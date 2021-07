Adventure Camps mit Land Rover – Offroad, Camping, Abenteuer

Pressemitteilung: Land Rover bringt mit seinen Adventure Camps das Abenteuerfeeling seiner weltweiten Experience Tour nach Deutschland.

Genau genommen ins Land Rover Experience Center in Wülfrath bei Düsseldorf, den faszinierendsten Offroad-Abenteuerspielplatz Deutschlands.







4x Adventure Camps im August

Hier finden an insgesamt vier Terminen im August spannende Adventure Camps statt – voller Abenteuer, Freiheit und Offroad. Neben ausgedehnten Touren mit Land Rover und Range Rover Modellen durchs Gelände und auf Asphalt lernen die Teilnehmer das 1×1 des Campings – inklusive Zeltübernachtung, Lagerfeueratmosphäre sowie Outdoor-Workshops und -Kulinarik.











Hinzu kommen optionale Kids Drives, bei denen Kinder und Jugendliche erste Fahrerfahrungen am Steuer eines Land Rover sammeln. Buchungen für die Adventure Camps sind unter unter DIESEM LINK möglich.







Erlebnistouren als Aushängeschild

Einzigartige Erlebnisse sind seit Jahrzehnten Teil der DNA von Land Rover. Dafür steht in herausragender Weise die Land Rover Experience Tour. Seit 2002 führte die berühmte Abenteuertour Entdecker in mittlerweile 13 Auflagen auf alle Kontinente. Das Flair der Land Rover Experience Tour können nun Interessierte in Deutschland kennenlernen – bei den Adventure Camps, die Land Rover an vier Terminen im Sommer anbietet:

7./8. August

10./11. August

14./15. August

17./18. August







Land Rover Experience Center in Wülfrath ist der Veranstaltungsort

Schauplatz ist das Land Rover Experience Center in Wülfrath, das mit zahllosen Passagen und Hindernissen ganz auf die enormen Fähigkeiten der Land Rover Modelle zugeschnitten ist. Hier können die Offroader aus dem Vereinigten Königreich auf insgesamt über 120.000 Quadratmetern Fläche zeigen, was in ihnen steckt.

Ob Schrägfahrten, Wasserdurchquerungen und diverse tückische Hindernisse: Unterstützt von erfahrenen Instruktoren, lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Grundlagen des Offroad-Fahrens.











Neben weiteren Modellen bietet sich dabei der legendäre Land Rover Defender an, der gemeinsam mit dem Familienliebling Discovery im Mittelpunkt des Fahrerlebnisses bei den Adventure Camps steht. Intensiv können der Defender und seine Markenbrüder mit Land Rover oder Range Rover Label in Wülfrath durchs Gelände bewegt werden.

Aber auch auf der Straße, bei einer reizvollen Tour durch Bergisches Land und Neanderland inklusive Lunch im Experience Style, dürfen die Modelle ihre Qualitäten zeigen: nämlich, welch hohes Komfortniveau ein Modell aus dem Haus Land Rover bietet.







Adventure Camps bieten viel mehr, als Offroad

Faszinierende Fahrerlebnisse bilden jedoch nur einen Teil des Programms der Adventure Camps. Ebenso wichtig sind Abenteuerfeeling und spannende Outdoor-Erlebnisse. So übernachten die Teilnehmer ganz stilecht im Zelt und lernen das 1×1 des Campings – bei Outdoor-Workshops und Camping-Hacks.

Abgerundet wird das Ganze mit echter Lagerfeueratmosphäre und kulinarischen Highlights beim Life-Outdoor-Cooking. Am Abend dürfen sich die Teilnehmer nicht nur auf ein professionelles Experience BBQ freuen – auch die eigenen Kochkünste gilt es auf den keramischen Grills von Big Green Egg unter Beweis zu stellen.











Den Übergang zur Übernachtung auf dem Gelände des Land Rover Experience Centers bildet dann ein Offroad-Talk am Lagerfeuer bei Stockbrot, Drinks und spannenden Geschichten. Gemeinsam mit Special Guest Dag Rogge klingt der Abend stimmungsvoll aus. Der Abenteurer, Weltenbummler sowie Gründer und Geschäftsführer der Land Rover Experience in Deutschland kann den Gästen wie kaum ein Zweiter vermitteln, was die Faszination Offroad mit Land Rover ausmacht.







Die Preise für die Adventure Camps

Die zweitägigen Adventure Camps sind für Einzelteilnehmer und Paare ebenso wie für ganze Familien konzipiert. Der Preis beträgt 390 Euro pro Hauptteilnehmer; erwachsene Begleitpersonen sind mit 190 Euro, Kinder ab elf Jahren mit 90 Euro und Kinder ab sechs Jahren ab 70 Euro dabei. Der Familienpreis für bis zu vier Personen beträgt 700 Euro.

Die Adventure Camps können darüber hinaus auf Wunsch zum Preis von 50 Euro mit einer weiteren Attraktion verknüpft werden: den Kids Drives. Kinder und Jugendliche ab elf Jahren nehmen selbst das Steuer eines Land Rover in die Hand. Zur Verfügung steht für das Nachwuchs-Fahrtraining neben dem Land Rover Discovery Sport auch der Land Rover Defender 90.

Geschulte Instruktoren und eine Doppelpedalerie bürgen für Sicherheit bei den Kids Drives, die im Land Rover Experience Center auch separat gebucht werden können.







NewCarz meint dazu:

Kaum eine andere Marke verbindet das Autofahren so mit Offroad und Abenteuer wie Land Rover. Kein Wunder also, dass genau dies mithilfe solcher Adventure Camps zelebriert und gelebt wird. Fans und Fahrer der Marke wissen das zu schätzen, denn sie haben diese Philosophie sehr oft ebenfalls verinnerlicht. Dass diese Camps nun in Deutschland Station machen, erleichtert die Teilnahme hiesiger Fans enorm. Daher heißt es nun, noch schnell anmelden und einen Platz sichern!

Text: Land Rover/NewCarz – Fotos: Land Rover