werk vorhanden ist das Radio R&GO, das es dem Nutzer über die gleichnamige App ermöglicht, sein Smartphone mit dem gleichen Komfort zu nutzen wie ein integriertes Multimediasystem.











Als Motorisierungen für die EDITION ONE stehen neben dem TCe 100 als zweiter Turbobenziner der TCe 130 (ab 24.900 Euro) und der Turbodiesel Blue dCi 95 (ab 26.300 Euro) zur Wahl.







Mit INTENS wird es noch üppiger

Die Ausstattung INTENS beinhaltet darüber hinaus 17-Zoll-Leichtmetallräder, die 2-Zonen-Klimaautomatik, das schlüssellose Zugangs- und Startsystem Keycard Handsfree und eine innovative Dachreling. Diese lässt sich ohne Werkzeug in ein Dachquerträgersystem mit 80 Kilogramm Traglast umwandeln.

Weiteres Ausstattungshighlight ist das Online-Multimediasystem EASY LINK mit 8-Zoll (20,3-Zentimeter)-Touchscreen, Smartphone-Integration sowie Navigation. Als Motorisierung für den Kangoo INTENS ist neben dem TCe 130 die Dieselvariante Blue dCi 95 (ab 28.100 Euro) verfügbar.







NewCarz meint dazu:

Noch nie zuvor war ein Nutzfahrzeug von Renault so reichhaltig und modern ausgestattet. Mit dem neuen Renault Kangoo erhöhen die Franzosen den Wettbewerbsdruck mit cleveren Ausstattungsdetails und obendrein gibt’s zur Modelleinführung eine attraktive Edition des Hochdachkombis.

Text: Renault/NewCarz – Fotos: Renault