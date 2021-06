BMW iX – Ab November kommt das E-SAV

Der BMW iX hat seine Serienreife erlangt und kommt bereits von November 2021 an weltweit auf die Straßen.

Das neue Technologie-Flaggschiff der BMW Group kombiniert lokal emissionsfreie Fahrfreude, agile Sportlichkeit und überzeugende Reichweite mit einer konsequent an Nachhaltigkeit orientierten Charakteristik.







BMW iX als Neuinterpretation eines SAV

Mit seinem wegweisenden Design und seinem ganz auf luxuriösen Raumkomfort ausgerichteten Interieur verkörpert der iX die Neuinterpretation des Fahrzeugkonzepts des Sports Activity Vehicles (SAV).











Das von Beginn an für reine Elektromobilität konzipierte Modell basiert zudem auf einem neuen Zukunftsbaukasten, dessen erhebliches Potenzial für Innovationen in den Bereichen automatisiertes Fahren, Bedienung, Vernetzung und digitale Services zu einem im Wettbewerbsumfeld einzigartigen Erlebnis von Premium-Mobilität führt.







Zwei Versionen zum Marktstart

Zur Markteinführung des BMW iX stehen zwei Modellvarianten zur Auswahl. Beide verfügen über einen elektrischen Allradantrieb, dessen Systemleistung 385 kW/523 PS im iX xDrive50 und 240 kW/326 PS im iX xDrive40 beträgt.











Die Effizienz ihrer Antriebstechnik und die jüngste Batteriezellen-Technologie ermöglichen im Testzyklus WLTP ermittelte Reichweiten von bis zu 630 Kilometer im iX xDrive50 und bis zu 425 Kilometer im iX xDrive40.











Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Modellprogramm um den BMW iX M60 ergänzt, der mit einer Höchstleistung von mehr als 440 kW/600 PS für besonders sportliche Performance beim rein elektrischen Fahren sorgt. Bei den Angaben über Motorleistung und Energieverbrauch des iX M60 handelt es sich um Prognosen auf Basis des bisherigen Entwicklungsstands des Fahrzeugs.







NewCarz meint dazu:

Auch bei BMW heißt es „straight forward“ in Richtung Elektromobilität. Der iX wird im Bereich der auch als vollelektrische Version großer Beliebtheit erfreuenden SUVs nicht allein sein, sondern befindet sich durch Jaguar i-Pace, Tesla Model X & Co. in bester Gesellschaft.











Text: BMW/NewCarz – Fotos: BMW