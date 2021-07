Bentley Flying Spur Hybrid – Die grüne Limousine

Die Hybrid-Modellreihe der britischen Luxusmarke wird um den Bentley Flying Spur Hybrid erweitert.

Damit ist der nächste Schritt im Rahmen der Beyond100-Strategie zur Erreichung eines durchgängig klimaneutralen Unternehmens und auf dem Weg zur Elektrifizierung getan.







Gewohnte Power auch im Bentley Flying Spur Hybrid

Der neue Antrieb bietet den gewohnten Luxus und die vertraute Leistung eines Flying Spur – ohne Kompromisse. Die Systemleistung beträgt 544 PS – das sind 95 PS mehr als im Bentayga Hybrid – und 750 Newtonmeter, bereitgestellt durch ein Plug-in-Hybridsystem, bestehend aus einem 2,9 Liter-V6-Benzinmotor und einem modernen Elektromotor.

Damit beschleunigt der Edelbrite aus dem Stand auf 100 km/h in nur 4,3 Sekunden und schafft maximal 285 km/h. Auch die Gesamtreichweite von über 700 km kann sich mehr als sehen lassen. Dazu kommt eine erwartete rein elektrische Reichweite von mehr als 40 km im EU-Zyklus (WLTP).











Der Elektromotor wird von einem Lithium-Ionen-Akku gespeist, welcher eine Kapazität von 14,1 kWh vorweist. Je nach Ladeanschluss lässt sich dieser in nur zweieinhalb Stunden vollständig aufladen. Eventuelle Einschränkungen bei der Einfahrt in Städte und Umweltzonen sind dank der niedrigsten CO2-Emissionen der Flying Spur-Baureihe nicht zu erwarten.







Erkennungsmerkmale des Hybridmodells

Neben dezenten Emblemen an der Karosserie vier ovalen Endrohren und eine verdeckte Universalladebuchse am Kotflügel hinten links, gibt es zusätzliche Hybrid-Informationen im Head-up-Display, im Infotainment-Bildschirm und in der Instrumentengruppe des Bentley Flying Spur Hybrid.













My Bentley mit speziellen Features

Ein erweitertes Paket von vernetzten My Bentley-Diensten nutzt die integrierte SIM-Karte, mit Inhalten, welche speziell für den Hybrid entwickelt wurden.

MY CAR STATISTICS – liefert einen Überblick über die Fahrzeugdaten. Hier kann man Datum und Uhrzeit der letzten Fahrten sowie die zurückgelegte Entfernung, Durchschnittsgeschwindigkeit und Fahrtdauer und den durchschnittlichen Verbrauch von Kraftstoff und elektrischer Energie bei der letzten Fahrt einsehen.

MY BATTERY CHARGE – sofern das Fahrzeug an einen Ladepunkt angeschlossen ist, kann man hiermit fernbedient den Ladevorgang einleiten. So kann die Zeit vorgewählt werden, zu der gestartet werden soll, und das System berechnet dann den Ladestrom, der für den höchsten Ladezustand bei Abfahrt sorgt.

MY CABIN COMFORT – damit kann der Innenraum des Fahrzeugs

für die nächste Fahrt fernbedient auf eine optimale Temperatur von 22 °C vorklimatisiert werden.

Text: NewCarz/Bentley – Fotos: Bentley