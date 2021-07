Ferrari SF90 Stradale – Rekordfahrt in Indianapolis

Der Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano ist auf dem 3,925 Kilometer langen Straßenkurs des Indianapolis Motor Speedway die schnellste von einem Serienfahrzeug verzeichnete Runde gefahren.

Er umrundete die Strecke in beeindruckenden 1:29,625 Sekunden mit einer Höchstgeschwindigkeit von 281 km/h.



„Es war einfach großartig zu sehen, wie der Ferrari SF90 Stradale am 15. Juli mit seiner beeindruckenden Leistung diesen Rundenrekord aufstellte“, so Mark Raffauf, Senior Director of Race Operations bei der International Motor Sports Association (IMSA), welche den Test beaufsichtigte.



„Der Indianapolis Motor Speedway wurde 1909 als Testgelände für Automobile aller Marken gebaut, und wir sind dieser DNA seitdem treu geblieben. Ob es nun darum geht, mit eigens entwickelten Rennwagen gegeneinander anzutreten oder mit Serienfahrzeugen neue Maßstäbe zu setzen – das historische 2,5-Meilen-Oval und der herausfordernde Straßenkurs des IMS sind nach wie vor ein Katalysatoren für die Automobilentwicklung wie sonst keine andere Strecke. In unserer 112-jährigen Geschichte haben wir uns immer gefreut, bei diesen wichtigen Meilensteinen dabei zu sein“, sagte IMS-Präsident J. Douglas Boles.



„Der SF90 Stradale leitet seinen Namen von 90 Jahren Scuderia Ferrari ab und unterstreicht damit die entscheidende Bedeutung des Motorsports für die Entwicklung unserer Straßenfahrzeuge“, erklärt Matteo Torre, Präsident von Ferrari Nordamerika, „daher bot es sich an, den SF90 Stradale hier auf dem Indianapolis Motor Speedway während der Ferrari Racing Days zu fahren, wo wir an diesem Wochenende auch die Programme Ferrari Challenge, XX und F1 Clienti auf der Strecke hatten.“

Ferrari SF90 Stradale ist erstes PHEV der Marke

Der neue Ferrari SF90 Stradale ist das stärkste Cavallino Rampante aller Zeiten und das erste serienmäßige PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Dieses neue Modell ist in jeder Hinsicht extrem und stellt einen echten Paradigmenwechsel dar, denn es bietet eine für ein Serienfahrzeug beispiellose Leistung.

Zahlen wie 1.000 PS, ein Leistungsgewicht von 1,57 kg/PS und 390 kg Abtrieb bei 250 km/h setzen den SF90 Stradale nicht nur an die Spitze seines Segments, sondern zeigen auch, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Marke ein V8 das Spitzenmodell ist.



Bei diesem Modell können die Kunden zwischen dem SF90 Stradale und einer Version mit einer sportlicheren Ausstattung wählen. Die Spezifikation des Assetto Fiorano umfasst signifikante Upgrades, darunter spezielle, aus dem GT-Rennsport abgeleitete Multimatic-Stoßdämpfer, zusätzliche Leichtbauelemente aus Hochleistungsmaterialien wie Carbonfaser (Türverkleidungen, Unterboden) und Titan (Federn, gesamte Auspuffanlage), was zu einer Gewichtseinsparung von 30 kg führt.

Ein weiteres Element ist der High Downforce-Heckspoiler aus Carbonfaser, welcher bei 250 km/h 390 kg Anpresskraft erzeugt. Das Assetto Fiorano Packet kann mit Michelin Pilot Sport Cup2R Reifen bestellt werden, die speziell zur Steigerung der Leistung auf der Strecke im Trockenen entwickelt wurden und auch für den Indy-Rundenrekord verwendet wurden.

NewCarz meint dazu:

Alle Achtung, als erstes Plug-in Hybridauto der traditionsreichen Sportwagenmarke und sogleich einen Rundenrekord für Serienfahrzeuge aufgestellt – das ist doch ein gebührender Auftritt eines Modells der Marke mit dem Pferd im Markenlogo. Der SF90 Stradale beginnt preislich bei gut 500.000 US-Dollar.

Text: Ferrari/NewCarz – Foto: Ferrari