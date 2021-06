Toyota – Kleinwagen Nummer 2 kommt aus Tschechien

Pressemitteilung: Toyota Motor Europe wird seinen neuen Kleinstwagen bei TMMCZ im tschechischen Kolin produzieren.

Das tschechische Werk wurde bereits für die Fertigung des neuen Yaris auf die Toyota New Global Architecture (TNGA) vorbereitet. Mit dem kommenden Kleinstwagen wird der Standort ein zweites Modell auf Basis der GA-B Plattform herstellen.

Neuer Toyota kommt aus Europa, für Europa

Das neue Modell im A-Segment ist in jeder Hinsicht ein europäisches Auto, von der Entwicklung bis zur Produktion. Damit baut der Hersteller sein Engagement in Europa weiter aus. Kürzlich kündigte das Unternehmen an, bis 2025 auf 1,5 Millionen verkaufte Einheiten pro Jahr in Europa wachsen zu wollen.

„Das neue Modell wird einen wichtigen Beitrag zu unserem Wachstum in Europa leisten und unterstreicht unser Engagement in dieser Region“, erklärt Marvin Cooke, Executive Vice President bei Toyota Motor Europe. „Es bietet Kunden des A-Segments einen attraktiven Einstieg in die Marke und trägt durch die gemeinsam mit dem Yaris genutzte Plattform dazu bei, die für die Produktion von Kleinwagen erforderlichen Skaleneffekte zu erzielen.“

Der Name des neuen Modells sowie die Volumen- und Zeitpläne zur Einführung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

NewCarz meint dazu:

Ein cleverer Schachzug, Autos für den europäischen Markt sowohl in Europa zu kreieren als auch zu bauen. Damit ist der japanische Automobilhersteller nicht allein, denn auch andere fernöstliche Marken praktizieren diese Strategie seit Jahren äußerst erfolgreich.

Text + Foto: Toyota / Meinung: NewCarz