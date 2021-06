Volvo C40 Recharge Pure Electric – Premiere für E-Crossover

Pressemitteilung: Der neue Volvo C40 Recharge Pure Electric gibt sein Debüt in Deutschland.

Das vollelektrische Crossover-Modell steht im Mittelpunkt des Volvo Studios auf dem Berblinger Fest (2. bis 11. Juli 2021) in Ulm.







Volvo C40 Recharge Pure Electric zum Jahresende erhältlich

Zu den Volvo Händlern und Kunden kommen die ersten Fahrzeuge Ende dieses Jahres. Auf dem zentral gelegenen Hans-und-Sophie-Scholl-Platz unweit der Altstadt erfahren Besucher mehr über das außergewöhnliche Design- und Antriebskonzept des zweiten Elektroautos der schwedischen Premium-Automobilmarke, das mit einer weiteren Neuheit aufwartet:

Es ist der erste Volvo, der ausschließlich online gekauft oder abonniert werden kann. Spannende Fachvorträge und Probefahrten komplettieren den Volvo Auftritt im Rahmen des Stadtfests – Termine können schon jetzt gebucht werden.







Der erste Schwede seiner Art

Elektroantrieb trifft Crossover-Design: Der Volvo C40 Recharge Pure Electric läutet ein neues Zeitalter ein. Das erste ausschließlich auf Elektroantrieb ausgelegte Volvo Modell verbindet den robusten SUV-Charakter mit einer sportlich-eleganten Dachlinie im Coupé-Stil.











Wer sich selbst einen Eindruck von der eigenständigen Optik machen will, sollte auf dem Berblinger Fest vorbeischauen. Im und vor dem 60 Quadratmeter großen Volvo Studio können Besucher auch Details wie die neuen Scheinwerfer mit Pixel-Technik unter die Lupe nehmen.



Zudem wird vor Ort und zusätzlich in dem kooperierenden Helmholtz-Institut im „Car Cube“ der elektrische Antriebsstrang vorgestellt: Die jeweils 150 kW (204 PS) starken Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse, die auch schon beim Volvo XC40 Recharge Pure Electric zum Einsatz kommen, ermöglichen einen ebenso kraftvollen wie effizienten Allradantrieb.

Die 78-kWh-Batterie, die sich an Schnellladestationen binnen 40 Minuten zu 80 Prozent aufladen lässt, bietet eine Reichweite von voraussichtlich rund 420 Kilometern (WLTP) – durch Software-Updates könnte sie in Zukunft sogar noch weiter steigen.







E-Antrieb im Volvo XC40 Recharge testen

Von der Leistungsfähigkeit des E-Antriebs können sich Besucher im Rahmen einer Probefahrt selbst überzeugen: Der Volvo XC40 Recharge Pure Electric und verschiedene Volvo Recharge Modelle mit Plug-in-Hybridantrieb stehen bereit und können nach einer kurzen Einweisung getestet werden. Wer unnötige Wartezeiten vermeiden will, kann bereits jetzt einen Termin unter https://www.volvocars.com/de/studios/Ulm vereinbaren.















NewCarz meint dazu:

Das erste komplett für das rein elektrische Fahren konzipierte Auto von Volvo ist also ein Crossover. Das ist sicherlich kein Zufall. Genau diese Art von Fahrzeug, welche sich stetig steigender Beliebtheit erfreut, verspricht nämlich von vornherein eine nicht unbeträchtliche Zielgruppe. Dass man den C40 ausschließlich online kaufen beziehungsweise abonnieren kann, ist ein neuer Trend. Ob dieser sich durchsetzt, bleibt abzuwarten. Bislang benötigen Kunden noch viel Tuchfühlung mit dem auserkorenen Mobilmacher, da wird ein Umdenken auch in dieser Richtung vonnöten sein.

Text: NewCarz/Volvo – Fotos: Volvo